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Болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями
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Работодатели в Болгарии потребовали от руководства страны возобновить диалог с Газпромом и восстановить обычные поставки газа с оплатой в рублях, заявила вице-премьер, министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова.
Свыше 25 тыс. предприятий обеспечивают 86% ВВП страны, они производят продукцию более чем на 20 млрд евро, на этих предприятиях работают порядка 82% трудящихся Болгарии, заявила Нинова, передает ТАСС.
«Цель нашей встречи – спасение болгарской экономики и индустрии, спасение рабочих мест, снижение инфляции. По ее итогам мы предлагаем правительству восстановить переговоры с Газпромом и поставки газа по существующему договору. А пока этого не произошло, принять решение и заморозить стоимость газа на уровне нынешних цен», – указала она в ходе встречи с представителями предприятий.
Также предлагается ввести дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний и продолжить выплату компенсаций за высокую стоимость электричества.
Она заявила, что как председатель Болгарской социалистической партии внесет на рассмотрение парламента эти предложения.
Представители работодателей указали, что альтернативы газу из России сейчас нет, потому Болгария должна исполнить обязательства по договору с Газпромом по оплате газа в рублях.
Предприниматели отметили, что не желают «дополнительно платить за газ новым посредникам», которые станут обеспечивать поставки газа в Болгарию, минуя Газпром, ведь это существенно удорожит стоимость газа, рост может достигнуть более 30%.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа.
Оплачивать газ рублями согласились десять европейских стран
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Счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями, сообщают источники Bloomberg.
«Четыре европейских покупателя газа уже заплатили в рублях за поставки, как того требовала Россия. (…) Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за 1 тыс. кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
Чешский премьер осудил решение России остановить поставки газа в Польшу
Глава правительства Чехии Петр Фиала утверждает, что решение России остановить поставки газа в Польшу является нарушением договоров.
По словам премьера, действия России ведут к «обострению ситуации». Как заявил Фиала, решение Москвы является «очередным доказательством» того, что ЕС необходимо «постепенно избавиться от зависимости в российском природном сырье», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.
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Польша отчитала Германию из-за Украины
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Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и заявил, что позиция Берлина по Украине влияет на роль Германии в ЕС.
В преддверии встречи Шольца с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким замглавы МИДа расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ «Гепард» лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Подчеркивается, что Польша и другие государства «делают больше, чем Германия».
Шинковский вель Сенк рассчитывает, что Берлин даст «зеленый свет» для дальнейших запросов оборонной промышленности на поставку тяжелого вооружения Украине. В частности, речь идет о танках «Леопард», БМП «Мардер» и САУ. Замглавы МИДа «не видит причин, по которым такое оружие не должно быть поставлено», передает ТАСС.
Он подверг критике Шольца за излишнюю нерешительность в вопросе поставок оружия Киеву. «В своем выступлении в Бундестаге федеральный канцлер говорил о поворотном моменте, о новой политике», – заметил Шинковский вель Сенк. Однако, по словам замминистра, в Польше «мало что заметили в этой новой политике».
Шинковский вель Сенк выразил сомнения в желании Берлина «помочь Украине». Позиция Германии, как заявили в МИД Польши, влияет на положение Берлина в ЕС в целом. Польша считает, что «в интересах Германии должно быть проявление большей активности в условиях кризиса».
Напомним, спецоперация России на Украине дала Польше повод и возможность для того, чтобы бросить вызов Германии и Франции за лидерство в Евросоюзе в целом.
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Эксперты оценили последствия отключения Россией газа Польше и Болгарии
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Решение Газпрома прекратить поставки газа Польше и Болгарии было единственно верным. Если же теперь Варшава и София начнут красть топливо из транзитных объемов – Москва в таком случае должна их жестко наказать и изъять неоплаченные объемы из трубопроводов, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.
«Польская компания PGNiG очень политизирована, поэтому она с самого начала говорила, что не станет переходить на схему оплаты газа в рублях. Для них фактически это просто досрочное расторжение договора, который уже в октябре должен был закончиться. В летний период им будет достаточно того газа, который они получают через СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Да, возможно это будет обходиться им чуть дороже, но тем не менее это не станет существенной проблемой», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Мы также видим, что они серьезно увеличили закупки российского газа из Германии. А к октябрю Польша намерена запустить газопровод Baltic Pipe, который имеет мощность 10 млрд кубов, из Норвегии. Но там есть проблема, поскольку газопровод может быть заполнен только на три миллиарда, больше газа поляки найти не смогли. И все их риски смещаются на отопительный сезон», – добавил собеседник.
«Ну а Болгария просто несамостоятельная страна. Их уже просили отказаться от «Южного потока», теперь на них надавили в целом по вопросу российского газа. Так что тут нет подоплеки со стороны самого государства, они просто легко поддаются на внешнее давление. В летний период они могут себя обеспечить за счет азербайджанского газа, а вот к зиме им придется основательно готовиться. В данной ситуации они могут купить опять же российский газ, но у Турции, либо найти какой-нибудь СПГ, пригнать его в турецкий приемный терминал и оттуда уже гнать к себе», – отметил эксперт.
«И вот если они не смогут решить этот вопрос, то возникнет проблема по обеспечению страны газом в зимний период. Затем, если они встанут перед выбором «замерзать или красть» – то очевидно, они начнут изымать часть транзитного топлива для других стран. С другой стороны, крупные покупатели нашего газа все же соглашаются на переход к рублевым схемам оплаты, поэтому никаких особых проблем поведение Польши и Болгарии нам не сулят», – добавляет Юшков.
«По сути, Газпром не мог поступить иначе. Компания подчиняется российскому законодательству, в частности указу президента России от 31 марта. Газпром просто не имеет права принимать оплату за газ от компаний из недружественных стран не в рублях. А если нет оплаты, то нет и газа. Это тоже абсолютно четко прописано в указе», – заявил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Эксперт также отметил, что новая схема оплаты предельно понятна и проста, поэтому в случае выполнения договоренностей – другим государствам не грозит перекрытие поставок. «Более того, Россия не допустит, чтобы Болгария или Польша каким-то образом воровали газ, который идет транзитом в другие страны. Например, через ту же Болгарию идет значительная часть газа в Венгрию. Если они станут брать газ из трубы, не купив его предварительно у других импортеров, это приведет к сбою снабжения этих стран», – добавил Гривач.
«Такое решение со стороны Газпрома – это сигнал другим странам Евросоюза.
Они должны быть осторожнее в своих заявлениях и решениях. Это очень правильный ход со стороны Москвы. Тем более цены на газ реагируют значительным ростом, поэтому Газпром не понесет от этих демаршей никаких убытков», – отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«С другой стороны, у нас есть пул добросовестных плательщиков. Теперь Германия, Италия, Австрия и другие крупные игроки из-за поведения Польши и Болгарии будут вынуждены покупать топливо по завышенным ценам. То есть София и Варшава сыграли против своих партнеров по ЕС», – пояснил эксперт.
«Опасаться за какие-то проблемы у Газпрома, я думаю, тоже не стоит. Добыча будет стабильной. Объемы отказников не велики. У Газпрома есть возможность в больших объемах отправлять газ в российские хранилища, готовиться к следующей зиме. Все застраховано и в конъюнктурном смысле, и обычном», – уточнил Пасечник.
«Кроме того, я думаю, остальные европейцы не решатся саботировать оплату, а наоборот – начнут ускоряться в своих платежах. Также важно, что Москва предупредила европейцев, что в случае воровства газа из трубы просто будут изыматься недостающие объемы. Здесь действительно нужно действовать жестко. А затем европейцы пусть сами между собой разбираются», – заключил Пасечник.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
По данным Bloomberg, счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями.
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Эксперт: Германия попыталась расплатиться за газ украденными у Газпрома деньгами
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«Сложилась ситуация, в которой Gazprom Germania пытается расплатиться за газ теми деньгами, которые ранее фактически украла у Газпрома. Поэтому российская компания с этим не согласна», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее, по данным Bloomberg, Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania.
«Проблема заключается в том, что ранее у Газпрома были арестованы активы. Затем Германия взяла под внешнее управление дочку Газпрома Gazprom Germania. Так что российская компания совершенно справедливо считает, что эти деньги у нее были украдены», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник также отметил, что судьба захваченных активов неизвестна, однако очевидно, что воспользоваться ими Газпром не может. «Получается, что Gazprom Germania пытается оплатить газ теми деньгами, которые ранее были заморожены. Очевидно, что Газпром на это не соглашается», – подчеркнул Юшков.
«Вероятно, Газпром настаивает на том, чтобы были открыты новые рублевые счета. Затем немцам придется собрать с потребителей новые деньги и уже этими деньгами после конвертации в рубли оплатить поставки голубого топлива», – заключил Юшков.
Накануне Bloomberg сообщило, Газпромбанк «отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам», хотя «компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета». Речь идет об оплате в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года. Стороны ведут переговоры, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как несколько стран ЕС провоцируют мировой газовый кризис.
СМИ: Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania
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Оплата некоторых поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, Газпромбанк «отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам», хотя «компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета». Речь идет об оплате в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года. Стороны ведут переговоры, передает РИА «Новости».
В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).
Напомним, представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Зеверин раскрыл схему оплаты газа через Газпромбанк. Он сообщил, что «немецкие импортеры будут переводить евро на счет в Газпромбанке, и потом Газпромбанк несет ответственность за их обмен в рубли».
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Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях
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Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа из России в рублях, сообщила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен газете «Хельсингин cаномат».
«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», – цитирует ее ТАСС. Туппурайнен добавила, что министры договорились об этом еще в начале апреля.
По данным Bloomberg, российские условия оплаты поставок голубого топлива приняли десять стран, причем четыре страны уже осуществили такие платежи. Напомним, согласно предложению Москвы, переводы в евро поступают на счет иностранных компаний в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для осуществления платежа «Газпром экспорту». О согласии на такой алгоритм, помимо Австрии, в среду объявила и Венгрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85–87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
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Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды
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Газпром передал компании «Булгаргаз» уведомление, согласно которому со среды поставки газа приостановят, сообщило Минэнерго Болгарии.
Как сообщило ведомство, во вторник в «Булгаргаз» поступило уведомление «о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля», передает ТАСС.
Минэнерго Болгарии заявило, что Софию не устраивают российские условия в связи с рисками «осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа» из России. Указывается, что предприняты меры по созданию альтернативных механизмов поставок СПГ. В ведомстве заверили, что пока ограничительных мер для потребителей не потребуется.
Напомним, Газпром также сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях.
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СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
Польша больше не получает газ из России, в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях, сообщил портал Onet.
«Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту», – цитирует сообщение портала РИА «Новости».
Информацию неофициально подтвердили источники в правительстве и в польском концерне PGNiG. Onet пишет, что в связи с этим в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.
После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут выросли на 12% – до 1150 долларов за тысячу кубометров.
В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Позже в Польше предложили Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей.
Алжир пригрозил Испании разрывом контракта на поставки газа
Власти Алжира выступают против планов Испании начать реверс газа, сообщило алжирское министерство энергетики.
Мадрид сообщил алжирской стороне, что Испания собирается «начать реверс газа через газопровод Магриб – Европа». Алжир в ответ заявил, что поставки его газа, «направленные не стороне, указанной в контракте», сочтут нарушением этого контракта. Такой шаг Испании «может привести к разрыву контракта между алжирской Sonatrach и испанскими клиентами», передает РИА «Новости».
В воскресенье президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна не прекратит поставки газа Испании «вне зависимости от обстоятельств». Напомним, Европа срочно ищет замену российскому газу. Алжир рассматривается в качестве одного из волзможных источников, но он в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа. Стоит отметить, что в сентябре газопровод Алжир – Марокко – Испания прекращал работу, так как у марокканцев обострился конфликт с Испанией.
Молдавия сочла альтернативу российскому газу слишком дорогой
Учитывая цены на газ, Молдавия заинтересована в том, чтобы покупать его у Газпрома, альтернативные источники слишком дорогие, заявила президент страны Майя Санду.
Санду сказала, что «есть технические пути» для «альтернативы» российскому газу, но требуется «найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт». При этом «с электроэнергией все еще сложнее», заявила она. Как рассказала Санду, власти Молдавии «запустили тендер по закупке» электроэнергии. Однако «предложения не устраивают, потому что они очень дорогие». Санду заявила, что Молдавия оказалась «в очень сложной ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Jurnal TV.
Напомним, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти Молдавии не согласятся признать долг Газпрому без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался. Правительство Молдавии обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая, но этого не произошло. В апреле компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.
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Несколько районов в Польше остались без газа из-за санкций против России
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Несколько десятков польских гмин (малая административно-территориальная единица в Польше) остались без газа после наложения Польшей санкций на фирмы, связанные с Россией, заявил замминистра внутренних дел республики Павел Шефернакер.
Речь, в частности, идет о фирме Novatek Green Energy, которая после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям.
«У нас в Польше 2,5 тыс. гмин. В нескольких десятках есть проблемы», – передает ТАСС слова Шефернакера. «Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», – добавил он.
Сообщается, что для восстановления газоснабжения власти намерены изъять принадлежащую российской фирме инфраструктуру и передать ее польским фирмам.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
Польская PGNiG получила уведомление об остановке поставок газа из РФ
Газпром сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля, заявили в польском нефтегазовом концерне.
PGNiG отмечает, что сейчас «газотранспортная инфраструктура работает бесперебойно, национальная газотранспортная система снабжается на постоянной основе за счет других источников, осуществляется заполнение подземных хранилищ газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущей потребностью», передает РИА «Новости».
По данным PGNiG, уровень заполнения хранилищ составляет около 80%, что значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту. После этого стоимость газа в Евросоюзе резко возросла.
Позже Газпром опроверг остановку поставки газа в Польшу.
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Цена на газ в Европе подскочила после сообщений о приостановке поставок из России в Польшу
Стоимость газа в Евросоюзе резко возросла после сообщений в СМИ об остановке российских поставок в Польшу, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость 1 тыс. кубометров газа находится на уровне 1150 долларов, показатели растут на 12%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту.
В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Россия приостановила поставки газа Болгарии и Польше
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Газпром сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
«Газпром полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях», – сообщает российский газовый холдинг в своем Telegram-канале.
«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», – говорится в сообщении.
«В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», – указывает Газпром.
Российская компания напоминает, что Болгария и Польша являются транзитными государствами. «В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем», – подчеркивается в сообщении.
Между тем глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что прекращение поставок газа из России в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию. «Хочу всех заверить, что отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию. Конечно, завтра мы также проконсультируемся с нашими болгарскими партнерами, но пока все участники подтвердили эту информацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на портал hirado.hu.
По его словам, у Газпрома есть разные контракты с болгарскими компаниями: на поставку объемов, предназначенных для Болгарии, и на транзитные поставки в другие страны.
Министр напомнил, что Газпром переводит оплату за газ на рубли. «Однако найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в «Газпром экспорт», – сказал он.
Сийярто указал, что «согласно опубликованным вчера новостям, наши словацкие друзья и коллеги будут платить точно так же, по крайней мере, так сказал словацкий министр экономики, курирующий словацкие энергетические дела». «Кстати, наше следующее платежное обязательство будет 22 мая», – добавил он.
«Хочу заверить всех, что поставки природного газа в Венгрию идут без перебоев в соответствии с контрактом и графиком», – сказал министр.
Напомним, Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о возможной приостановке поставок голубого топлива. В Польше заявляли, что газовый рынок «стабилизируется», когда «европейские потребители получат возможность поставок в Европу не из России таких объемов газа, которые сейчас отправляются Россией». Причем на это в Польше отвели два года.
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