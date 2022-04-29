Боевик «Айдара» признался в вымогательстве и помощи контрабандистам

Боевики украинского нацбатальона «Айдар» занимались вымогательством, «крышевали» контрабандистов и убивали сослуживцев, рассказал бывший боец подразделения Денис Сероус, осужденный в России за распространение наркотиков.

«Когда мы сами поехали на Лисичанск, подразделение Рубежа (позывной одного из командиров), ну там на Золотом они организовали дорогу в ЛНР. Ну, там контрабанда, наверно, продукты питания, сигареты. И за это крышевали их», – передает РИА «Новости» слова Сероуса.

От сослуживцев боевик слышал, что контрабандный канал между украинской территорией и ЛНР приносил «миллион в день». В какой именно валюте, Сероус не уточнил.

Одним из источников дохода на этой трассе было вымогательство денег с водителей грузовиков. Если же водитель не хотел платить, то «разворачивали машину и в отстойник – до тех пор, пока он не заплатит». Могли и вовсе отобрать автомобиль.

Подвергались рэкету и состоятельные предприниматели города Рубежное, который «защищал» «Айдар». «Вымогали некоторые суммы денег там у бизнесменов. Могли прийти домой, вымогали деньги и средства», - рассказал Сероус.

Бывший боец также сообщил, что боевики «Айдара» могли в ходе ссоры убить сослуживца без каких-либо последствий.

«Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он? – «Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит». Пошли, посмотрели, действительно, лежит», – рассказал про один такой случай Сероус.

По его данным, никакого наказания для убийцы не последовало. Через две-три недели Сероус видел его в городе Счастье, тот продолжал службу.

Еще одно убийство, как утверждает Сероус, произошло в 2015 году, когда выяснилось, что боевик с позывным Авиатор должен был выступить в Киеве на суде против боевика по фамилии Радченко с позывным Рубеж – того обвиняли в незаконном хранении оружия. Тогда в ходе ссоры «айдаровцы» начали стрелять друг в друга, кто-то кинул гранату, в результате чего Авиатор погиб.

По его словам, на место убийства приезжали сотрудники МВД, но серьезного расследования не было. Гибель боевика оформили как самоубийство.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные освободили около 300 монахов и мирных граждан, которых держали в заложниках боевики нацбатальона «Айдар» в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в населенном пункте Никольское.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.