Концерн «Уралвагонзавод» обсудил поставки металла из Донбасса

Представители концерна «Уралвагонзавод» и Алчевского металлургического комбината обсуждают поставки металла из Донбасса и проводят в Луганской народной республике (ЛНР) уже вторую встречу, сообщил глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

«Представители «Уралвагонзавода» были в Алчевске на меткомбинате, и есть некие договоренности – это факт. Что может сегодня наш Алчевский метзавод предложить «Уралвагонзаводу» – это, безусловно, металл. И сегодняшнее наше подписание (соглашения о городах-побратимах между Луганском и Нижним Тагилом) является вторым шагом после того, как руководители «Уралвагонзавода» приезжали и встречались с руководством нашего Алчевского меткомбината. Движение уже началось и, кроме этого, у нас есть еще несколько направлений, по которым мы можем сотрудничать», – передает ТАСС слова Пилавова.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев добавил, что делегация концерна «Уралвагонзавод» в среду будет работать в Луганске. Кроме того, он не исключил, что предприятия ЛНР смогут взаимодействовать с уральскими заводами, в частности, Нижнетагильским металлургическим комбинатом. «В ближайший совет директоров я обязательно приглашу всех руководителей предприятий. Посидим, подумаем и еще более тесно обменяемся тем промышленным потенциалом, который сегодня есть, и теми видами продукции, которые сегодня производятся в Луганской народной республике. Здесь может быть немножко посложнее, нежели нам самим выстроить коммуникации, но считаю, что это направление бросать ни в коем разе нельзя», – отметил Пинаев.

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» – российская группа компаний, выпускающая военную, железнодорожную, строительную, сельскохозяйственную и прочую технику (всего около 200 видов продукции). Расположена в Нижнем Тагиле Свердловской области. Завод является одним из крупнейших машиностроительных комплексов современной России, производителем бронетанковой техники и подвижного состава на «пространстве 1520». С конвейера УВЗ сошло более 100 тыс. боевых машин и 1 млн единиц железнодорожной техники, в том числе около 50 тыс. единиц инновационного подвижного состава.

Ранее во вторник на Уралвагонзаводе прошла торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» Министерству обороны России.