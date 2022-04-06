Фракция ЛДПР назвала смерть Жириновского ударом для всей России

Смерть Жириновского – это удар для всей России, для его сторонников, он вписал себя в историю России и всего мира, говорится в заявлении фракции ЛДПР.

«Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале фракции.

Также в партии указали, что «всегда нас вели великие лидеры, которые в самые критические, страшные дни знали, что делать, что сказать, как всем нам быть. Владимир Вольфович Жириновский был одним из таких людей».

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.

Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.

3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.

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