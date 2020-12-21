Пакет документации базового дизайна финской АЭС «Ханхикиви-1» передан заказчику

Компания RAOS Project Oy (входит в госкорпорацию «Росатом») передала проектную документацию базового дизайна первого этапа с описанием технических решений «Ханхикиви-1» заказчику АЭС – компании Fennovoima, сообщила пресс-служба Росатома.

«Проектная документация этого этапа рассмотрена специалистами Fennovoima и принята к дальнейшей работе», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

«Пакет документов включает описание основных стадий разработки проектной документации по созданию технических решений проекта АЭС. В соответствии с требованиями EPC-контракта, переданный пакет включает описание таких ключевых стадий подготовки, как концептуальный и функциональный проект АЭС, 3D-модель, проекты систем и зданий АЭС», – пояснили в Росатоме.

Переданная документация составляет основу для предварительного отчета по обоснованию безопасности проекта (ПООБ), который должен быть рассмотрен и принят Управлением по ядерной и радиационной безопасности STUK для того, чтобы лицензия на строительство АЭС могла быть выдана правительством Финляндии.

Иван Дощук, директор по инжинирингу АЭС «Ханхикиви-1» компании RAOS Project, отметил: «Basic Design этапа 1 – это основной объем документации, описывающей технические решения проекта, и в этом году он передан заказчику, рассмотрен и предварительно принят. Основная часть важных вопросов проектирования на данном этапе решена. В ближайшие несколько месяцев 2021 года нам предстоит продолжение работы над рядом деталей. Наша общая задача – урегулировать на «бумажной стадии» все технические детали проекта, чтобы минимизировать или вовсе исключить необходимость переделок непосредственно на стадии сооружения. В дополнение к высокому уровню детализации документов, проект необходимо было сдать полностью оцифрованным, поэтому в составе переданного Заказчику пакета документов включены 3D-модель и информационная модель проектируемой АЭС. Эти элементы дают возможность эффективно управлять изменениями на последующих стадиях жизненного цикла АЭС, обеспечивают прозрачность и последовательность проектных решений».

«Разработка, проверка и согласование документации ведутся в тесном взаимодействии между основным поставщиком и заказчиком. Выполнение этого важного этапа работы свидетельствует о налаженных рабочих процессах, обеспечивающих общее понимание ожидаемых результатов и требований в сферах технологии, качества, безопасности и реализации проекта», – подчеркнули в Росатоме.