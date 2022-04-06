В Госдуме поделились воспоминаниями о Жириновском

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, скончавшийся на 76-м году жизни, был политическим гением, а его эпатажность нужна была для «остроты донесения мысли», поделился воспоминаниями о политике депутат Госдумы от ЛДПР Рифат Шайхутдинов.

«Я вошел во фракцию в 2004 году. Это был IV созыв Думы, и мы с ним отправились сразу же в поездку по Украине как наблюдатели выборного процесса, тогда была оранжевая революция, мы участвовали в наблюдениях. Часто с ним беседовали, обсуждали. Но тогда уже было понятно, 18 лет прошло, он фактически все предсказал. Конечно, это означает, что ушел политический гений. Такой визионер, который видел далеко вперед», – рассказал он «Газете.Ru»

«Он тогда еще рассказал, что будет с Украиной. Мы с ним это все обсуждали, и это действительно политический гений. Это гигантская утрата, потому что такая критичная мысль, которая присутствовала в его суждения. Конструктивная критика власти без призыва к экстремизму и революции, но достаточно глубоко и со смыслом. Этого, конечно, нам явно будет не хватать. Вся эпатажность, которая ему приписывается, она иногда была на публику, для остроты донесения мысли. Но в личных беседах этого никогда не было. Всегда было глубокое размышление, понимание смыслов», – заключил Шайхутдинов.

В свою очередь, первый заместитель руководителя думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов рассказал, что глава ЛДПР был выдающимся оратором и создавал особую «ауру».

«Это трагедия не только для фракции и партии ЛДПР. Это потеря действительно выдающегося оратора новейшей истории российского парламентаризма. Да, мы спорили, часто не просто дискутировали, а ругались вдрызг, наотмашь. Но не было ненависти, не было фобии. Был только свойственный ему вариант ведения дискуссии, в том числе с какими-то запредельными непарламентскими формами и выражениями. Но это было по-своему всем интересно, все участвовали. Если бы таких парламентариев было несколько, то это было бы тяжело. А один Владимир Вольфович действительно создавал очень живую и искреннюю ауру. Да, во многом противоречивую даже самому себе, но вот такой неповторимый он был», – сказал Нилов.

Он отметил, что сейчас не видит достойной замены Жириновскому. «Я думаю, что в ближайшее время, к сожалению для партии ЛДПР, замены ему нет», – заключил Нилов.

Актер Станислав Садальский, сыгравший в фильме «Корабль двойников» с Жириновским в главной роли, выразил свои соболезнования в связи со смертью политика. Актер рассказал, что лидер ЛДПР предлагал ему стать депутатом.

«Он мне предлагал быть депутатом. Я ему сказал, что актерам не место в политике, потому что мы работать должны для всех», – сказал Садальский.

Он также считает, что политик был «провидцем». «Печально, конечно. Он был провидцем, как время показывает. Над ним смеялись, а он оказался во многом прав», – сказал актер.

В фильме «Корабль двойников» 1997 года Жириновский сыграл капитана милиции Жарова. Вместе с ним в ленте снялись Леонид Броневой, Эммануил Виторган, Вячеслав Зайцев и другие.

О смерти Жириновского ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни. Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР.

Российские политики также выразили соболезнования по поводу смерти Жириновского, отметив его талант и любовь к России.

В ЛДПР заявили о сорокадневном трауре по Жириновскому, фракция назвала его смерть ударом для всей России. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР.