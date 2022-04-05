Берлин исключил введение эмбарго на поставки газа из России

Захарова наглядно продемонстрировала, как Запад решает созданные санкциями проблемы

Официальный представитель МИД Мария Захарова показала, как западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов.

В своем Telegram-канале Захарова с иронией привела примеры, как на Западе пытаются словами решать созданные санкциями проблемы.

«Несмотря на то, что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина», – цитирует Захарова министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира.

Также он призывает «объявить войну «хомякам». «Речь идет о людях, которые запасаются впрок макаронами, мукой или растительным маслом. В результате это приводит к тому, что продуктов на полках в магазинах становится меньше. Продажу товаров в одни руки можно даже нормировать», – заявил Оздемир.

Он же предложил «по возможности не брать машину, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде, совсем необязательно ездить по автострадам быстро, напротив, каждый может выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью».

«Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать. Одним махом можно было бы сэкономить много энергии», – приводит его высказывание Захарова.

Также, в качестве примера, представитель МИД цитирует главу Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана.

«Мы можем ограничить скоростной лимит до 100 километров в час на автобанах и до 30 в городах, чтобы снизить потребление энергии. Было бы правильно сохранять каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить», – призвал Хоффман.

«В настоящее время если есть желание нанести немного ущерба Путину, то следует экономить электричество. Но это, конечно, не призыв к гражданам, это политическое обязательство в том числе для меня самого и моего министерства, которое выражается в подготовке необходимых законов и шагов», – приводит Захарова слова главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека.

Также дипломат опубликовала цитату министра сельского хозяйства федеральной земли Баден-Вюртемберг Хаук.

«15 градусов зимой можно пережить, надев свитер. Никто от этого не умрет. И поэтому я скажу так: мы должны перекрыть Путину «золотой» кран, прекратить поставки газа и нефти, чтобы Европа снова получила шанс на свободу», – считает министр.

«Если ничего не предпринять, то страну неизбежно ждут проблемы с электроснабжением. Нам всем нужно экономить газ и электричество, в противном случае нам следующей зимой не поздоровится. Не только промышленность, государственные и образовательные учреждения, но и каждый из нас должен приложить максимальные усилия для экономии энергии: снизить температуру в батареях квартир, экономить на кондиционерах и освещении. Мы находимся в чрезвычайной ситуации и каждый должен внести свой вклад. Настоящий кризис должен научить тому, что общественный интерес превыше личного», – призывает глава Комитета по регулированию энергетики Франции Ж.-Ф.Каренко.

Также Захарова процитировала спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Путинский налог. Это действительно… Путинское повышение цен на бензин… Это его повышение цен на бензин. Во многом это… растет… налог на бензин… цены на бензин… началось… несколько недель назад, что привело к тому, что произошло», – заявила Пелоси.

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.

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