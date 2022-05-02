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Финская Fennovoima расторгла контракт с Росатомом
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Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.
В Fennovoima уточнили, что сотрудничество с проектом RAOS прекращается с немедленным вступлением в силу, прекращаются также работы по проектированию и лицензированию, работы на площадке «Ханхикиви-1» с Росатомом, передает РИА «Новости».
«Решение о расторжении EPC-контракта с RAOS Project (юридическое лицо Росатома в Финляндии) далось нелегко. В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», – приводятся в сообщении слова председателя правления Fennovoima Эсы Хярмяля.
Проект «Ханхикиви-1» предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС «Ханхикиви-1» выступала компания RAOS Project (входит в Росатом).
Проект находился на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.
Отметим, что еще в январе Финляндия разработала сценарии отказа от электроэнергии из России.
Нервное поведение генсека ООН на встрече с Путиным попало на видео
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Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры со встречи президента Владимира Путина с Антониу Гутерришем, на которых видно, что генеральный секретарь ООН не может справиться с волнением.
Видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Во время этих дискуссий (с президентом Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД) главе ООН явно было весьма неуютно. То, что это именно так, выдавали руки, которым никак не находилось места: то сцеплены в замок, то поднесены к губам, к глазам», – прокомментировал видеоряд журналист Павел Зарубин.
«С первых секунд, как только глава ООН приехал в Кремль, было очевидно: он, конечно, несколько волнуется», – отметил Зарубин, показав также кадры, как, выходя из автомобиля, Гутерриш поправляет галстук и пиджак, запускает руки в карманы. «Уже было вошел в первый корпус Кремля, но прямо перед входом почему-то решил отдать помощнику свои мобильные телефоны – сразу два телефона. Так делают, конечно, когда не хотят, чтобы им мешали звонками, но ведь это может быть и из-за опасений прослушивания», – отметил Зарубин.
Напомним, во время переговоров Путин не согласился с оценкой Гутерриша по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе. Российский лидер подчеркнул, что гумкоридоры работают. «Ситуация в Мариуполе сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», – сказал Путин. Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.
Отказавшаяся платить за российский газ в рублях Чехия рекордно заполнила хранилища
Газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем на 1 мая, заявил министр промышленности и торговли страны Юзеф Сикела в эфире «Чешского телевидения».
По его словам, на сегодняшний день объем запасов газа на превышает 1 млрд кубометров, передает ТАСС.
«Подземные газохранилища наполнены на 30%, что является историческим максимумом на 1 мая. К концу месяца газохранилища должны быть заполнены более чем на 50%», – отметил Сикела.
К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона – на 80%.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия не будет платить за российский газ в рублях, считая это опасной затеей.
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Во Франции предрекли создание Россией «собственного лагеря»
Антироссийские санкции Запада обрушили действующий миропорядок, основанный на многостороннем сотрудничестве, пишет политолог Жозе Гарсон в статье для французского издания Figaro.
По словам автора публикации, украинский кризис заслонил на Западе любые размышления об изменении миропорядка, однако в будущем придется думать над тем, как организовать мир по-новому, передает РИА «Новости».
Антироссийские санкции, пишет Гарсон, нанесли едва ли не смертельный удар по многостороннему сотрудничеству. Целью этих мер он назвал выдавливание России из международной системы с окончательным разрушением существовавшего консенсуса.
Гарсон добавил, что хрупкий миропорядок основан на праве всех стран находиться за столом переговоров, и удалением России из ряда важнейших площадок, например, ВТО, Совета Европы и СПЧ ООН, Запад отбросил этот принцип.
«Мы позволяем отныне свободной России создать свой собственный лагерь – отдельный от нашего», – пояснил он.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
В Совфеде ответили на немецкие условия отмены санкций против России
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«У нас есть вполне конкретные цели и задачи. И мы не станем останавливаться из-за санкций. Пусть хоть еще десять пакетов введут», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее МИД Германии назвал вывод российских войск с Украины основанием для отмены антироссийских санкций.
«Мы ведем борьбу за освобождение Донбасса и всей Украины. Россия преследует конкретные цели – денацификация и демилитаризация соседней страны. И пусть то, что говорит сегодня Бербок, останется на ее совести», – заявил первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, «Германия не имеет ни морального, ни исторического права диктовать свои условия России». «Берлину лучше заняться своими внутренними проблемами, а не торговаться с Москвой», – подчеркнул Джабаров.
«Сегодня идет серьезная борьба за свободу Украины. А в это время страны НАТО накачивают Киев оружием, тем самым обрекая на гибель самих украинцев. Очевидно, что Западу важно сделать все возможное, чтобы Киев не прекращал сопротивление», – уверен собеседник.
«Россия не должна реагировать на предложение Бербок. Мы никогда не просили отменить введенные санкции или не вводить новые рестрикции. Они сами решили, что нам нужна отмена. Сейчас угрожают шестым пакетом. Да пусть еще хоть десять таких введут», – заключил Джабаров.
Ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что отмена антироссийских санкций возможна только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.
«Мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
В минувшую пятницу New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уже на будущей неделе страны ЕС могут ввести очередной пакет санкций в отношении России. В рамках рестрикций, по данным газеты, предусмотрен поэтапный отказ от российской нефти.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России, эта тема будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.
22 апреля Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки российской нефти, поскольку ряд стран ЕС пригрозили заблокировать решение при вынесении на голосование.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий на Украине ЕС рассматривает меры в отношении банковского сектора, а также рестрикции в сфере энергетики.
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Захарова назвала цель визита Джоли на Украину
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину. По ее словам, главная цель этой поездки – «перебить повестку», отвлечь внимание от ситуации на «Азовстали» в Мариуполе.
«Две недели, как когда-то в Буденновске, киевские террористы держат в заложниках гражданских на «Азовстали», не давая им выйти, покинуть расположение остатков «добробатовских» боевиков. Министерство обороны России постоянно объявляло о гуманитарных коридорах, гарантируя жизнь и содействие вышедшим. Подключилась ООН, подключился Красный Крест. Теперь и всему миру очевидно, что людей на свободу там не выпускали именно вооруженные украинские нацформирования. Западу и Киеву не отвертеться. Что же делают в этих условиях гении западного пиара, чтобы не дать общественному мнению ни на секунду усомниться в мейнстриме? Звонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Это же так легко продать обывателю: «Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине». Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута – внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
По ее словам, такие попытки «перебить повестку» очень легко считываются, они наивны и примитивны». «Логическая цепочка следующая: популярность должна работать на популизм. Вот она разница в менталитете. Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью. Американские звезды же умеют только пиариться», – заключила Захарова.
Ранее СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится во Львове в рамках «личного» визита в регион.
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В ДНР назвали условия для формирования «Авдеевского котла»
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«Несмотря на определенные успехи нашей артиллерии, ситуация остается довольно сложной. И без дополнительного и более интенсивного привлечения авиации события могут развиваться очень медленно», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Ранее в Сети появились кадры уничтожения украинских военнослужащих на подступах к Авдеевке.
«Нам действительно удалось уничтожить порядка 15 человек из «Правого сектора*» и подавить часть инфраструктуры противника. Но в глобальном смысле это пока ничего не меняет», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Ситуация до сих пор остается сложной, потому что за последние восемь лет противник выстроил настоящие крепости на территориях промзон Авдеевки», – пояснил собеседник.
Он также уверен, что наиболее правильным решением в нынешней ситуации было бы дополнительное и более интенсивное применение российской авиации для уничтожения укрепрайонов. «Для того, чтобы самостоятельно разрушить укрепления, нам придется потратить очень много времени. Если же пытаться сделать это только при помощи штурмовых групп, мы можем столкнуться с серьезными потерями со своей стороны», – уверен Бердичевский.
Бердичевский также отметил, что несмотря на определенные успехи на направлении Авдеевки, говорить о формировании «Авдеевского котла» пока преждевременно. По словам собеседника, «необходимо сначала с воздуха разгромить укрепления, а затем спокойно зайти и зачистить территорию».
Ранее военные журналисты продемонстрировали кадры уничтожения позиций запрещенного в России «Правого сектора*» в районе поселка Пески (ДНР), а также видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных близ Авдеевки.
«В районе Песок наши САУ «Акация» калибр 152 мм разматывают позиции нацистов из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – написал автор Telegram-канала «Репортер Руденко V», опубликовав соответствующее видео. Также Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных в районе Авдеевки.
«Парни ежедневно несут боевое дежурство по периметру Авдеевки, выслеживают и уничтожают беспилотные цели в небе, колеся по фронтовым дорогам и меняя огневую позицию», – указывается в посте.
Также проект WarGonzo опубликовал кадры уничтожения 15 украинских военнослужащих артиллерийскими расчетами пушек Д-20 штурмового батальона «Сомали». «На кадрах, снятых с БПЛА, видно как по скоплению живой силы в окопах, обнаруженной средствами воздушной разведки, наносятся точные удары снарядами калибра 152-мм. Зафиксированы попадания непосредственно по боевикам», – говорится в публикации.
Напомним, ранее в ЛНР анонсировали создание новых котлов для ВСУ. Советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что как только удастся взять под контроль Попасную, по сути захлопнется крышка котла Северодонецк – Лисичанск.
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ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти
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В случае эмбарго ЕС на российскую нефть Россия сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Handelsblatt Клаус Стратманн указал, что следует ждать роста цен на нефть, а «надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна». По его мнению, «нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом», передает РИА «Новости».
При этом рассматриваемые странами ЕС меры отражают их неуверенность. По его словам, «выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете, не имеет значения: риски огромны». Стратманн подчеркнул, что «трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно».
Как поясняет Handelsblatt, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге. Этот завод отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. В случае прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» окажется неизбежным резкий рост цен в Восточной Германии. По словам Стратманна, «альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками».
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна планирует отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра». Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», сказала министр.
Глава USAID: Путин игнорирует попытки США давить на союзников России
Вашингтон на фоне событий на Украине оказал всевозможное давление на страны, которые «сохраняют влияние» на президента России Владимира Путина, однако он игнорирует это давление, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
«Мы оказали всевозможное дипломатическое давление на страны, которые сохранили влияние на Путина: Турцию, Израиль, Индию, Китай. Путину все равно», – цитирует РИА «Новости» Пауэр.
При этом она не согласилась со словами журналистки о том, что США на фоне ситуации вокруг Украины не остается больше ничего, «кроме как наблюдать». Пауэр подчеркнула, что именно помощь США в сфере безопасности помогла Украине наносить ответные удары и продержаться «столько, сколько возможно».
Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад нашел лживое обоснование битвы против России.
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Польша передала Украине рекордное количество танков
Польша передала украинским властям 232 танка Т-72М1, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, а также самоходные гаубицы, сообщил портал Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).
«Решение Польши передать 232 своих танка Т-72М1 означает, что Польша занимает второе место после США как государство, которое оказало наибольшую военную помощь Украине», – говорится в сообщении visegrad24, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что помощь Польши «включала ПЗРК, РСЗО, беспилотники и самоходные гаубицы». Эти данные косвенно подтвердил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, продублировав на своей страничке сообщение портала.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала «Польсат» заявил, что Варшава передала 100 танков на Украину.
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Лавров озвучил требование к Зеленскому
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Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, но он должен отдать приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров дал интервью итальянской телекомпании Mediaset. Его спросили: «Вы хотите, чтобы Владимир Зеленский сдался? Это условие для мира?». Министр ответил, что Москва такого «не требует». «Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Он пояснил, что цель России «не включает в себя смену режима на Украине», это «американская специальность», США «этим занимаются по всему миру». Москва же стремится «обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности» России.
При этом Лавров подчеркнул, что ему «совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает» Зеленский, поскольку у президента Украины «семь пятниц на неделе», он «в течении одного дня может поменять позицию несколько раз». «Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет минские договоренности», – отметил министр.
По его словам, Зеленский «может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление». Лавров указал, что еще прежний президент Украины Петр Порошенко мог решить все проблемы миром, мог это сделать и Зеленский. Но Зеленский, отметил министр, предпочел публично заявлять, что никогда не будет выполнять минские соглашения.
Как отметил Лавров, в марте в Стамбуле наметились «кое-какие» контуры договоренностей, но позднее Украина изменила позицию. Сейчас Киев «пытается уже по-другому выстраивать переговоры». Украина «хочет сначала от Запада получить гарантии безопасности, хотя изначально эти гарантии должны были согласовываться всеми вместе, включая Россию».
Лавров сообщил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-то дату, включая День Победы, «темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».
Министру также был задан вопрос, что может произойти в связи с предстоящим Днем Победы. Он указал, что «в Советском Союзе была традиция – обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое». «Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул», – сказал он, отметив, что задачи «были объявлены президентом России Владимиром Путиным – защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениямии нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать».
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
«Смотрел репортажи по NBC, читал американский журнал National Interest. Там начинают появляться серьезные статьи, предупреждающие и предостерегающие от того, чтобы заигрывать с нацистами, как в 1935–1938 годах», – сказал министр.
Он также объяснил истеричное желание Киева вывести боевиков с мариупольского завода «Азовсталь» на территорию, подконтрольную Украине, тем, что они могут подтвердить наличие наемников и, возможно, действующих офицеров западных армий.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Конгресс внесли резолюцию о привлечении военных США в конфликт на Украине
Конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает применение американских вооруженных сил для защиты Украины «в случае применения Россией оружия массового уничтожения».
В пояснительной записке к проекту указано, что в случае одобрения данная инициатива «уполномочит президента США использовать наши силы для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины», передает РИА «Новости».
«Побеседовав с госсекретарем (Энтони) Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения (президентом России) Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», – отметил Кинзингер.
По его словам, резолюция направлена на возможность принятия американской администрацией «соответствующих мер, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие».
«Мы должны встать на защиту человечества – и сделать это вместе с нашими союзниками», – подчеркнул законодатель США.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отказался считать ситуацию на Украине конфликтом России и НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на риск начала Третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
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Турция пригрозила России «ответом» в случае «малейшего нападения» на страну НАТО
НАТО не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но «ответит» России в случае нападения на члена альянса, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу сказал, что «позиция НАТО ясна». По его словам, Североатлантический альянс не будет вмешиваться в конфликт на Украине. «Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sabah.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не поддержат отправку войск на Украину. Однако Столтенберг пообещал Украине столько оружия, «сколько понадобится».
Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда стран ЕС
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз с рядом европейских стран, а также отдельных категорий граждан Европейского союза. Кроме того, глава государства запретил российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам недружественных стран.
Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке отмечалось, что закон «подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств – обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и верховных судов и журналистов».
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз.
Кроме того, Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры России под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.
Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Финляндия собралась строить забор на границе с Россией
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На критически важных участках российской границы в Финляндии планируют установить более эффективные пограничные заграждения, сообщает телеканал MTV3.
«Это важное решение – начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», – отметил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.
По его словам, пограничные заграждения планируют для зон повышенного риска и критичных зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними, передает РИА «Новости».
Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1 тыс. 340 километров. В настоящее время граница между Финляндией и Россией разделена лишь изгородью из колючей проволоки.
«Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель – помешать домашним животным убежать через границу», – отметил в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.
Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен также прокомментировала планы по установке нового забора на российской границе. Она отметила, что согласно новому отчету по безопасности страны, возведение пограничных барьеров является частью оперативной подготовки Финляндии.
Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вступление его страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления своих границ, также это вызовет наращивание военного присутствия России в Балтийском регионе.
Россия предупредила Финляндию и Швецию о том, что этот шаг несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
Напомним также, планы возвести забор на границе с Россией с 2014 года, после Майдана, вынашивала Украина. Проект «Стена» был представлен тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком и стал одним из самых дорогостоящих проектов Украины. При этом проект оказался не более чем фикцией, выделенные деньги были растрачены. При этом в конце прошлого года власти Украины утвердили новую программу защиты границ Украины, которая предусматривала финансирование в размере 36,3 млрд гривен (1,33 млрд долларов).
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Под Белгородом загорелся военный объект
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Пожар возник на территории одного из объектов Минобороны России в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны России», – написал Гладков в Telegram.
По словам белгородского губернатора, есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей, ранение легкое.
Отмечается, что на месте сейчас работают подразделения МЧС, заместитель губернатора региона Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.
Днем ранее жители Белгорода слышали со стороны Украины похожие на взрывы и хлопки звуки, в областном центре обстановка спокойная.
В четверг под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. Днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.
Кроме того, во вторник в результате обстрела села Головчино в Белгородской области вооруженными формированиями Украины повреждения получили четыре дома. Днем ранее при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Помимо этого, в понедельник от обстрелов со стороны Украины вновь пострадал поселок Нехотеевка. В прошлое воскресенье со стороны Украины обстреляли село Отрадное под Белгородом.
Напомним также, 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины села Головчино в Белгородской области. Кроме того, 14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, в результате были повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.
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