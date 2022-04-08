|
|
Эксперты сказали, как повлияли санкции на индустрию видеоигр в России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В настоящее время в России работают несколько десятков крупных игровых студий международного уровня, однако в нынешних условиях они испытывают трудности, в том числе с получением оплаты за свой продукт, сообщил независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко.
«Во-первых – это проблема с эквайрингом, то есть с возможностью вывода денег за свои продукты. Во-вторых, проблема с культурой отмены всего русского: если ты русский, никогда не интересовался политикой и делал милые игры про кошечек – все равно у тебя теперь не будет выхода на международные рынки. А международные рынки – это все-таки более 90% прибыли от любого игрового проекта», – сказал эксперт в комментарии «Вечерней Москве».
В свою очередь руководитель СКБ «Робототехника» НИУ МИЭТ Станислав Шепелев отметил, что из-за проблем с приемом платежей российским компаниям-разработчикам придется либо мигрировать в другие страны, либо разделяться. Так и поступила основанная в Белоруссии Wargaming – разработчик популярной игры World of Tanks. Штаб-квартира компании находится на Кипре, а 4 апреля она заявила, что передает свой игровой бизнес в России и Белоруссии Lesta Studio – российской компании, базирующейся в Санкт-Петербурге.
Также Шепелев указал на дефицит IT-кадров в России. «Разработчики нужны во всех областях, не только в индустрии видеоигр. Везде в них есть потребность – в разработке софта, железа – и их не очень много», – сказал он.
«Русские умеют делать игры и делают это зачастую очень хорошо», – подчеркнул Кузьменко. Шепелев в свою очередь напомнил о таких проектах, как Homescapes и Gardenscapes компании Playrix, многопользовательской компьютерной игре «Аллоды Онлайн» компании Nival, а также переизданной компанией «1С» по франшизе игре King’s Bounty, которая, по словам эксперта, стала феноменом для любителей старых проектов вроде «Героев меча и магии».
«Конечно, у нас нет таких масштабных проектов, как Assassin’s Creed, Call of Duty или «Ведьмак», тем не менее у нас есть свои локальные успехи. И эти успехи весьма ощутимы, в том числе и на международных рынках», – резюмировал Кузьменко.
Ранее сообщалось, что украинская студия GSC Game World, известная по серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., сообщила, что решила прекратить продавать свою продукцию российским пользователям.
Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани
|
|
В Китай вскоре начнут поступать российские нефть и уголь, оплаченные в юанях, сообщают СМИ.
Российский уголь и нефть, оплаченные в юанях, вскоре начнут поступать в КНР после того, как несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Fenwei Energy Information Service Co.
Это будут первые поставки за местную валюту после санкций, введенных США и Европой против России.
Кроме того, издание напоминает, что Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях. Все это влияет на статус доллара как мировой валюты. Отмечается при этом, что в 2019 году валюта США использовалась для 88% операций, в то время как юань только для 4,3%.
В Fenwei также отметили, что Китай начал платить в юанях за сталь и уголь из России, хотя ранее оплата проводилась в долларах. В 2021 году Россия была вторым по значимости поставщиком угля в КНР.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии заявили о сильной зависимости от российских никеля, палладия и хрома
Ученые Института немецкой экономики в Кельне заявили о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ.
Исследователи пришли к выводу, что Германии в целом «под силу справиться с приостановкой торговых отношений с Россией»: например, в 2019 году, до пандемии, российские поставки обеспечивали только 2% импорта ФРГ, причем из России поступало в основном сырье, а на него приходятся в общем сложности 7% немецких закупок за рубежом, передает Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
Но при этом Россия играет важную роль как поставщик отдельных видов сырьевых товаров, и в этих случаях найти ей замену будет трудно. Германия зависит, прежде всего, от импорта никеля из России – немецкие компании в том же 2019 году импортировали 40% никеля, примерно такова на данный момент и доля российского газа на немецком рынке.
При этом указывается, что российский никель важен не только для Германии, но и для всего мирового рынка: на Россию приходятся свыше 10% глобального экспорта этого металла, и она занимает третье место среди его крупнейших поставщиков. Другие мировые экспортеры – это Индонезия (17,5% глобального экспорта) и Канада (11,8%). Однако в 2020 году индонезийское правительство ввело ограничения на вывоз этого металла, Евросоюз пожаловался на это во Всемирную торговую организацию. Вердикт ВТО ожидается к концу 2022 года. Кроме того, крупным производителем никеля являются также Филиппины (13,8%).
Отмечается, что никель необходим для производства нержавеющей стали, а в будущем он будет играть растущую роль при производстве аккумуляторных батарей для электромобилей.
Также Россия является важнейшим поставщиком палладия для немецкой промышленности, обеспечивая свыше 25% его импорта в ФРГ. Данный металл используется в автомобилестроении, химической промышленности и электротехнике, то есть в ключевых отраслях экономики Германии. Другие крупные поставщики – Великобритания (18%), США (14%), Южная Африка (13%), также существенные объемы палладия производят Канада и Зимбабве.
Кроме того, ФРГ в значительной мере зависит от поставок из России хрома, доля превышает 20% в немецком импорте этого металла. В общемировой картине на Россию приходятся 6% поставок, она занимает четвертое место среди стран-экспортеров хрома. Альтернатива России – Южная Африка, которая обеспечивает 50% глобального экспорта, а также Казахстан (19%) и Индия (8%). Хром используется при производстве нержавеющей стали и в химической промышленности.
Кроме того, Германия получала из России примерно 14% необходимого ей кадмия, хотя данные за 2021 год свидетельствуют о сокращении этой доли наполовину. В определенной мере ФРГ зависит также от поставок из России алюминия (менее 10% импорта) и фосфатов (5%).
В любом случае «не только Германия, но и мировой рынок зависят от сырья из России, она – сырьевой гигант», пишут в заключение ученые Института немецкой экономики.
Одним из путей преодоления сырьевой зависимости от России авторы исследования называют рециклинг (переработку отходов) и создание экономики замкнутого цикла, иными словами – развитие безотходного производства.
Ранее Берлин исключил введение эмбарго на поставки газа из России. ЕС также признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минфин впервые сделал выплаты по еврооблигациям в рублях
|
|
Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 млн долларов из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, сообщает пресс-служба министерства.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам.
Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям России с погашением в 2022 году и на выплату купона по евробондам с погашением в 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией 30 и 31 марта соответственно.
Потому Минфин «в целях исполнения государственных долговых обязательств России по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт».
4 апреля Минфин «перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте России по официальному курсу Банка России (...) в соответствии с указом президента (Владимира Путина) от 5 марта на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов».
«Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям Россия-2022 и Россия-2042 исполнены в полном объеме», – заявил Минфин, уточнив, что выплаты, причитающиеся держателям-иностранцам из недружественных государств, подлежат зачислению на счета типа «С».
Ранее США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках.
Сообщалось также, что американскому банку JP Morgan Chase не разрешили обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов. Напомним, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Экономист Иван Лизан заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия оказалась «в уникальной ситуации», когда дефолт может произойти «из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника».
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Владельцы закрытой властями Германии Hydra попытаются восстановить доступ к ней
|
|
«У тех, кто владел «Гидрой», наверняка были копии серверов, так они в скором времени могут восстановить площадку под новым именем», – заявил газете ВЗГЛЯД интернет-эксперт Герман Клименко. Ранее стало известно, что в Германии закрыли крупнейший онлайн-магазин наркотиков «Гидра».
«Основная сложность в закрытии этой площадки заключалась в том, что преступник в интернете оказался более продвинутым, нежели силовики, поэтому маркетплейсу удалось так долго существовать», – сказал основатель компании Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко. По его словам, с технической точки зрения восстановить доступ к запрещенному ресурсу можно.
«Важно понимать, что все сайты в интернете, в том числе и в даркнете, поднимаются довольно быстро и просто. Тем более там наверняка были некие копии серверов. Так что они сейчас действительно могут все перезагрузить и создать некую «Гидру–2», – подчеркнул собеседник.
Вместе с тем сам факт закрытия площадки, где торговали не только наркотиками, но и оружием, а также фиксировались случаи заказа преступлений, Клименко назвал хорошей новостью.
«В любом государстве власти должны сделать так, чтобы преступность не расхаживала по улицам. Обычный человек, по крайне мере, не должен сталкиваться ни с наркотиками, ни с оружием, ни с преступностью. И закрытие таких площадок помогает бороться с этой проблемой. Однако пока никакой из стран не удалось победить эту проблему на 100%», – заключил собеседник.
Газета ВЗГЛЯД во вторник сообщала, что в Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra. Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу в теневой части интернета, доступ к которой был открыт как минимум с 2015 года. На платформе, где были зарегистрированы более 19 тыс. продавцов и около 17 млн пользователей, велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. Hydra Market, вероятно, была нелегальной площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году ее продажи оценивали в более чем миллиард евро.
В телеграм-каналах появилось неофициальное сообщение о том, что «официальный» представитель маркетплейса Hydra на одном из форумов в даркнете заявил, что работа ресурса будет восстановлена «несмотря ни на что».
Ранее ФСБ перекрыла один из крупнейших каналов продажи наркотиков через даркнет.
В декабре Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. На этом сайте можно было скачать разработанный когда-то для нужд американских спецслужб браузер и с помощью него получить анонимный доступ к сайтам, в том числе в теневую зону интернета – даркнет. Как пояснили в ведомстве, Tor Project внесен в Единый реестр запрещенной информации за публикацию инструкций по доступу к противоправному контенту.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти США вывели из-под санкций поставки интернет-оборудования в Россию
Министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», – передает РИА «Новости» сообщение американского минфина.
В то же время ведомство опубликовало дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из России. Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. 7 апреля Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам.
В Москве сочли «неприличной» позицию Италии по антироссийским санкциям
Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям «неприлична», в Риме забыли, что именно Россия первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила в эфире «Соловьев.Live», что, когда Италия в разгар пандемии подвергалась остракизму в Европе, Россия и Китай первыми пришли стране на помощь, передает РИА «Новости».
«Она (Италия), наверное, забыла, что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи (...) И вот сейчас Италия со всем ее руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну (...) Это не позиция граждан Италии, которые пишут о том, что им стыдно за свои правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса. Но руководство Италии заняло позицию (...) Это просто неприличная позиция», – добавила она.
По словам Захаровой, в Италии, видимо, не понимают роли Евросоюза в нынешнем кризисе на Украине.
Ранее Захарова напомнила Италии об участии во вторжении в Ирак.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Российский интернет ждут прорывные годы
|
|
Российский сегмент интернета за свою историю пережил два крупнейших кризиса, за которыми всегда следовало восстановление темпов роста. Нынешняя ситуация в экономике предоставляет участникам рынка новые возможности, сказал газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Сегодня, 7 апреля, Рунет отмечает свой 28-й день рождения.
«Мы в РАЭК, начиная с 2006 года, анализируем технологии и экономику российского сегмента интернета, консолидируем мнение отрасли и популяризируем ее достижения. Мы всегда говорили, что наш Рунет – пример успешного импортозамещения всех ключевых сервисов и технологий: у нас свои социальные медиа, картография, почтовые сервисы, маркетплейсы, агрегаторы, eCom-игроки, коммуникационные сервисы, FinTech, мобильные решения и многое другое», – говорит директор РАЭК Сергей Плуготаренко.
По его словам, это оказалось возможным благодаря мощному «Цифровому контуру» — сложившейся экосистеме компаний в сферах цифрового контента, электронной коммерции, интернет-маркетинга, инфраструктуры и связи.
Однако, замечает Плуготаренко, весна 2022 года заставила многое пересмотреть, так как произошедшие после начала российской спецлоперации на Украине в экономике страны события не обошли стороной и «цифру». «Пожалуй, в истории нашего наблюдения за развитием Рунета не было таких вызовов и потрясений», – считает директор РАЭК.
Но он полагает, что одновременно нынешняя ситуация предоставляет участникам рынка новые возможности. «Именно сейчас у отечественных интернет-игроков есть уникальная возможность привлечь ещё больше аудитории, стать ещё лучше, удобнее, эффективнее. Занять новые ниши, и не только освободившиеся, – говорит Плуготаренко. – Уверен: следующие годы будут ещё более прорывными».
Плуготаренко напомнил, что за свою историю Рунет уже столкнулся с двумя крупными кризисами: двукратным сниженим темпов роста из-за общеэкономического кризиса в 2014-2015 годах и падением ряда интернет-рынков в 2020 году в период пандемии COVID-19. «За временным спадом всегда следовало восстановление темпов роста. Кризисы позволили повысить устойчивость и выработать способность противостоять новым вызовам», – считает он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг с отчетом в Госдуме призвал российских разработчиков создать отечественную экосистему вместо Аpp Store и Google Play: «Обращаюсь, пользуясь случаем, – ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин». Он напомнил, что правительство принимает большой комплекс мер для поддержки ИТ-отрасли, а первый пакет льгот принес России 42 млрд рублей за счет расширения количества ИТ-компаний, создания новых стартапов, их вклада в экономику и увеличения экспорта услуг.
Напомним, Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли в России. В соответствии с ним российские ИТ-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%, а их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.
День рождения Рунета (RuNet) отмечается 7 апреля, так как в этот день в 1994 году для России был зарегистрирован и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня домен «.Ru». Таким образом, Россия стала государством, официально представленным в интернете.
Глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию
Вопрос с возвращением российских культурных ценностей должен благополучно разрешиться, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто телекомпании «Юле».
«Санкции были приняты так быстро, что, видимо, не все ситуации были приняты во внимание. <…> Надеюсь, вопрос [с возвращением экспонатов в РФ] благополучно решится. У Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище. К ним нужно относиться с большим пиететом. Их нужно хранить при определенной влажности и температуре. Конечно, их следует вернуть в те музеи, которым они принадлежат», – цитирует ТАСС Хаависто.
Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в российское дипведомство, где ему был заявлен протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей.
До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.
Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат: Россия может создать продовольственный альянс со странами ЕАЭС
|
|
Россия должна полностью обеспечивать себя продуктами питания, также она может создать продовольственный альянс со странами Евразийского союза – Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя прошедшее совещание по развитию сельского хозяйства с участием Владимира Путина.
«Мы понимаем необходимость развития традиционного животноводства, растениеводства и всего, что связано с полным циклом аграрного хозяйства. Надо не только избавиться от импорта семян и цыплят, но и стать новым игроком на рынке аграрных высоких технологий. Мы должны чувствовать себя уверенно», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).
При этом, по его словам, государство должно дополнительно стимулировать развитие сельского хозяйства: «Продовольственная безопасность страны – это в первую очередь успех современных больших и устойчивых агропромышленных холдингов. Каждый рубль, вложенный в собственное сельское хозяйство, означает ценовую устойчивость на потребительском рынке, наличие продуктов на полках магазинов».
Наумов уверен что при всех возможных рисках «не должно возникнуть никаких переживаний по поводу наличия продовольствия на внутреннем рынке». При этом Россия может выстраивать в аграрной сфере партнерские отношения со своими соседями – странами Евразийского экономического союзе (ЕАЭС). «Мы и дальше можем сотрудничать с Белоруссией по молочному животноводству, с Казахстаном – по растениеводству, с Арменией и Киргизией – по фруктам и овощам. Если к этому списку добавить еще Узбекистан, то получается приличный продовольственный альянс», – заявил собеседник. В этом случае вопросы продовольственной безопасности можно рассматривать в контексте единого аграрного рынка всего ЕАЭС.
«Среди всех отраслей экономики агропром, я уверен, первым покажет высокие проценты роста – 3% в год и выше, о чем и говорил президент на совещании. Для России это наиболее естественный сектор устойчивого развития», – подытожил зампред комитета Госдумы по экономической политике.
Сейчас ситуация с продовольственным обеспечением в России не вызывает тревоги, заявил во вторник президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. По его словам, по основным группам продовольствия внутренний рынок полностью обеспечен собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком.
При этом глава государства отметил, что Россия должна минимизировать негативные внешние эффекты в связи с введенными против нее санкциями и увеличить поставки на внутренний рынок качественных и доступных продуктов. «Это ключевая задача на текущий год», – подчеркнул президент. Глава государства отметил, что Россия может обеспечить на внутреннем рынке более низкие цены на продукты, чем в мире.
Lufthansa решила отменить все рейсы в Россию до 30 июня
Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины не будет использовать российское воздушное пространство до 30 июня, заявили в компании.
«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в течение данного периода», – говорится в заявлении перевозчика, передает ТАСС.
Компания заверила, что все пострадавшие пассажиры будут проинформированы, и предупредила, что на рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с корректировкой расписания.
Ранее Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перечень стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает Аргентину, ЮАР, Китай и другие дружественные страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле пообещали ответ на «оголтелые рестрикции» Запада
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением оголтелой линии Запада, при этом введение ограничений против дочерей главы российского государства Владимира Путина «говорит само за себя».
Песков сказал, что будет «реакция – как и на все остальные санкции». В Кремле считают, что санкции – это «продолжение совершенно оголтелой линии на введение разных рестрикций», передает ТАСС.
По его словам, «в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей говорит сама за себя».
«Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке, это то, что трудно поддается пониманию и объяснению, но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело», – указал он.
Песков пообещал, что «Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Малькевич: YouTube представляет угрозу для детей
|
|
«YouTube – злостный нарушителей российского законодательства. При этом доступ к нему имеют пользователи любого возраста, и опасный контент может легко попасть в поле зрения несовершеннолетних», – считает медиаменеджер Александр Малькевич. Ранее Общественная палата РФ обратилась в Роскомнадзор с просьбой принять меры, в отношении редакционной политики YouTube.
«Часть деструктивных материалов, которые распространяются на YouTube, откровенно таргетируется на детей. Например, призывы к нарушению российского закона: видеохостинг уже «ловили» на подобном несколько раз, когда платформа наряду с другими западными онлайн-платформами использовалась для призывов к несовершеннолетним совершать противоправные действия», – написал в своем Telegram-канале первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
«YouTube в настоящем виде опасен для детского психического здоровья. Грозит распространением моды на суицид, увлечением наркотиками и алкоголем, вгоняет подрастающее поколение в депрессию», – добавил эксперт.
Эксперт заявил, что YouTube стал полноправным орудием агрессивной информационной войны, которая ведется против России. «Он не удаляет, а продвигает фейки, жестокий и опасный контент, призванный дестабилизировать российское общество, в том числе воздействовать на психику юных пользователей», – пояснил он.
«Помимо этого YouTube, несмотря на регуляторные требования РКН, не удаляет деструктивные материалы, поэтому в поле детского зрения может легко попасть контент, который может подтолкнуть к опасным челленджам, суициду, потреблению наркотиков и алкоголя, нарушению законодательства. Видеосервис в настоящем виде представляет угрозу для детей», – подчеркнул медиаменеджер.
Малькевич отметил, что, работая в России, компания обязана соблюдать российское законодательство. «Пока YouTube работает на территории РФ, зарабатывая на российских пользователях, в том числе детях, российский закон остается для него законом и должен неукоснительно соблюдаться. Компания обязана уважать и соблюдать, и защищать права и интересы российских пользователей», – пояснил он.
«Если компания не удаляет деструктивные материалы, не занимается саморегулированием и откровенно продвигает опасный контент, она должна нести ответственность, установленную законодательством нашей страны», – подытожил эксперт.
Во вторник комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ попросила Роскомнадзор принять дополнительные меры против YouTube.
В тексте обращения сказано, что к членам ОП поступает большое количество обращений от родителей и родительских общественных организаций. Крайнюю обеспокоенность родительского сообщества вызывают ролики, показываемые после детского контента. Отмечается, что после видео, рассчитанных на дошкольную и школьную аудиторию, в рекомендациях всплывают откровенно шокирующие и опасные для детской психики материалы. Позиция родительской общественности заключается в том, что распространяя аудиовизуальный контент на территории России, компания Google LLC должна неукоснительно соблюдать российское законодательство.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в отношении видеохостинга YouTube было составлено более 22 протоколов, и судом наложено в общей сложности более 50 млн рублей штрафа. При этом сервис оплачивает не все из них, а противоправный контент с платформы не удаляется.
IT-эксперт Екатерина Мизулина рассказывала, что YouTube становится ангажированной платформой, которая распространяет контент, вредный российским детям. По ее словам, еще в конце февраля к правозащитникам обращались родители с жалобами, что дети при просмотре детского контента видят рекламные блоки, связанные с событиями на Украине. После этого YouTube вроде бы пообещал отреагировать, но деструктивный контент все равно доступен для пользователей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мантуров спрогнозировал улучшение ситуации с продажами автомобилей в России
Минпромторг ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится, ведутся переговоры с китайскими автопроизводителями о замене ушедших брендов, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
«Я могу вам сказать, что первый квартал ни о чем не говорит. Почему? Потому что до февраля у нас шел рост, март – было падение. Мы должны сменить, во-первых, и адаптироваться к ситуации через изменение логистики. И посмотрим, что будет по результатам второго квартала. Мне кажется, что ситуация будет меняться в лучшую сторону, поэтому сегодня давать какие-то пессимистические прогнозы я бы не стал», – цитирует ТАСС министра.
Также Мантуров заявил, что китайские автопроизводители могут заменить ушедшие из России люксовые автобренды, ведутся переговоры.
Ранее автосервисы решили наладить собственное производство запчастей к иномаркам.
До этого стало известно о планах Volkswagen вернуться к работе в России.
Ранее из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что России придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что авторынок на данный момент находится на пике по ценам, поэтому новую машину в ближайшее время покупать не стоит. При этом, подчеркивал он, без машин россияне в любом случае не останутся, рынок достаточно насыщен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России заявили о планах досрочного выкупа транспорта в лизинге
Правительство России планирует в этом году разрешить досрочный выкуп транспорта, который находится в лизинге полностью или частично, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе.
«Действительно, компании с лизинговыми кредитами в непростой ситуации. <…> Первое, что мы предлагаем: предусмотреть возможность в этом году досрочно выкупать имущество, которое предоставлено в рамках договоров лизинга полностью или частично», – цитирует ТАСС Мишустина.
Ранее Мишустин назвал пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Западе пообещали не останавливаться при введении санкций против России
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) не будет последним, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила, что «эти санкции не будут нашими последними санкциями», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Теперь мы должны обратить внимание на нефть и доходы, которые Россия получает от ископаемого топлива», – добавила она.
Также газета Financial Times сообщила, что ЕС в среду обсудит возможность введения санкций против ряда граждан России, среди которых председатель правления Сбербанка России Герман Греф и глава «Русала» Олег Дерипаска.
В новые санкционные списки также якобы будут внесены бизнесмены Борис Ротенберг, Александр Шульгин и Саид Керимов.
При этом ранее в Германии заявили о невозможности отказа от российского газа. Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД