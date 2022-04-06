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Путин: Жириновский всегда отстаивал интересы России
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Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
О смерти Жириновского ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.
«Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – сказал он.
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Путин объяснил ухудшение на мировом энергетическом рынке давлением на Газпром
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Обстановка на мировом энергетическом рынке ухудшилась из-за нерыночных мер давления на российский Газпром, заявил президент России Владимир Путин.
«Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию Газпром в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их – наших партнеров – очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию», – заявил президент.
Видео выступления опубликовано в Telegram-канале «Смотри».
Также Путин прокомментировал ранее прозвучавшие призывы к национализации энергетических активов России на Западе. «Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», – приводит слова президента ТАСС.
Ранее корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
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Путин: Россия должна заместить импорт некоторых продуктов
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Президент России Владимир Путин поставил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения.
«Ключевая задача для правительства, руководителей регионов, предприятий – сохранить, поддержать деловую активность в российском АПК, чтобы наши аграрии, рыболовные хозяйства, производители продовольствия в целом открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места, увеличили выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы еще отчасти вынуждены закупать за границей», – указал Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса, сообщает ТАСС.
При этом он оговорился, что «естественно, бананы мы не производим, это отдельные статьи нашего импорта».
Ранее президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
Минздрав рассказал о борьбе медиков за жизнь Жириновского
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Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, они оказывали ему всю возможную медицинскую помощь, заявили в Минздраве.
«После тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался известный политик, общественный деятель Владимир Вольфович Жириновский. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Министерство выразило соболезнования родным, близким и коллегам политика.
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
Путин заявил о возможности обеспечить в России цены на продукты ниже мировых
Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке, заявил президент Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса.
«Особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», – передает его слова ТАСС.
Путин также заявил, что внутренний рынок продовольствия обеспечен собственным производством.
Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин: Внутренний рынок продовольствия обеспечен собственным производством
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Российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством, заявил президент Владимир Путин.
«По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком», – сказал президент. За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в стране увеличился на 15%, продуктов питания – более чем на четверть.
Он отметил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
«Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан: увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год», – передает слова главы государства ТАСС.
Путин подчеркнул, что стратегически важно «сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок». «Причем по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», – отметил он.
Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин заявил о дефиците удобрений за рубежом
Запад продолжит покупать российские удобрения в любом случае, поскольку они являются дефицитом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
«У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками. Это (удобрения – прим. ВЗГЛЯД) дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать. Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, прежде всего, исходя из наших собственных интересов», – цитирует ТАСС Путина.
При этом потребности наших аграриев в удобрениях должны быть в приоритете, на первом месте, отметил глава государства.
Ранее ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России.
Президент России Владимир Путин призвал отнестись аккуратно к поставкам за рубеж во враждебно настроенные страны.
Путин: Россия будет рачительнее относиться к поставкам продовольствия за границу
К поставкам за рубеж во враждебно настроенные страны России в этом году стоит относиться аккуратно, учитывая образовавшийся дефицит продовольствия, сообщил президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
«Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно – внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», – передает ТАСС слова главы государства.
Ранее президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
Тем временем правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин: Ситуация на мировом рынке продовольствия осложнилась из-за ошибок развитых стран
Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года осложнилось из-за ошибок развитых стран, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК).
«Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад», – передает слова Путина ТАСС.
Отмечается, что происходит это в последние два года.
Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
«Что является тоже результатом их деятельности, на самом деле, наших партнеров на Западе», — отметил президент.
Он отметил, что ситуация в последние недели только усугубляется. Ранее президент России заявил, что ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за давления на Газпром.
В Кремле сочли оскорбления в адрес Путина со стороны Байдена недостойными президента
Личные оскорбления со стороны Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина неприемлемы и недостойны главы США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России – это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США», – передает его слова ТАСС.
Ранее Байден вновь заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником» и добавил, что это его личное мнение.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
Путин призвал снабжать российских сельхозпроизводителей удобрениями в приоритетном порядке
Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса поручил правительству уделить особое внимание ситуации с удобрениями, назвав это направление приоритетным.
«Системная задача – это надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь надо очень внимательно Минпромторгу смотреть, всему правительству за этой ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте», – передает ТАСС слова российского лидера.
Ранее Путин обозначил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения. Ключевыми задачами для правительства, руководителей регионов и предприятий он назвал сохранение и поддержание деловой активности в российском АПК.
До этого президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
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Путин поручил вывести темпы роста АПК на 3% в ближайшие годы
Россия должна в ближайшие годы выйти на опережающие темпы роста в сфере АПК и продовольствия, выше 3%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК).
«Считаю, что мы должны поставить вполне реальные, обоснованные ориентиры, а именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста <…> выше 3% в год», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.
До этого правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
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Путин призвал снижать импортную составляющую в российской сельхозпродукции
Импортную составляющую в производстве российской сельскохозяйственной продукции нужно снижать, для этого в 2022 году на поддержку семеноводческих и селекционных центров дополнительно направят не менее 5 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса (АПК).
По словам главы государства, одно из главных направлений здесь – это «семеноводство, разработка и внедрение достижений российской селекции, в том числе в сфере животноводства и птицеводства», сообщает ТАСС.
«В этом году выделим дополнительно не менее 5 млрд рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров», – рассказал Путин.
Также он добавил, что необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов, необходимых в строительстве рыбопромысловых судов.
Кроме того, Путин поручил правительству систематизировать предложения и предусмотреть необходимый объем финансирования по соответствующим программам.
Ранее Путин поставил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения.
В Москве выразили готовность увековечить память Жириновского
В столице могут поставить памятную табличку лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
«Я только узнал. Мне очень жаль, что ушел такой человек. Это большая утрата», – цитирует Герасимова ТАСС.
Он подчеркнул, что в случае, если будут предложения по увековечиванию памяти политика, то Мосгордума их рассмотрит.
«Он внес огромный вклад в развитие нашего общества. Я уверен, что память о нем останется в наших сердцах», – заключил глава комиссии.
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
Фракция ЛДПР назвала смерть Жириновского ударом для всей России
Смерть Жириновского – это удар для всей России, для его сторонников, он вписал себя в историю России и всего мира, говорится в заявлении фракции ЛДПР.
«Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале фракции.
Также в партии указали, что «всегда нас вели великие лидеры, которые в самые критические, страшные дни знали, что делать, что сказать, как всем нам быть. Владимир Вольфович Жириновский был одним из таких людей».
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
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Путин поздравил Вучича с победой на выборах
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с сербским лидером Александром Вучичем поздравил его с победой на президентских выборах, сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Владимир Путин поздравил сербского лидера с убедительной победой на президентских выборах 3 апреля, а также с успехом возглавляемой им Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе беседы политики подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее «развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики».
Также президенты обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике, в том числе по теме Косово. По просьбе Вучича Путин проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями.
Напомним, Вучич победил с результатом 59,55%, такие данные были после подсчета 90% голосов. Явка на президентские и парламентские выборы в Сербии составила 58–60%.