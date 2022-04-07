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7 апреля, четверг | Последнее обновление — 12:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Мариуполе найдены новые доказательства преступлений СБУ
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Москве сочли «неприличной» позицию Италии по антироссийским санкциям
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Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям «неприлична», в Риме забыли, что именно Россия первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила в эфире «Соловьев.Live», что, когда Италия в разгар пандемии подвергалась остракизму в Европе, Россия и Китай первыми пришли стране на помощь, передает РИА «Новости».
«Она (Италия), наверное, забыла, что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи (...) И вот сейчас Италия со всем ее руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну (...) Это не позиция граждан Италии, которые пишут о том, что им стыдно за свои правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса. Но руководство Италии заняло позицию (...) Это просто неприличная позиция», – добавила она.
По словам Захаровой, в Италии, видимо, не понимают роли Евросоюза в нынешнем кризисе на Украине.
Ранее Захарова напомнила Италии об участии во вторжении в Ирак.
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В Калининграде заявили о готовности к блокаде границ
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Калининградская область, полностью окруженная на суше территориями Польши и Литвы, уже давно готовится к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки, заявил начальник управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Лысков заявил, комментируя слова официальных лиц Украины о предстоящей блокаде Польшей и странами Балтии сухопутных границ с Россией и Белоруссией, что «коллеги из прибалтийских стран уже говорят об этом достаточно давно, и мы подготовились к этому возможному событию», передает «Ридус».
«С одной стороны мы надеемся, что руководство этих стран дальше угроз не пойдет. Но если что, у нас есть наши портовые мощности», – указал он.
Руководитель управления по информационной политике добавил, что областная администрация ожидает прибытия в порт Калининграда нескольких дополнительных паромов: «Мы серьезно усилили наш паромный флот. Мы ждем подхода еще одного парома с Черноморского побережья, который встанет на линию. К концу года в Питере должен сойти со стапелей еще один паром, который предназначен для работы на линии Усть-Луга – Калининград».
Представитель властей балтийского региона добавил, что калининградский аэропорт Храброво также «готов взять на себя» часть грузового трафика между областью и остальной Россией.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем объявил, что Польша, Латвия, Литва и Эстония якобы «в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России» и перекроют свои наземные границы с Россией и Белоруссией, прервав все автосообщение с этими двумя странами.
До этого маршруты в Калининград изменили из-за воздушной блокады Прибалтики.
Отметим также, что на Украине поддержали территориальные претензии Польши на Калининград. Напомним, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение о том, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.
В Китае увидели риск распада ЕС из-за конфликта России и Украины
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Конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене, выразил мнение директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй.
«Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран, – приводит ТАСС мнение эксперта, которого цитирует китайское издание The Global Times. – Если не найдется относительно сильного государства, которое нарушит монополию США, Европа будет постепенно разваливаться и подвергаться дезинтеграции».
По словам эксперта, кризис на Украине – «западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами», которые с целью увеличения доходов американского военно-промышленного комплекса стремятся к расширению НАТО на восток. «В итоге Европа утрачивает безопасность, а Россия из-за конфликта с Украиной теряет силы», – уточнил он.
Директор института сравнил США с «мозгом и мускулами» Североатлантического альянса. Ван Ивэй напомнил, что после распада Советского Союза НАТО перестало быть типично военным объединением, превратившись в инструмент, при помощи которого Вашингтон решает вопросы собственной стратегической безопасности.
«Чтобы достигнуть баланса, европейцы должны взять стратегическую самостоятельность и безопасность Европы в собственные руки, выйти из-под контроля США», – подытожил эксперт.
В прошлую субботу в немецких СМИ выразили опасение, что Запад может не выдержать жестких санкций против России. Тогда же в Китае назвали спецоперацию России на Украине катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В конце марта глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Макрона возмутила критика Польшей его диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон счел возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Моравецкий в оскорбительном тоне адресовал поучения президенту Франции по поводу его переговоров с Путиным. Макрон назвал слова Моравецкого «совершенно необоснованными и возмутительными». Однако, как признался Макрон, его «не удивило» заявление Моравецкого, так как тот «вмешивается во французскую избирательную кампанию», передает ТАСС со ссылкой на TF1.
Макрон заверил, что «всегда был открыт для переговоров с Россией» и «считает совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции». По его словам, это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Он также отметил, что нынешние разговоры с Путиным посвящены ситуации на Украине и перспективам прекращения огня.
Макрон подчеркнул, что ведет диалог с Путиным с самого начала своего президентства, но делает это «без какой-либо наивности». Он считает подобные переговоры «свои долгом». По его словам, Франция сочетает диалог и санкции против России, причем Париж «готов предложить новые санкции».
Напомним, Моравецкий заявлял о том, что санкции против России не работают. Об этом, по его словам, говорит курс рубля. Моравецкий жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России
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Евросоюз сейчас не рассматривает возможность введения эмбарго на поставки газа из России, однако не исключает такой меры в будущем, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони после заседания Еврогруппы.
«Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития войны, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше (на Россию или ЕС)», – приводит слова еврокомиссара по экономике ТАСС.
Как заявил Джентилони, Евросоюз «должен быть готов платить цену» за применение экономических мер давления на Россию.
Как сообщил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью, министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля. «Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам», – сказал председатель Еврогруппы. «Я ожидаю, что завтра дискуссия будет носить общий характер. Министры дадут общую оценку, какие решения необходимы, они дадут указания другим институтам ЕС, и решения будут приняты позднее. Я ожидаю, что в ближайшие дни будет принят такой подход», – добавил Донохью.
Как ожидается, министры экономики и финансов стран Евросоюза рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге во вторник, однако там пройдет только «общая дискуссия» без конкретных решений.
Накануне в ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Боррель признал устойчивость рубля на фоне санкций
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Российский рубль хорошо противостоит санкциям, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE.
«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. (Президент России Владимир) Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», – передает его слова РИА «Новости».
При этом Боррель добавил, что во вторник ЕС намерен утвердить новый пакет санкций, но пока лидеры обсуждают, что делать с энергетикой.
Однако он признал, что единогласного решения на европейском уровне о запрете на импорт российского газа быть не может, поскольку Венгрия заявила, что наложит вето.
«Мы хотим помочь Украине, но не хотим вмешиваться в войну. ЕС не военный союз, но я считаю, что мы должны им помочь. Мы делаем все, что можем, но не пересекая красных линий, чтобы конфликт не распространялся», – заключил Боррель.
Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России
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Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт угля из России, а также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Также ЕК предложит запретить ввоз в Россию оборудования, включая электрическое и транспортное, на сумму 10 млрд евро. Кроме того, в качестве санкций будет выдвинуто предложение ограничить импорт калийной соли из России, передает РИА «Новости».
При этом, по данным источников Bloomberg, в ближайшее время не планируется вводить ограничения в отношении российских газа и нефти.
Также предполагается, что в ЕС предложат расширить экспортный контроль над оборонным сектором и другими отраслями промышленности, передает ТАСС.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз собирается ввести санкции на импорт икры и водки из России, а также цемента, древесины, каучука, химикатов и ряда других товаров.
Ограничения могут быть введены в отношении экспорта в Россию полупроводников и оборудования, в том числе предназначенного для добычи сжиженного природного газа.
Помимо этого, может быть введен запрет на все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT. Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
ЕС заявил о запрете захода российским судам в европейские порты
Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС в среду обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
Польша указала на «главный тормоз» санкций против России
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Самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал к «решительным санкциям против российского общества».
«В Европе ситуация очень простая. Все видно на саммитах. Германия – главный тормоз очень решительных санкций», – приводит его слова РИА «Новости».
Моравецкий при этом опроверг мнение о том, что антироссийские санкции не поддерживает премьер Венгрии Виктор Орбан. «Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие – это крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого. Главные тормозящие – крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы», – продолжил Моравецкий.
Он призвал наложить «решительные санкции на российское общество» и запретить выдавать россиянам любые визы, кроме гуманитарных. По его мнению, визы должны получать только те, кто хочет покинуть Россию.
Ранее Моравецкий заявил о не действующих санкциях против России, об этом, по его словам, говорит курс рубля.
Запад после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины ввел несколько раундов новых экономических санкций. В Кремле новые ограничения назвали серьезными, но отметили, что Россия готовилась к ним заранее.
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ЕС собрался ввести против России пятый пакет санкций
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Пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщил телеканал СNBC.
По словам двух европейских чиновников, очередной пакет санкций Евросоюза все еще находится в стадии разработки и может измениться. Страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, включать ли в санкции эмбарго на импорт энергоносителей из РФ, отмечает телеканал. Как ожидается, новые ограничительные меры будут одобрены ЕС на этой неделе, передает ТАСС.
Ранее экспорт в Россию предметов роскоши запретила Австралия. Кроме того, с 5 апреля запрет на экспорт предметов роскоши в Россию ввела также Япония. Помимо этого, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
В конце марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил страны Запада, США, Канаду и Австралию в объявлении тотальной экономической войны России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Берлин исключил введение эмбарго на поставки газа из России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на очередной виток обострения отношений с Москвой.
Бербок заявила, что если бы полное эмбарго остановило боевые действия, «то тогда бы мы это незамедлительно сделали», передает ТАСС со ссылкой на издание Die Welt.
Она также считает, что такое решение повысило бы цену продолжению конфликта. Тем не менее министр заверила, что власти ФРГ вместе с партнерами в Евросоюзе (ЕС) обсудят процесс по снижению зависимости от российского газа.
Ранее ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России.
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Минфин впервые сделал выплаты по еврооблигациям в рублях
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Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями на 649,2 млн долларов из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, сообщает пресс-служба министерства.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам.
Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по еврооблигациям России с погашением в 2022 году и на выплату купона по евробондам с погашением в 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией 30 и 31 марта соответственно.
Потому Минфин «в целях исполнения государственных долговых обязательств России по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт».
4 апреля Минфин «перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте России по официальному курсу Банка России (...) в соответствии с указом президента (Владимира Путина) от 5 марта на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов».
«Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям Россия-2022 и Россия-2042 исполнены в полном объеме», – заявил Минфин, уточнив, что выплаты, причитающиеся держателям-иностранцам из недружественных государств, подлежат зачислению на счета типа «С».
Ранее США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках.
Сообщалось также, что американскому банку JP Morgan Chase не разрешили обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов. Напомним, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Экономист Иван Лизан заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия оказалась «в уникальной ситуации», когда дефолт может произойти «из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника».
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал он.
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ЕК заявила о запрете поставок в Россию полупроводников и транспортного оборудования
Европейский союз намерен запретить поставки в Россию полупроводников, машин, транспортного оборудования, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Новые санкции ЕС предполагают «дальнейшие запреты на экспорт на сумму 10 млрд евро в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование», сказала она, передает ТАСС.
«Конкретные новые запреты на импорт на сумму 5,5 млрд евро», – уточнила глава ЕК.
По словам фон дер Ляйен, Евросоюз проведет целенаправленные меры по запрету российских компаний в госзакупках в ЕС и по исключению любой финансовой поддержки, «как европейской, так и национальной – для российских государственных органов».
Также Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что ЕС намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза.
СМИ: Китай намерен закупать российский сжиженный газ со скидкой
Китайские импортеры сжиженного газа планируют закупать российский СПГ со скидкой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, крупнейшие китайские государственные компании, среди которых Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий сжиженного природного газа с большой скидкой, передает ТАСС.
Источник уточняет, что некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от правительств других стран свои планы поставок газа из России.
Кроме того, компании также намерены воздерживаются от больших закупок.
По данным трейдеров, которые приводит агентство, российский СПГ продается с дисконтом более чем в 10% по сравнению с ценами на поставки из Средней Азии. Bloomberg отмечает, что в Китае сейчас нет нехватки газа, что связано с теплой погодой и снижением опасений по поводу возможных новых антиковидных мер, однако приобретение топлива по низкой цене позволит КНР наполнить хранилища до сезонного повышения цен.
Ранее Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
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СМИ: Германия решила выслать 40 российских дипломатов
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Значительное число российских дипломатов объявлены нежелательными, дальнейшие шаги будут согласовываться с партнерами Берлина, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами», – написала министр в Twitter, передает РИА «Новости».
Телеканал N24 со ссылкой на главу МИД ФРГ сообщил, что высылке подлежат 40 российских дипломатов.
Ранее в Германии выступили с предложениями по ужесточению санкций против России.
Газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов. До этого СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.
Также дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
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Немцев предупредили о риске остаться без шоколада и кондитерских изделий
Федеральная ассоциация немецкой кондитерской промышленности (BDSI) выразила обеспокоенность в связи с возможной остановкой производства, влекущей за собой полное исчезновение шоколада и других кондитерских изделий с полок германских магазинов, сообщило издание Der Spiegel.
Как отмечает издание, кондитерская промышленность Германии видит угрозу своему существованию в связи с перебоями в поставках газа из-за событий на Украине. «Даже в условиях пандемии коронавируса энергоресурсы, сельскохозяйственное сырье, упаковка, а также логистические услуги стали чрезвычайно дорогими», – отметили в BDSI. В ассоциации подчеркнули, что события на Украине привели к резкому ухудшению экономической ситуации «до такой степени, которая представляет угрозу существованию целой отрасли», передает ТАСС.
Как пишет издание, трудности в поставках газа могут привести к полной остановке производства в отрасли. В BDSI пояснили, что для большинства компаний в сфере кондитерской промышленности газ является важнейшим источником энергии. Кроме того, цены на сельскохозяйственное сырье, такое как пшеница, подсолнечное масло и орехи, значительно выросли. Важные ингредиенты, включая сухое молоко, сахар, яйца и пальмовое масло, также подорожали. Повышение цен, как заметили в ассоциации, отразилось на компаниях по всем направлениям, «достигнут предел нагрузки».
«Вместе с политиками и представителями торговли мы должны следить за тем, чтобы полки супермаркетов не оставались пустыми», – заявил председатель BDSI Бастиан Фассин. Он подчеркнул, что власти ФРГ должны теперь «изучить все меры, которые позволяют производителям продуктов питания продолжать производство».
«Компании германской кондитерской промышленности производят продукты питания и поэтому имеют огромное значение для снабжения населения страны, особенно в чрезвычайных ситуациях», – продолжил Фассин. Он сослался на информацию Федерального управления гражданской защиты, которое советует создать запас «энергоемких товаров с длительным сроком годности» на случай чрезвычайных ситуаций. Речь, в частности, идет о шоколаде, печенье или крендельках.
Ранее в Еврокомиссии допустили возможность введения эмбарго на поставки газа из России. В ЕК также выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. В понедельник министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
-
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