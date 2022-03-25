Володин опроверг смерть Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявив, что политик в тяжелом состоянии.

Володин в Telegram опроверг появившиеся сообщения о смерти Жириновского, указав для «всех, кто переживает за здоровье» политика, что тот жив, но «состояние его действительно тяжелое».

«Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», – добавил Володин.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев также подтвердил в Telegram, что Жириновский жив.

В свою очередь в Минздраве сообщили, что состояние политика оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

Ранее о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, однако затем он удалил свое сообщение.

Напомним, Владимир Жириновский находился в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон».

Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья.

3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.

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