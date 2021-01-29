Финляндия разработала сценарии отказа от электроэнергии из России

Финский оператор электросетей Fingrid разработал несколько сценариев развития рынка электроэнергии страны, два из них предусматривают отказ от импорта электричества из России к 2035 году.

Соответствующий материал компания обнародовала в пятницу. Первый сценарий, где Финляндия рассматривается как нетто-экспортер электроэнергии, и второй, предусматривающий климатически нейтральный рост электроэнергетики, предполагают, что к 2035 году действующая между странами линия электропередачи 400 кВ ПС Выборгская – ПС Юлликкяля будет модернизирована и продолжит работать и на экспорт, и на импорт, передает ТАСС.

«Третий сценарий, предполагающий развитие ветроэнергетики, и четвертый, предполагающий развитие солнечной энергетики, исходят из того, что поставок электроэнергии между Финляндией и Россией не будет», – отметили в компании.

Последний из четырех сценариев также предполагает, что после ввода в эксплуатацию АЭС «Олкилуото-3» Финляндия не будет больше эксплуатировать никакие другие новые АЭС, включая финско-российскую АЭС «Ханхикиви-1».

Альтернативой крупным атомным станциям, полагают в Fingrid, в 2030-х годах станут АЭС малой мощности.

По данным российского оператора экспорта электроэнергии «Интер РАО», объем экспорта электричества из России в Финляндию в 2019 году составил 7 млрд киловатт-часов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Затем украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, согласно которому до 31 декабря 2021 года будет запрещен импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

В июле на Украине завели дело о госизмене за импорт электроэнергии из России.

В январе Белоруссия экстренно поставила Украине электроэнергию. Также Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.