ЕР внесла поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий

Партия «Единая Россия» внесла поправки в Госдуму о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий по квоте в 10%, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний. В действующую квоту для приема льготников будут включены дети всех ветеранов, принимавших участие в боевых действиях. Также предоставляем преимущественное право зачисления детей ветеранов в любой вуз. При этом детям, которые захотят пойти по стопам родителей-военнослужащих, даем право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ», – передает РИА «Новости» его слова.

Уточняется, что поправки дают право льготного поступления в вузы детям ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России.

При этом Турчак обратился к фракции в Госдуме с просьбой обеспечить скорейшее принятие поправок, чтобы они начали действовать уже в этом году.

Ранее Госдума приняла в трех чтениях проект о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий. Инициативу «Единой России» поддержали Минобороны, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, Минюст, МВД, МЧС, Росгвардия, Служба внешней разведки России, ФСБ и ФСО.

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