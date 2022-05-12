Конгресс США запретил Минфину менять российские СДР на доллары

Палата представителей Конгресса США запретила американскому министерству финансов предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении средств Международного валютного фонда (МВФ) – специальных прав заимствования (СДР), которые являются расчетной единицей МВФ.

Законопроект поддержали 417 конгрессменов, двое законодателей высказались против. Инициатива, предложенная в начале марта в связи с ситуацией на Украине, также обязывает главу американского финансового ведомства вести консультации с другими странами, чтобы те «аналогичным образом отказались от конвертации» СДР России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.

Кроме того, говорится в тексте документа, министр финансов должен дать указание представителям США в таких международных финансовых учреждениях, как Всемирный банк и МВФ, выступать против «предоставления финансовой помощи Российской Федерации и Белоруссии от соответствующего учреждения, кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».

Действие инициативы, отмечается в тексте, истечет через пять лет после ее принятия, либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства Российской Федерации и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Законопроект предоставляет американскому лидеру право отменить любые его положения, если он подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.

Теперь инициативу должен утвердить Сенат, после чего докумень поступит на подпись президенту США.

В августе прошлого года фонд одобрил выделение государствам – членам организации СДР на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Тогда Россия получила от фонда по своей квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало 17,5 млрд долларов. В сентябре 2021 года заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов заявил, что эти деньги направляются в золотовалютные резервы страны.

Данные средства, согласно правилам, можно обменять на пять валют: доллары, евро, иены, фунты стерлингов и юани. Bloomberg сообщало, что Россия обладает СДР на общую сумму в 24 млрд долларов. СДР МВФ составляют порядка 3,5-4% от международных резервов РФ.

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