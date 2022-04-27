Роскосмос анонсировал постройку 46 «Сарматов»

Роскосмос построит 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат», заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат», – передает РИА «Новости» слова Рогозина в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

После завершения программы испытаний ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный комплекс «Сармат» заменит ракеты «Воевода». У новой ракеты расширен диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам – она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.



«Сармат», как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.

Напомним, с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о предстоящем перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».

Военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что «Сармат» – новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести 10 ядерных блоков повышенной мощности. По его словам, у нее более совершенный комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев отмечал, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард».