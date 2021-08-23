МВФ выделил России 18 млрд долларов

В силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран – участниц Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов.

Специальные права заимствования (SDR) – это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс определяется ежедневно, передает РБК. Сейчас в обращении находятся 204 млрд SDR (примерно 290 млрд долларов), новый раунд доводит общее количество до 660 млрд SDR.

Из выделенных средств 275 млрд получили развивающиеся страны, в том числе 25 млрд – страны СНГ и Грузии.

Допэмиссия SDR распределена пропорционально квотам стран в МВФ – по сути, их долям в капитале фонда. Наибольшая квота у США – 17,4%, у России – 2,71%. Квота определяется исходя из формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов.

SDR не являются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец пояснила, что страны могут обменять SDR на твердую валюту, заключив добровольное двустороннее соглашение со страной, которая согласится такую валюту предоставить.

Также можно получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ. В обмен на финансовую поддержку МВФ потребует выполнения определенных условий.

По словам Донец, Россия может использовать SDR тремя способами. В рамках базового сценария Россия может добавить их к своим международным резервам. Альтернативный сценарий предполагает принятие участия в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи.

«России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования», – пояснила Донец.

Еще одним вариантом является поддержка Белоруссии, которой Россия может выделить твердую валюту в обмен на ее SDR.

Напомним, в начале августа МВФ одобрил выделение дополнительных резервных активов на сумму в 650 млрд долларов для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии.