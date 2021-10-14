Золотовалютные резервы России обновили исторический рекорд

Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии, следует из данных Счетной палаты по итогам проверки управления золотовалютными резервами.

Аудиторы сообщили, что «объем международных резервов России превысил 618,2 млрд долларов (по состоянию на 1 сентября 2021 года)», это «исторический рекорд – за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось», передает РИА «Новости».

По данным Счетной палаты, с начала 2015 года резервы выросли на 235 млрд долларов: «В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия».

Ведомство отмечает, что за последние годы Россия заметно увеличила в своих международных резервах долю золота – с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года.

«Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования – резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с 7 млрд до 24,6 млрд долларов», – говорится в сообщении.

В Счетной палате отметили, что Банк России достиг цели управления резервами, добившись обеспечения оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности. Регулятором были созданы «ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата направила информационные письма в Банк России и правительство, в которых, в частности, сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования системы управления международными резервами России.

Согласно данным ЦБ, международные резервы России на 1 октября составляли 614,122 млрд долларов.

Напомним, в августе золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 1,8 млрд долларов.