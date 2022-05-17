Песков рассказал о еще одной воюющей против России на Украине армии

«Армия информационщиков» работает против России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса и производит лживые сообщения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно, в ходе специальной военной операции мы же видим армию этих людей, информационщиков, которые против нас работают и которые фактически являются фабрикой по производству лжи, лживых сообщений», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

Песков отметил, что сам сталкивается сейчас с дезинформацией «каждый день, если не каждый час».

Говоря об особенностях своей работы, представитель Кремля отметил, что его обязанности и обязанности его коллег заключаются в том, чтобы «фильтровать эти сообщения». «Чтобы потом сообщать о них вам, что является ложью, что является правдой», – отметил Песков.

«Это идет ежечасный поток, потому что, к сожалению, это уже не просто манипуляции информацией, это производство лжи, поставленное на массовые рельсы», – сказал пресс-секретарь.

По его словам, накал информационной войны в отношении России беспрецедентен. «На самом деле накал вот этой самой информационной войны… Уж, наверное, вы себе не могли представить, что такое возможно, а старшие поколения – тем более. Мы такое на нашем веку не видели, но это происходит сейчас», – сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли сейчас идеи по созданию новой государственной идеологии в России. «А разве тот настрой, доминирующий сейчас в нашем обществе, не является идеологией? Разве тот здравый патриотизм, который доминирует у нас в стране, – это не идеология? Разве желание отстоять свои интересы – это не идеология?» – задался вопросами он в ответ.

По мнению пресс-секретаря президента, к тем же категориям могут относиться «желание жить нормально, развиваться, получать знания, применять эти знания, становиться богатыми, здоровыми, современными, технологичными». «Разве это не идеология? С моей точки зрения, это и есть идеология. И она у нас уже есть», – подытожил Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не слушали, поскольку центром принятия решений коллективного Запада являются США – враждебное России государство. Кроме того, Песков назвал невозможной изоляцию России.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.