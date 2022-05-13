Постпред при ЕС сообщил, что спецоперация России на Украине идет по графику

Специальная военная операция на Украине проводится в соответствии с графиком, хоть она и «не такая быстрая, как некоторые люди хотели бы в России», заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Чижов заявил, что спецоперация «продолжается с определенной скоростью с учетом различных аспектов ситуации на Украине, включая необходимость защищать российские войска и союзников» из ДНР и ЛНР, а также мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Как заявил Чижов, Россия могла бы «пройтись паровым катком по Украине несколько раз к настоящему моменту», если бы «взяла за образец США и другие западные страны», но «таких намерений никогда не было». Он подчеркнул, что «у России не было намерений захватить территории на Украине».

Кроме того, он заверил, что Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине. «Будет ли НАТО применять ядерное оружие на Украине? Я надеюсь, что нет», – добавил он, отметив, что Москва в отличие от Вашингтона никогда не проводила даже испытания ядерного оружия за пределами национальной территории.

Чижов уверен, что урегулирование ситуации на Украине будет достигнуто «путем переговоров», но «не готов спекулировать» на тему того, «когда это случится». Он также отметил, что «никто не знает», каким «в деталях» будет «итоговое решение». Чижов сообщил, что российская сторона настаивает на «нейтральном статусе» Украины, признании Киевом воссоединения Крыма и России. Также Украина должна признать независимость ДНР и ЛНР. Москва обеспокоена тем, что «западные лидеры, включая лидеров ЕС, говорят, что судьба этого конфликта будет решена на поле боя». Чижов подчеркнул, что «накачивание Украины оружием» никак не поможет мирному разрешению ситуации.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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