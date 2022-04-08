Эксперты сказали, как повлияли санкции на индустрию видеоигр в России

В настоящее время в России работают несколько десятков крупных игровых студий международного уровня, однако в нынешних условиях они испытывают трудности, в том числе с получением оплаты за свой продукт, сообщил независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко.

«Во-первых – это проблема с эквайрингом, то есть с возможностью вывода денег за свои продукты. Во-вторых, проблема с культурой отмены всего русского: если ты русский, никогда не интересовался политикой и делал милые игры про кошечек – все равно у тебя теперь не будет выхода на международные рынки. А международные рынки – это все-таки более 90% прибыли от любого игрового проекта», – сказал эксперт в комментарии «Вечерней Москве».

В свою очередь руководитель СКБ «Робототехника» НИУ МИЭТ Станислав Шепелев отметил, что из-за проблем с приемом платежей российским компаниям-разработчикам придется либо мигрировать в другие страны, либо разделяться. Так и поступила основанная в Белоруссии Wargaming – разработчик популярной игры World of Tanks. Штаб-квартира компании находится на Кипре, а 4 апреля она заявила, что передает свой игровой бизнес в России и Белоруссии Lesta Studio – российской компании, базирующейся в Санкт-Петербурге.

Также Шепелев указал на дефицит IT-кадров в России. «Разработчики нужны во всех областях, не только в индустрии видеоигр. Везде в них есть потребность – в разработке софта, железа – и их не очень много», – сказал он.

«Русские умеют делать игры и делают это зачастую очень хорошо», – подчеркнул Кузьменко. Шепелев в свою очередь напомнил о таких проектах, как Homescapes и Gardenscapes компании Playrix, многопользовательской компьютерной игре «Аллоды Онлайн» компании Nival, а также переизданной компанией «1С» по франшизе игре King’s Bounty, которая, по словам эксперта, стала феноменом для любителей старых проектов вроде «Героев меча и магии».

«Конечно, у нас нет таких масштабных проектов, как Assassin’s Creed, Call of Duty или «Ведьмак», тем не менее у нас есть свои локальные успехи. И эти успехи весьма ощутимы, в том числе и на международных рынках», – резюмировал Кузьменко.

Ранее сообщалось, что украинская студия GSC Game World, известная по серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., сообщила, что решила прекратить продавать свою продукцию российским пользователям.