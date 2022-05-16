Число беженцев с Украины и из Донбасса в Россию превысило 1,3 млн человек

Власти Херсонской области заявили о стопроцентной защите региона армией России

Российские военные обеспечивают полную защиту Херсонской области, а силы ПВО закрывают регион от обстрелов со стороны Украины, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область находится на все 100% под защитой и охраной войск Российской Федерации. <...> Сейчас уже многие поняли, что на самом деле это российская армия сегодня защищает жителей Херсона и Херсонщину, как раз системами ПВО. Многие начали понимать, что на самом деле все эти митинги и все эти красивые картинки [генерируемые украинскими СМИ] – всего лишь иллюзия, попытки культивировать и поддерживать страх, на ней как раз построен весь фашизм», – цитирует его ТАСС.

По словам Стремоусова, область еще находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, но снаряды удается перехватывать российским силам ПВО.

Задачи с гуманитарной помощью и возвращением к мирной жизни также помогает решать МЧС и армия.

«Посевную провели. Я не скажу, что на 100%, но фермеры в основной своей массе посеялись», – добавил Стремоусов, пояснив, что посевной материал у аграриев.

«Россия дала топливо по доступной цене. С помощью Министерства обороны Российской Федерации было разминировано очень много полей. Таким образом, посевная прошла успешно. Были созданы все условия для того, чтобы начать посевную, несмотря на все заявления беглого губернатора [Геннадия] Лагуты, который призывал всех фермеров прекратить работы, посидеть, подождать», – добавил замглавы администрации.

Между тем, отметил Стремоусов, жители Херсонской области надеются на скорый запуск автобусного и железнодорожного сообщения с Крымом.

«По железной дороге военные составы ходили, ее проверяли: все четко, за все последнее время там не было никаких диверсий. Для пассажирских перевозок небезопасно, а мы, повторимся, несем ответственность за людей. Но в ближайшее время железнодорожное сообщение будет восстановлено», – сказал он.

Также планируется запустить автобусные рейсы. «Автобусы с людьми, которые изъявили желание уехать в Крым, ходят, на границе тоже упрощенная форма пропуска. Полноценное сообщение, конечно же, тоже будет восстановлено. Со временем», – уточнил замглавы администрации.

Напомним, власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.

В Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России.