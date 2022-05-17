Песков рассказал о попытках России докричаться до Запада

Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не слушали, поскольку центром принятия решений коллективного Запада являются США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы пытались докричаться до коллективного Запада, мы говорили, что нам не нравится, когда ваши ракеты и пушки подступают ближе к нашим границам, нам не нравится, когда вы расширяете НАТО. Мы чувствуем опасность от этого, просим вас этого не делать, приглашаем вас договориться о новых принципах безопасности на нашем общем континенте, просим вас договориться о том, как мы вместе будем жить в мире, просим вас договориться, чтобы не было мер дискриминации в экономике и торговле», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление прозвучало на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Нас не очень слушали, потому что в мире очень сильная конкуренция. И в целом коллективный Запад устроен в виде пирамиды, на верхушке находятся США, кто бы что бы ни говорил. И центр принятия решений находится именно там», – добавил Песков.

По словам представителя Кремля, существование России является раздражителем для коллективного Запада. «Они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим», – добавил Песков.

Он подчеркнул, что если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам, оно теряет свой суверенитет.

Кроме того, Песков назвал невозможной изоляцию России.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.