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Путин высказался по поводу вступления Финляндии в НАТО
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Отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
«Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин и Ниинисте обсудили ситуацию на Украине. Президент России указал финляндскому лидеру, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены из-за незаинтересованности украинской стороны в серьезном и конструктивном диалоге.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и проинформировал российского лидера о намерении страны вступить в НАТО в ближайшее время.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Советник бывшего президента Франции призвал «закрыть двери» в НАТО
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Вступление новых стран в Североатлантический альянс следует прекратить, включать в НАТО Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо, заявил советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гено.
По его мнению, США и Евросоюз (ЕС) способствовали приему государств Восточной Европы в НАТО, превращению альянса в антироссийскую организацию и приближению границ ЕС к рубежам РФ. Таким образом, заметил Гено, Вашингтон и Брюссель создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн», передает ТАСС.
Бывший советник президента Франции Николя Саркози убежден, что соглашение о стратегическом партнерстве США и Украины, заключенное 10 ноября 2021 года, «оформило альянс двух стран, ясно направленный против России».
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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В Финляндии заявили о приостановке поставок электричества из России
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Дочка российской компании «Интер Рао» RAO Nordic Oy приостановит поставки электричества в Финляндию с 01 часа 14 мая, сообщила финская электросетевая компания Fingrid.
«RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания Интер РАО, торгующая электроэнергией по соединению 400 кВ, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 г., в 01.00. По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке», – передает сообщение РИА «Новости».
При этом финская Fingrid утверждает, что рынку электроэнергии в Финляндии ничего не угрожает.
«Отсутствующий импорт может быть восполнен на рынке электроэнергии путем импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства», – отметила старший вице-президент Fingrid Рейма Пяйвинен.
Между тем в компании Интер РАО пояснили, что вынуждены остановить поставки электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты. Там добавили, что рассчитывают на скорое возобновление поставок.
Ранее финская компания Fennovoima сообщила, что расторгает контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви–1» и прекращает все работы по проектированию и лицензированию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Росатом ранее вписался в этот проект, и каких экономических выгод лишает себя Финляндия?
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В США пожалели о пренебрежении Мюнхенской речью Путина
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Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал политолог, старший советник в американском аналитическом центре «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией) Харлан Ульман в статье для The Hill.
Ульман напомнил, что российский лидер настаивал на приверженности к многополярного миру. «На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», – передает РИА «Новости» текст публикации.
По мнению публициста, президент России посчитал неуважительной реакцию Соединенных Штатов и НАТО на его тезисы, что в результате «усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России».
В феврале исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Как отмечали в Кремле, после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к «опасной черте».
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У России возникли вопросы к отказу Швеции и Финляндии от безъядерного статуса
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У российский стороны возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии, намеревающихся присоединиться к НАТО, от безъядерного статуса, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса. Хорошо известно, что Финляндия и Швеция были в числе тех государств, которые наиболее активно выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия мира. Но альянс объявил себя ядерным, заявил, что будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие. Эти страны будут участвовать в группе ядерного планирования НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», – сказал он.
Грушко подчеркнул, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. «Все это укладывается в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом политическом военном смысле в демонизации России, приписыванию ей враждебных намерений в отношении стран, уж к которым в таких намерениях Россию просто невозможно подозревать», – сказал дипломат.
«Мы примерно представляем, как будут развиваться события, когда членство будет оформлено. Страны НАТО сразу же заявят, что северный фланг очень уязвим, что граница с Россией 1,3 тыс. километров. Теперь граница между НАТО и Россией увеличилась примерно на 1,3 тыс. километров. Эту границу надо защищать, поэтому нужно размещать там дополнительные контингенты сил и так далее», – сказал он.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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В США оценили позицию Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
Власти США работают над прояснением позиции Турции, президент которой ранее заявил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления в состав НАТО Финляндии и Швеции, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
«Мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции. Без сомнений, это будет обсуждение, которое мы продолжим в выходные», – цитирует ТАСС Донфирд. Она напомнила, что в предстоящие выходные в Берлине пройдет неформальная встреча глав МИД НАТО, на которую также приглашены главы внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции.
Комментируя позицию Турции, она также в очередной раз подчеркнула, что США поддерживают «политику открытых дверей» НАТО и поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс, если таковые будут направлены властями этих стран.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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США повторно выступили против участия Путина в саммите G20
Вашингтон продолжает настаивать на том, что глава российского государства Владимир Путин не должен участвовать в саммите G20, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, президент США Джо Байден считает, что на саммите «не должно быть ведения дел как обычно», Путину «не следует быть частью этого». Однако Псаки не знает, просил ли Байден своего коллегу из Индонезии Джоко Видодо отозвать приглашение российского лидера, передает ТАСС.
Напомним, Байден выступил за исключение России из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента России в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.
Рогозин упомянул о «Сармате» в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дополнил заявление замглавы МИД России Александра Грушко о том, что у нашей страны нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, которые намереваются присоединиться к НАТО.
«У «Сармата» по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Грушко ранее в субботу заявил, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. Однако, добавил он, у российский стороны возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии от безъядерного статуса. Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что решение Финляндии и Швеции не останется без политической реакции.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Эксперт объяснил разницу вступления Финляндии и Украины в НАТО для безопасности РФ
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«Воевать в этой горно-лесистой местности с обилием болот и практически полным отсутствием дорог никто не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя разницу риторики Москвы относительно желания вступить в НАТО Украины и Финляндии.
«Риторика России относительно потенциального вступления Финляндии в НАТО несоизмеримо мягче, чем в случае с Украиной, потому что у нас нет с Хельсинки никакого конфликта – ни территориального, ни национального. На протяжении 80 лет Финлядндия традиционно рассматривалась нами как партнер. После окончания Второй мировой войны и взаимного признания границ в нынешнем виде у нас нет никаких споров с Финляндией», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, начиная с 70-х годов и Финляндия, и Швеция несколько раз заявляли, что, в случае любой угрозы, они вступают в НАТО, поэтому нынешний дискурс не нов. «Финляндия – это страна Западного мира с соответствующей ментальностью и укладом. И после начала спецоперации ВС РФ на Украине она подверглась мощным информационным атакам со стороны западных лидеров, что Россия якобы «готовится к нападению» и на Финляндию. В итоге среди простых финнов ощутимо выросло число сторонников членства в Альянсе. А финские элиты всегда были ориентированы на США и НАТО, и сейчас они, что называется, «куют железо, пока горячо», – сказал собеседник.
Вместе с тем, отметил аналитик, проблема все-таки есть, поскольку, в случае вступления Финляндии в Альянс, это будет самая протяженная граница с НАТО. «В случае вступления Финляндии в НАТО, Альянс будет использовать для своих нужд аэродромы страны и порты на Балтике. Конечно, Россия будет вынуждена корректировать свою военную группировку у границ и военную политику в целом. Но, очевидно, вряд ли это направление станет стратегическим, хотя бы потому, что воевать в этой горно-лесистой местности с обилием болот и практически полным отсутствием дорог никто не будет», – напомнил Шурыгин.
Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели» в случае положительного решения парламента, Швеция рассматривает эти же сроки, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Министр сказал, что его страна стремится к «миру на границе» с Россией, но «должна быть готова к тому, что произойти может что угодно». При этом Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. Он добавил, что нынешняя обстановка далека от «любого рода ядерной ситуации».
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями.
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СМИ: Президент Финляндии планирует обсудить с Путиным вступление в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте собирается позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить «изменившуюся ситуацию» в связи с планами страны вступить в НАТО, сообщают финские СМИ со ссылкой на интервью Ниинисте шведскому агентству TT.
Накануне Ниинисте и премьер Финляндии Санна Марин в совместном заявлении выступили за незамедлительное членство страны в НАТО, передает Sputnik Беларусь.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Страны Балтии попросили больше войск НАТО
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Эстония, Латвия и Литва передали НАТО предложения по укреплению сил альянса на территории стран Балтии, сообщила замглавы минобороны Эстонии Туули Дунетон.
По словам Дунетон, «Эстония хочет, чтобы в каждой из стран Балтии и во всем восточном крыле ЕС была создана четкая структура управления на уровне военных подразделений». Также предлагается, чтобы страны НАТО, чьи военные «уже находятся в Эстонии, увеличили бы численность своих контингентов». Кроме того, предлагается развернуть «дополнительные оборонительные подразделения НАТО на территории стран Балтии». Минобороны Эстонии считает, что запросы республики так или иначе учитываются альянсом, но не в первоначальном объеме, передает ТАСС со ссылкой на ERR.
Напомним, НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений.
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Позиция Эрдогана по членству Финляндии и Швеции в НАТО удивила альянс
Противодействие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана членству Швеции и Финляндии в НАТО стало неожиданностью для альянса, сообщили источники норвежской газеты Verdens Gang.
«Это было очень неожиданно», – передает со ссылкой на издание ТАСС комментарий источника в НАТО.
При этом многие сейчас задаются вопросом, действительно ли Турция предотвратит расширение организации или какие требования президент Эрдоган может выдвинуть в обмен на ратификацию, сообщили газете в альянсе.
Напомним, Эрдоган ранее заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Москва подчеркивала, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции, однако, у российский стороны возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии от безъядерного статуса.
Путин поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединенных Арабских Эмиратов.
«Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных российско-эмиратских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.
Ранее высший федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Напомним, 13 мая стало известно о смерти президента ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайяна, который скончался в возрасте 73 лет.
Путин обсудил с президентом Таджикистана возросшую в Афганистане активность террористов
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону ситуацию вокруг Афганистана с учетом возросшей активности террористических группировок на афганской территории, сообщила пресс-служба Кремля.
«Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Афганистана, прежде всего, с учетом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок. Подтверждено, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут и далее активно взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что Путин и Рахмон также затронули вопросы координации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров государств-членов ОДКБ.
Ранее президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности России на южном направлении, в том числе в связи с ситуацией в Афганистане.
23 апреля между пограничниками на «Докарун» (Иран) – «Ислам-Кала» (Афганистан) возник конфликт, который привел к временному закрытию пограничного перехода с иранской стороны. КПП «Докарун» является одним из наиболее важных торговых маршрутов между Ираном и Афганистаном.
Позже Иран перебросил к границе с Афганистаном танковую дивизию.
Президент Финляндии проинформировал Путина о намерении вступить в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и проинформировал российского лидера о намерении страны вступить в НАТО в ближайшее время, сообщает канцелярия финского главы.
«Президент Ниинисте рассказал президенту Путину о том, насколько фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Президент Ниинисте объявил, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии финского главы.
Ниинисте подчеркнул, что еще во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая страна отвечает за свою безопасность. По его словам, вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность.
«И в будущем Финляндия хочет правильно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с соседством с Россией», – говорится в сообщении.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Также президент Финляндии вновь выразил глубокую озабоченность по поводу человеческих страданий, вызванных конфликтом на Украине, и передал послания об обеспечении эвакуации гражданского населения, сделанные ранее на той же неделе Владимиром Зеленским.
Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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Лавров оценил отношения ЕС и НАТО в вопросах безопасности
Европейский союз в вопросах безопасности постепенно «ложится под НАТО», а США дирижируют из-за океана и ослабляют Европу, заявил глава МИД России Сергей Лавров на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
«Евросоюз в вопросах безопасности постепенно тоже сливается с НАТО, ложится под НАТО, а та в свою очередь все громче заявляет о своих глобальных амбициях», – цитирует ТАСС Лаврова.
По его словам, страны Запада сегодня готовы противодействовать России до «последнего украинца», что остается удобной позицией для США, которые «дирижируют из-за океана».
«Сегодня западники готовы противодействовать России, как сейчас принято говорить, до «последнего украинца». На первый взгляд, это очень удобная позиция, особенно для США, которые дирижируют процессами из-за океана, а заодно ослабляют Европу, освобождая ее рынки для своих товаров, технологий, военно-технической продукции», – отметил глава российского МИДа.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах.
До этого Лавров заявил, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока», поэтому вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
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