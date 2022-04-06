Умер Владимир Жириновский

Член СПЧ: В Совбезе ООН раскрылись все несостыковки версии Запада о событиях в Буче

«Сейчас Запад пытается использовать фейк про Бучу как свой главный инструмент против России, и ООН ему в этом будет помогать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, член президентского Совета по правам человека Александр Точенов. На прошедшем во вторник заседании Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя указал на несостыковки в утверждениях Запада о «расправе российских военных над украинцами».

«Запад пытается фейком о событиях в городе Буче поставить Россию в жесткие рамки, очерченные самим же Западом. Или даже сделать Россию изгоем, исключив из международных организаций и сообществ», – полагает ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ), президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Собеседник отметил: уже давно вошло в практику использование Западом фейковых вбросов в целях политического давления или даже для развязывания боевых действий. «Мы помним фальсификации «Белых касок» в Сирии. Теперь наблюдаем нагнетание истерии вокруг Бучи, – напоминает Точенов. – В организации этой провокации подозревают советника офиса Зеленского Алексея Арестовича, но такое впечатление, что сценарий писали непосредственно западные специалисты».

По его словам, очевидная фейковость истории с Бучей, может, и не ясна простым западным обывателям, но это лишь в силу того, что они мало пользуются альтернативными источниками информации. «Но после обсуждения на высшем международном уровне обилие несостыковок в западной версии уже невозможно будет утаить», – говорит Точенов. Опровергнуть тиражируемые Западом фейки помогут и свидетельства местных жителей, которые не подтверждают домыслы о «расправе российских военных над гражданскими лицами». «Все это не позволит использовать инцидент в Буче в качестве «козыря» против России на уровне ООН», – полагает политолог.

«Но если история с Бучей «обрушится» за неимением доказательств, то ООН всегда будет готова к рассмотрению новых фейков Запада и к отклонению российских запросов», – считает Точенов.

Напомним, что в минувшие выходные украинские и западные СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче Киевской области – накануне отвода наших войск из этого населенного пункта.

Подразделения ВС России покинули город 30 марта, на следующий день мэр Бучи в своем видеообращении не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Это не единственная несостыковка в утверждениях Украины и Запада, на которую обратили внимание эксперты.

Россия призвала созвать экстренное заседание Совбеза ООН, но Великобритания, председательствующая в СБ, несколько раз блокировала запрос Москвы. Во вторник постпред Британии ООН Барбара Вудворд, отвечая на протест российского представителя Василия Небензи, заверила, что ее страна не намерена впредь препятствовать заседаниям Совбеза по запросам стран-членов СБ. При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу якобы соответствовало процедуре ООН.

На заседании СБ ООН во вторник вновь прозвучало огромное количество лжи о российских военнослужащих, констатировал Небензя. «У нас есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, которые готовы дать показания о жестокостях украинских националистов», – добавил российский постпред в ООН и зачитал несколько таких показаний.

«Необходимо вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину», – заявил Небензя. Россия проводит спецоперацию на Украине «не из-за украинских земель, мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс», – подчеркнул российский представитель, обращаясь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Постпред России также призвал украинского руководителя не помогать Западу сражаться «до последнего украинца».

Добавим, что постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека продолжает обрабатывать сообщения о преступлениях вооруженных сил Украины и нацбатальонов против мирных жителей Донбасса и Украины. В связи с этим президентский Совет по правам человека направляет за рубеж уже третью часть обобщенных материалов с приложенными фото- и видеодоказательствами.

«Вопиющими примерами стали растиражированные на Западе сообщения о мнимой бомбардировке роддома в Мариуполе и якобы имевшем место расстреле мирных жителей города Бучи», – отмечается в сообщении в Telegram-канале Совета по правам человека. «Все «свидетельства преступлений» в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ», – в частности, говорится в материалах, представленных СПЧ. Как и ранее, документы направляются в международные организации (ООН, Совет Европы, Европарламент и др.), в посольства зарубежных стран, в ведущие зарубежные издания, в международные некоммерческие организации и западным деятелям персонально.

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