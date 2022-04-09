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Эксперт назвал преимущества российской нефти Urals
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Российская нефть Urals обладает несколькими преимуществами в качестве экспортного товара, поэтому на европейском рынке ей сложно найти замену, рассказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
По словам эксперта, сохраняющийся спрос на отечественную марку нефти Urals, несмотря на санкции и транспортные проблемы, объясняется тем, что европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) «изначально были «заточены на российскую нефть», для них этот товар уникален», – передает радио Sputnik его мнение.
«Российскую нефть крайне непросто заменить на европейском рынке. Дело не только в том, что невозможно найти адекватное количество нефти на замену российской. Наша нефть Urals по своим физико-химическим параметрам идеально подходит для европейских НПЗ», – объяснил эксперт.
Громов также выделил другое важное преимущество российской нефти – географическое положение страны, которое позволяет переориентировать поставки углеводородов с Запада на Восток.
«За прошедшие несколько недель компании частично успели перенастроить логистические цепочки поставок для перенаправления российской нефти покупателям в других регионах мира. Это было сделано, чтобы поставлять нефть в те страны, которые готовы с удовольствием ее покупать. В самом начале это было сопряжено с рисками, но сейчас система поставок начинает отлаживаться», – подчеркнул он.
Тем временем Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum приобрела 2 млн баррелей российской нефти марки Urals с доставкой в мае. Отмечается, что размер скидки на сырье побил все рекорды на фоне отказа от российских нефтепродуктов в Европе и США. По данным СМИ, Москва будет продавать нефть с дисконтом до 35 долларов за баррель, при этом за перевозку и страхование груза платит продавец.
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В России спрогнозировали результаты выборов во Франции
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«Никто из основной тройки претендентов не сможет одержать победу в первом туре. В результате мы увидим борьбу между действующим президентом и Марин Ле Пен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. В воскресенье во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Основные фавориты гонки – Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон.
«Совершенно очевидно, что события будут развиваться по сценарию двух туров. При этом Жан-Люк Меланшон претендует на пост президента в меньше степени. Так что на втором этапе встретятся именно Макрон и Ле Пен», – уверен ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.
По словам собеседника, примечательным стал тот факт, что Эрик Земмур, который долгое время демонстрировал уверенную электоральную динамику, в последнее время стал терять свои позиции. «Скорее всего, теперь он начнет активную подготовку к парламентским выборам», – рассуждает Федоров.
«Во втором туре, согласно опросам общественного мнения, будет лидировать действующий президент Франции, – продолжил эксперт. – При этом отрыв будет небольшим. Приблизительно 53% против 47% у Марин Ле Пен». Однако, по словам Федорова, могут возникнуть некоторые неожиданности, которые внесут изменения в намеченную социологами картину.
«Последние региональные выборы во Франции, которые состоялись еще в острую фазу пандемии коронавируса, прошли с очень низкой явкой. Сейчас интрига заключается в том, чьи сторонники окажутся активнее на избирательных участках. Мне кажется, что часть правого электората все же уйдет в сторону Макрона, а не Ле Пен. Это связано с тем, что он позиционирует себя как неоцентрист, под знамена которого уже перешли многие известные политики из правого лагеря», – пояснил Сергей Федоров.
Собеседник также обратил внимание на медиа-активность нынешнего президента в последнее время. «Вся внешняя политика Макрона полностью соответствует той позиции, которую он озвучил еще в начале своего первого президентского срока. Особенно четко это прослеживается в вопросах, связанных с Россией», – рассказал эксперт. Он также отметил, что Париж выступает за жесткий, но все же диалог с Москвой.
«Немаловажную роль в рейтингах Макрона сыграла пандемия и спецоперация России на Украине. Все те обещания, которые он давал в первую предвыборную кампанию и не успел выполнить, общество списало на проблемы, вызванные этими факторами. Более того, 60% французов поддерживают его в стремлении быть посредником в урегулировании украинского конфликта», – говорит Федоров.
Что же касается основного оппонента Макрона – Марин Ле Пен, то ее позиции с 2017 года укрепились почти на 10%. Это, уверен Федоров, связано с тем, что она убрала из предвыборной кампании часть неприемлемых для французского общества тезисов.
«Еще одним правильным решением было снять основные спорные требования – выход из ЕС и отказ от евро. И в качестве своего «конька» она выбрала национальные интересы Франции и ее социальные проблемы, что и дало ей возможность всерьез состязаться с главой государства», – заключил Федоров.
В пятницу Эммануэль Макрон заявил, что в случае своей победы на выборах в первую очередь займется вопросом энергетической независимости Франции.
«Мы сильно зависимы с точки зрения энергетики. На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности - это стороны одной и той же проблемы», – отметил Макрон в пятницу в эфире радиостанции RTL. «Поэтому освобождение от энергетической зависимости будет моим приоритетом во время второго срока», – цитирует Макрона ТАСС.
В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что Франция готова к тому, чтобы на посту президента впервые оказалась женщина. «Как будто бы женщина на такое неспособна. Никто уже всерьез не сомневается в этом. Эта ситуация абсурдна, ведь наша страна готова. Это стало бы признаком демократической зрелости перед лицом других европейских стран", – цитирует Ле Пен агентство ТАСС.
В минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%. Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).
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Российские ракеты комплекса «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников под Одессой
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Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» пункт сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, сообщил Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково были уничтожены вооружение и военная техника прибывших резервов украинских войск.
Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских вертолета (Ми-8 и Ми-24) и пять беспилотников, среди них два «Байрактара ТБ-2» в районе Кривого Рога.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300
Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300, сообщили СМИ.
Как пишет издание TV Noviny.sk, комплекс ПВО уже находится на Украине. В течение двух дней, согласно информации издания, он был передислоцирован туда в строжайшей секретности, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что ведутся постоянные обсуждения не только с Германией и Словакией, но и со многими другими о том, как предоставить Украине оборонительные возможности, включая ЗРК дальнего действия, которыми им (украинским военным) будет удобно пользоваться.
Напомним, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
В Минобороны заявили о большом числе иностранных наемников в Мариуполе
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В результате радиоперехвата из Мариуполя удалось установить, что в оккупированных районах города находится много иностранных наемников.
«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках», – передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Он подчеркнул, что в городе сейчас «не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники, прибывшие убивать славян за американские доллары».
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны.
Накануне автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов заявил, что высшие офицеры Североатлантического альянса запросили у российской стороны эвакуацию с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
Басурин заявил о почти полном освобождении Мариуполя
Освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин заявил в эфире Первого канала, что «подходит к завершению спецоперация по зачистке данного города (Мариуполя), есть проблемы, это связано с промзоной, но она будет в любом случае решена», передает ТАСС.
«Дальше идет продвижение на север (...), наши военнослужащие зачищают на данный момент Марьинку и продвигаются между Авдеевкой и Горловкой. Вот из-за этого, наверное, у нас Ясиноватая уже несколько дней подряд очень серьезно обстреливается, у нас там уже более 400 домов получили повреждения или полностью уничтожены. Стреляют «Градами», артиллерией», – добавил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%».
Минобороны: Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27
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Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский самолет Су-27, также российскими Вооруженными силами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения возле поселка Немировское в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области.
Конашенков добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины.
Ранее Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе специальной военной операции.
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Войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя
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Военные Донецкой народной республики взяли под контроль порт Мариуполя. Как сообщил офицер пятой бригады Народной милиции ДНР с позывным Борода, освобождено большое количество пленных и заложников.
«Боевики «Азова» держали в заложниках более 100 моряков в порту, среди которых был один украинский экипаж», – сообщил офицер, который сам участвовал в штурме.
Видео опубликовал проект WarGonzo в своем в Telegram-канале.
Видно, что в результате боевых действий серьезно пострадали портовые конструкции и административные здания.
На момент начала боевых действий в порту находились как минимум семь экипажей сухогрузов. Фактически неонацисты взяли их в заложники, и моряки просидели в плену больше месяца. Это граждане России и других стран.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, однако есть проблемы с зачисткой промзоны.
Накануне сообщалось, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тыс. боевиков. Бои в центральной части города завершены. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Киев решил национализировать все имущество России на Украине
Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил в эфире телеканала «Рада», что «принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно мы национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Россия», передает РИА «Новости».
Ранее Украина приняла закон о принудительном изъятии собственности россиян.
До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины.
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Песков объяснил слова о «значительных» потерях России на Украине
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что, говоря о потерях среди российских военных в ходе спецоперации на Украине в эфире канала Sky News, он опирался на данные Министерства обороны России.
«Конечно, на эту цифру и опирался. Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра», – приводит его слова ТАСС.
Накануне в эфире Sky News представитель Кремля отметил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации и назвал это огромной трагедией.
25 марта Минобороны России сообщало, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Эксперты: Россия перешла в контратаку в информационной войне с Западом
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Против России ведется масштабная информационная война, уверено большинство россиян. При этом Москва практически лишена возможности донести свою позицию до европейской и американской аудитории – на крупнейших цифровых площадках, таких как YouTube, фактически введена цензура для российских СМИ. Однако даже в этих условиях России удается успешно противостоять западной пропаганде, считают эксперты.
«К вопросу об информационных войнах. У нас техническая накладка. Она связана с тем, что на сайт агентства «РИА Новости», где должна была идти наша трансляция, была проведена атака». С такого сообщения модератор круглого стола «Информационная война против России: технологии, реакция, результат» политолог Павел Данилин начал экспертную встречу, организованную Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Технические проблемы, вызванные нападением хакеров, удалось довольно быстро решить. Но, как отметили участники обсуждения, небольшой инцидент стал ярким примером атак, которые сейчас идут против России, в том числе и через Сеть.
Замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев напомнил о том, как международные цифровые площадки, в том числе видеохостинг YouTube, цензурируют аккаунты крупнейших российских СМИ и телеканалов. «Сейчас YouTube полностью демаскировался и разослал инструкцию о том, что любая поддержка российской спецоперации – это для них предмет для блокировки. Они банят за букву Z – символ спецоперации, за публикацию фактов о биолабораториях, действовавших на Украине, и так далее», – отметил российский парламентарий.
«Мы держим руку на пульсе, фиксируем все факты информационной войны», – сказал депутат Госдумы. Но, по его словам, недостаточно лишь реагировать на внешние медийные угрозы. «Надо действовать проактивно», – заметил Матвейчев и пояснил: речь идет об усилиях по формированию и продвижению собственной информационной повестки.
«У нашей армии должны быть информационные войска. За каждым отрядом у нас должны идти сотни фотографов, журналистов, телеоператоров, кинодокументалистов, СММ-щиков (специалистов по продвижению в соцсетях – прим. ВЗГЛЯД)», – считает Матвейчев.
«На информационной войне недостаточно только обороняться. Как только ты начинаешь обороняться – ты проигрываешь. Главная задача информационной войны – навязывать свои темы», – согласился Данилин. Он отметил, что
Россия уже перешла в контратаку. Опубликованы факты зверств неонацистов из полка «Азов», озвучена информация о работе биолабораторий на территории Украины, где «проводились опыты с коронавирусом летучих мышей, а также исследования переноса животными африканской чумы и сибирской язвы».
Причем сам факт существования центров биоразработок признали и в Вашингтоне, указал политолог. Кроме того, напомнил Данилин, Минобороны России располагает перепиской Хантера Байдена – сына нынешнего президента Джо Байдена – с сотрудниками Пентагона. Это также может стать одним из козырей Москвы в информационной игре против Запада, полагает эксперт.
«Надо также понимать, что нам предстоит длительная борьба. Эта война – надолго, это вопрос не года-двух и даже не пяти лет, – заметил журнаист Петр Акопов, говоря о развернутой информационной кампании против России. – Наше противодействие западным информационным атакам – это только часть этой войны. Нам нужно выстраивать стратегию наступления не просто по тематике, связанной со спецоперацией, конфликтом, с фейками. Нам нужно выстраивать стратегию наступления по переделу мирового порядка». Москва, по мнению журналиста, должна сконцентрировать свои информационные усилия на работе с государства Персидского залива, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. «Нам нужно говорить с основными центрами мировой силы на их языке, что должно стать одной из задач в информационной стратегии России», – подчеркнул Акопов.
Для информационных контратак во внешнем мире необходимо, чтобы у нас были крепкие «тылы» – сплоченное общество, которое сложно расколоть какими-либо медийными «вбросами», отметили участники круглого стола. Последние данные соцопросов показывают, что сегодня дело обстоит именно так, отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он представил данные исследования, которое было проведено 5 апреля. Подавляющее большинство – 90% россиян уверено: против нашей страны ведется информационная война Запада, которая стала ответом на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Замер общественного мнения показал – более 50% россиян видели материалы, демонстрирующие действия России на Украине в негативном ключе, при этом 41% опрошенных считают эти сообщения ложью. Лишь около 10% опрошенных склонны доверять подобной информации и считают ее правдивой, указал Мамонов. Развернутая Западом информационная кампания привела отнюдь не к тем последствиям, на которые рассчитывали ее организаторы. «На фоне информационной войны усиливается негативное отношение россиян к НАТО: 62% опрошенных согласились с тем, что альянс – военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, – привел Мамонов данные исследования ВЦИОМ. – Усиливается и негативное отношение к США. Оно достигло пикового значения – 71%».
Одновременно исследователи зафиксировали очень высокий уровень одобрения работы Владимира Путина. «78% опрошенных одобряют деятельность главы государства и 74% опрошенных поддерживают решение провести специальную военную операцию на территории Украины», – констатировал Мамонов.
«Соцопросы подтверждают наши выводы, – резюмировал модератор круглого стола, политолог Данилин. – Украинская пропаганда в последнее время слишком навязчива, и у россиян выработался иммунитет к ее действиям. У большинства россиян украинская пропаганда автоматически маркируется как фейк. Антироссийские санкции тоже имеют обратный эффект. Они показывают, что информационная война направлена против всего российского народа, а не против представителей политической элиты».
СМИ: Shell изменила название российской нефти, чтобы продолжать покупать ее
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Британская нефтегазовая компания Shell ввела новое определение для нефти и нефтепродуктов российского происхождения, чтобы сократить связанные с их приобретением репутационные издержки и продолжать покупать их, сообщило Bloomberg.
«[Приобретаемые] товары следует считать товарами российского происхождения, если они произведены в России или если более 50% их состава (по объему) приходится на произведенную в России продукцию», – говорится в обновленных условиях контрактов Shell, передает ТАСС.
Bloomberg указывает, что европейские компании и трейдеры все чаще покупают российский дизель и другие нефтепродукты в смеси с той же продукцией иностранного происхождения. Неофициально их называют «латвийской смесью», которая, среди прочего, производится в латвийском Вентспилсе, куда российские нефтепродукты доставляют из Приморска. На российские нефтепродукты в составе смеси приходится 49,9%, что позволяет ряду европейских компаний, включая Shell, не считать страной их происхождения России. Как отмечается в материале Bloomberg, это дает им возможность заявлять о постепенном отказе от российских нефтепродуктов.
Bloomberg напоминает, что похожая юридическая лазейка использовалась при торговле сырой нефтью из Ирана и Венесуэлы в обход санкций. Европейские рестриктивные меры напрямую не препятствуют компаниям покупать нефть и нефтепродукты из России, однако для многих из них это связано с существенными репутационными потерями.
Ранее нефтегазовая компания Shell объявила о планах отказаться от российской нефти и газа; в качестве первого шага прекратит все спотовые закупки российской нефти.
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ОАК анонсировала первый полета SSJ 100 с двигателем ПД-8
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует, что первый полет SSJ 100 с российским двигателем ПД-8 состоится в начале 2023 года, сообщил глава ОАК Юрий.
«Мы действительно до конца года ожидаем двигатель. Первый полет у нас – первый квартал следующего года. Но двигатель, действительно, должен быть поставлен под крыло для монтажа, проведения наземных отработок и подготовки к первому полету до конца 2022 года», – передает ТАСС слова Слюсаря в интервью каналу «Россия-24».
По его словам, самолет МС-21 на 50% состоит из российских комплектующих, задача – довести эту долю до 100%.
«Доля отечественных [комплектующих] в МС-21 выше, чем в SSJ . Там задача, которая стоит, это довести ее до 100%. То есть сейчас, если считать с российским двигателем, то примерно 50 на 50 отечественных и иностранных. Эти 50% нам нужно заместить в максимально сжатые сроки. Задача сама по себе достаточно амбициозная, потому что в принципе сейчас внутри одной страны полностью авиационные современные комплексы создаются в широкой международной кооперации. Но тем не менее мы понимаем, какие предприятия с помощью каких решений сделают отечественные системы. Часть системы начинаем уже получать, устанавливать на самолеты планируем переходить к этапу летных испытаний», – сказал Слюсарь.
По словам Слюсаря, ОАК планирует строить по два самолета Ил-96 в год.
«По 96 машинам [Ил-96] пока держим планку на уровне двух машин в год. Эта машина, конечно, менее востребованная, у авиакомпаний достаточно скромные прогнозы по ее востребованности, но две машины в год мы все равно будем делать», – сказал он.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что новая версия самолета Sukhoi Superjet 100 сейчас находится на финальной стадии замещения иностранных компонентов на российские, полностью процесс импортозамещения закончится в конце 2023 года.
Власти Грузии раскритиковали визит грузинских оппозиционеров в Москву
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подверг критике визит в Москву делегации грузинского оппозиционного «Альянса патриотов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он заявил, что ему «даже неинтересно» комментировать этот «несвоевременный» визит.
В свою очередь, спецпред премьер-министра по РФ Зураб Абашидзе также назвал этот визит «и несвоевременным, и нецелесообразным».
На выборах в парламент Грузии в 2020 году «Альянс патриотов», выступающий за нормализацию отношений с Россией, получил четыре мандата из 150.
Делегация партии во главе с экс-вице-спикером парламента Ирмой Инашвили проводит сейчас встречи в Москве с российскими политиками.
Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области
Спецназовцы Росгвардии обнаружили и уничтожили украинскую артиллерию в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий подразделение спецназа Росгвардии обнаружило вооруженную группу националистов. Завязался бой. Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемета, спецназовцы Росгвардии нанесли противнику огневое поражение. Часть группы националистов была уничтожена, остальные отступили, бросив тяжелое вооружение... Артиллерийское вооружение националистов было уничтожено накладными зарядами», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В ведомстве отметили, что в результате боя были захвачены 122-мм гаубица Д-30 и минометы калибра 120 мм и 80 мм.
Ранее Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области, спасла жителей, пытавшихся эвакуироваться и попавших под обстрел националистов, предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи и захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ДНР заявили об ударе ВСУ «Точкой-У» по Краматорску
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Украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом.
«В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Населенные пункты в Донбассе регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, ранее в пятницу ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 мм. А в четверг утром украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку, в том числе минами калибром 120 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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