Олег Сирота рассказал, какие специалисты востребованы в период санкций

В сельском хозяйстве России требуются рабочие руки для посадки овощей и овощных культур, есть дефицит механизаторов, трактористов, заявил фермер-сыровар Олег Сирота.

«Например, в этом году у нас по всему Подмосковью будут большие посадки овощей, овощных культур: картошки, моркови. И основная масса этих продуктов будет выращиваться по простым технологиям, потому что многие хозяйства делают это в первый раз», – заявил каналу «360» Сирота.

По его словам, фермеров в этом году призвали увеличивать посадки овощей. «Но это будет ручной труд. Нам нужно нанять человек 10 будет, привлечь на лето. Для того, чтобы картофель посадить, отсортировать, вырастить, прополоть, обработать. То же самое с капустой провести, с морковью. И даже на более-менее крупных предприятиях, например, на луховицких огурцах, у коллег-фермеров все равно работают десятки людей. Я знаю только одно хозяйство, которое готово в мае месяце принять сразу сто человек с проживанием», – отметил фермер, добавив, что таких предприятий в Подмосковье немало.

«У нас есть вакансия официанта, 45-50 тыс. рублей, без чаевых, просто на руки. У нас есть вакансия в сырном хранилище, минимальная заработная плата – 75 тыс. рублей, просто на входе. Тракторист-механизатор с тракторными правами, который знает технику, будет получить не меньше 70-80, а в период уборной, посевной кампаний – гораздо больше. Мы для иногородних предоставляем общежития. Мы сейчас снимаем квартиры, дома, строим общежития для того, чтобы размещать людей», – перечислил вакансии Сирота.

Ранее в Минсельхозе заявили, что в России увеличилось производство тепличных овощей.

До этого правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.

Напомним, Владимир Путин поручил вывести темпы роста АПК на 3% в ближайшие годы.