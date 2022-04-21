Эксперт: Один пуск «Сармата» может поразить всю территорию Великобритании

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21 апреля, четверг | Последнее обновление — 19:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден объявил о предоставлении военной помощи Украине на 800 млн долларов
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В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке и в обществе, и в войсках.
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Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить.
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Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем.
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт: Один пуск «Сармата» может поразить всю территорию Великобритании
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«Сармат» – новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести 10 ядерных блоков повышенной мощности. Кроме того, у нее более совершенный комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее с космодрома Плесецк был проведен пуск ракеты «Сармат» – первый в рамках программы государственных испытаний.
Прием «Сармата» на вооружение, что ожидается уже в ближайшей перспективе, многократно увеличит возможности РВСН в ядерном сдерживании, сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко Коротченко. «Это знаменует собой принципиально новый этап в развитии отечественного боевого ракетостроения. Вся отрасль будет работать по принципам и технологическим решениям, полностью основанным на российских технологиях», – добавил специалист.
Он напомнил, что «Сармат» придет на смену комплексу «Воевода» (по классификации НАТО – Satan) с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, которая сейчас стоит на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения.
«Воевода» – старая советская ракета, созданная на технологиях 50-летней давности. При этом, срок эксплуатации этого арсенала подходит к концу. Поэтому перевооружение нашим стратегическим ядерным силам необходимо, – поясняет Коротченко. – «Сармат» же полностью новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести, например, 10 ядерных блоков повышенной мощности. То есть, один пуск «Сармата» теоретически может поразить всю территорию Великобритании, – конечно, если она выступит агрессором. В таком случае именно «Сармат» окажется средством возмездия».
Кроме того, у «Сармата» более совершенный, чем у «Воеводы», комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны – это ложные цели и активные постановщики помех, отметил эксперт. «Средствам ПРО трудно выявить, где реальная боеголовка, а где ложная. Плюс подавляются радиолокационные станции противника, если те пытаются отслеживать «Сармат» и давать целеуказания своим противоракетам», – подчеркнул собеседник.
«Помимо этого, вместо боеголовок на ракете могут быть размещены ядерные планирующие боевые блоки «Авангард». Таким образом, «Сармат» – это абсолютное оружие, не имеющее аналогов в других странах», – подытожил Коротченко.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о предстоящем перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат».
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Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия.
«Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, заявила, что «США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним». Она объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как «эти тесты опасны». По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
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Время прицеливания ракет «Калибр» и «Кинжал» сократили в десятки раз
За счет новых систем связи время доведения целеуказания до ракет «Калибр» и «Кинжал» сокращено в десятки раз, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
Он подчеркнул, что развитие системы связи ВС России «идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с внедрением элементов искусственного интеллекта».
«Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как «Калибр» и «Кинжал», – передает ТАСС слова министра обороны.
Шойгу добавил, что войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения операций за пределами России, апробированы новые способы организации связи, позволяющие обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях.
Ранее ВС России авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожили заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе.
Шойгу анонсировал внедрение новых способов боевых действий в ВС России
В Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий, заявил глава Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
Реализация плана деятельности Минобороны предполагает дальнейшее развитие армии и флота, а также их обеспечение передовой военной техникой, заявил Шойгу, передает ТАСС.
«Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», – указал он.
В августе Шойгу, подводя итоги Единого дня военной приемки, заявлял, что к концу 2021 года доля современных вооружений и техники в российских войсках достигнет 71,9%.
Стало известно о планах Лондона поставить Киеву зенитные установки Stormer
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Британские власти намерены в скором времени передать Киеву самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak, сообщают британские СМИ.
Глава британского Минобороны Бен Уоллес планирует выступить на этой неделе перед парламентом страны с заявлением о том, что Лондон планирует увеличить потенциал Киева в сфере противовоздушной обороны, сказал собеседник Sun, передает ТАСС.
Источник указал, что две недели назад украинским военным показали бронированные Stormer на самом крупном учебном полигоне вооруженных сил Британии на Солсберийской равнине.
Доставка этой техники может быть проведена военно-транспортными самолетами C-17 Globemaster. Сейчас Британия готова предоставить Украине лишь несколько таких машин в дополнение к 120 бронетранспортерам.
Военный эксперт и основатель лондонского исследовательского центра «Общество Генри Джексона» Алан Мендоса указал, что машины Stormer – это «лучшие образцы техники среди всего, что к настоящему моменту направлялось Украине» странами Запада.
Газета Times указала, что машины Stormer легко управляются и осваиваются, ее пусковая установка позволяет поражать сложные цели даже без серьезной предварительной подготовки.
Stormer разработаны британской компанией Alvis Vickers, входящей в состав корпорации BAE Systems, их выпускают в разных модификациях, включая самоходную зенитную установку с 17 ракетами Starstreak с лазерным наведением.
Вес машины – 13 тонн, она способна разгоняться до 80 км/ч. Экипаж – три человека. Ракеты Starstreak могут поражать низколетящие цели на расстоянии до семи километров, их скорость достигает 4,6 тыс. км/ч.
Ранее Британия заявила, что направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.
До этого премьер Британии Борис Джонсон заявлял о намерении поставлять более смертоносное вооружение на Украину.
Пентагон признал ошибку в заявлении о поставке самолетов Украине
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что допустил ошибку: Украина получила не «целые» самолеты, а только запчасти к ним и дополнительное оборудование.
Кирби пояснил, что накануне на брифинге сказал, будто Украина «получила «целые самолеты», передает РБК.
«Я не сказал слово «целый», но это было впечатление, которое произвели мои слова. Я ошибся. Они не получили целых самолетов от другой страны», – сказал он.
Пресс-секретарь Пентагона отметил, что Украина получила от союзников и Соединенных Штатов «достаточно запасных частей и дополнительного оборудования», чтобы эксплуатировать больше самолетов, чем у них было две-три недели назад.
Вооруженные силы Украины также опровергли получение самолетов от союзников, сообщив, что им передали запчасти и комплектующие для восстановления тех самолетов, которые есть на вооружении у Украины.
Напомним, Кирби заявил, что Украина получила в качестве военной помощи дополнительные самолеты, но не от США. Политик добавил, что сейчас Киев имеет необходимое количество работоспособных боевых самолетов.
Военный эксперт Константин Сивков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Украина могла получить дополнительные самолеты МиГ-29 от восточноевропейских стран», но российские военные «собьют эти истребители при первом же вылете».
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Псаки назвала «пустыми угрозами» предупреждение России о поставках оружия Киеву
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала сообщения американских СМИ о том, что Москва по дипломатическим каналам направила Вашингтону ноту о «непредсказуемых последствиях» военной помощи Киеву.
«Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах [президента России Владимира] Путина», – приводит ее слова РИА «Новости».
Как сообщали американские СМИ, Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что что нота направлена «по всем странам».
Отметим, что, согласно статье, опубликованной Bloomberg, западные страны вынуждены выбирать между продолжением поставок оружия Украине и сохранением арсеналов для поддержания собственной обороноспособности.
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Турция: В НАТО хотят продолжения войны на Украине
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Среди стран-членов НАТО есть государства, которые хотят продолжения войны на Украине, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу сказал в эфире телеканала CNN Turk, что таким образом ряд стран альянса хотят ослабить Россию, передает Anadolu Ajansi.
Министр отметил, что после российско-украинских переговоров в Анкаре полагали, что боевые действия не затянутся, однако вслед за заседанием глав МИД НАТО стало понятно, почему война продолжается.
«Такое впечатление сложилось после встречи министров иностранных дел стран НАТО. Потому что есть страны, которые хотят, чтобы эта война продолжалась. В НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Они хотят, чтобы Россия продолжала войну и ослабла», – сказал Чавушоглу.
Он отметил, что Украина не должна рассматриваться в качестве «площадки для конкуренции».
Чавушоглу также прокомментировал вероятность встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в Стамбуле: по его словам, данный вопрос все еще в повестке дня и переговоры могут состояться, «если для этого возникнут условия».
«В принципе, они оба (президенты России и Украины) положительно отзываются о том, чтобы провести встречу, когда для этого возникнут подходящие условия», – сказал министр.
Ранее США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений, Франция собралась гарантировать безопасность Украины поставками оружия, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок не нашла у Германии вооружений для отправки на Украину.
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Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя
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Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле об освобождении Мариуполя.
При этом, по словам Шойгу, в «Азовстали» еще остается примерно 2 тыс. боевиков. До этого 1 тыс. 478 уже сдались, более 4 тыс. уничтожены, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 тыс. 100 человек, передает ТАСС.
Министр добавил, что националисты за восемь лет создали в Мариуполе «мощный укрепрайон», за счет чего город превратился в «столицу националистического батальона «Азов» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД)». Они разместили там тяжелое вооружение, в том числе танки, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы большой мощности и ракетные комплексы «Точка-У», дальность поражения которых распространяется на Таганрог и Ростов-на-Дону.
«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства.
Путин отметил, что не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, чтобы муха не пролетела. По его словам, всегда и в данном случае тем более надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров.
«Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалицифицированную медпомощь.
Ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».
До этого Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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Минобороны: Вооруженные силы полностью обеспечены высокоточным оружием
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Предприятия оборонно-промышленного комплекса обеспечивают все потребности Вооруженных сил в высокоточном оружии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Борисов заявил, что «все последние государственные программы вооружения, начиная с 2011 года, особое внимание уделяли как раз созданию и массовому поступлению в войска высокоточного оружия, наращивая год от года производственные возможности нашего оборонно-промышленного комплекса», и «сегодня мы обеспечиваем практически все потребности наших Вооруженных сил в этом эффективном оружии», передает RT.
Он отметил, что применение Вооруженными силами высокоточного оружия («Калибры», «Искандеры», «Кинжалы», авиационные крылатые ракеты X-101, береговые комплексы «Бастион» и «Бал») обеспечивает нужную эффективность достижения поставленных целей.
Борисов также сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса обеспечены заказами на производство высокоточного оружия до 2033 года.
«Поэтому у этих предприятий все хорошо с экономикой. Они видят свои заказы на несколько лет вперед, имеют возможность планировать необходимые производственные возможности, постоянно работают над модернизацией систем вооружения. Они сами по себе живут и развиваются, имеют очень хороший модернизационный потенциал», – сказал он.
Вице-премьер отметил, что крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» оснащены практически все надводные и подводные корабли ВМФ, а широкая номенклатура вооружения разного могущества российских самолетов обеспечивает доминирование российской авиации.
Ранее Минобороны показало работу «Искандера» на Украине.
Путин заявил об отсутствии импортных компонентов в МБР «Сармат»
Для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение, заявил президент Владимир Путин.
«Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», – цитирует Путина ТАСС.
В среду глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
Рогозин анонсировал поставки МБР «Сармат» в РВСН
Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируется начать осенью 2022 года после завершения летно-конструкторских испытаний, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Осенью этого года после завершения летно-конструкторских испытаний «Сармата» планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
«Ракетный комплекс «Сармат» придет на смену комплексу «Воевода» с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, которая сейчас стоит на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения», – сообщил гендиректор Роскосмоса.
Напомним, в среду с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
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Украинский МиГ-29 сбит над Малиновкой в Донбассе
Средства противовоздушной обороны России уничтожили на Украине две ракеты «Точка-У» и истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29, в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха перехвачены две украинские тактические ракеты «Точка-У», передает РИА «Новости».
Кроме того, в районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что ВКС России подавили 13 опорных пунктов подразделений ВСУ.
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Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ боеприпасом «Краснополь»
Министерство обороны опубликовало видео уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь».
На кадрах с камеры беспилотника-наводчика демонстрируется, как в расположенный в промзоне пункт управления попадает снаряд, после чего тот исчезает под столбом дыма, передает РИА «Новости».
«Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» был нанесен по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемся в здании промышленной застройки. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен», – говорится в описании к видео.
Ранее Минобороны показало работу Су-34 на Украине.
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Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины
Министерство обороны опубликовало видео того, как фронтовые бомбардировщики Су-34 наносят бомбовый удар по военному объекту Украины.
В ролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, показан взлет Су-34 с подвешенными под фюзеляж бомбами. Затем на кадрах аэрофотосъемки демонстрируется авиаудар по промышленной застройке. Здания на видео напоминают строения завода «Азовсталь» в Мариуполе.
«В ходе выполнения боевой задачи экипажи ВКС России отработали практические авиационные удары по заглубленным долговременным укрепленным сооружениям, используемыми националистическими формированиями, и складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», – сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что нанесение авиаударов выполнялось одиночно и парами, а результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотники.
В Минобороны ранее предупреждали, что Вооруженные силы России могут нанести удары по центрам принятия решений в Киеве после попыток диверсий и обстрелов российских населенных пунктов.
Напомним, российские Вооруженные силы совместно с силами ЛНР и ЛНР приступили ко второй фазе спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, по каким направлениям будет вестись наступление и какие силы противостоят натиску российских военных.
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Минобороны показало работу Су-34 на Украине
Минобороны опубликовало кадры боевого применения истребителей-бомбардировщиков Су-34, уничтоживших объекты инфраструктуры украинских войск, в том числе с помощью высокоточной управляемой авиационной ракеты Х-29.
На видео, опубликованном на странице МО во «ВКонтакте», показаны рулежка и заправка самолетов, а также загрузка на бомбардировщики боезапаса. Также с разных ракурсов показаны взлет и посадка самолетов, кадры из кабины во время полета и пуск авиационной ракеты.
«Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий решают задачи по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения», – говорится в комментарии военного ведомства.
«Была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Выполнили задачу с помощью ракет Х-29. Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля также подтверждается уничтожение цели. Боевые полеты – это всегда тяжелая, напряженная и ответственная работа», – сказал командир звена Су-34 Михаил (фамилия не уточняется).
По его словам, во время каждого вылета летчики испытывают большое напряжение и перегрузки. Кроме того, накладывается боевая обстановка, в частности, противодействие ПВО украинских сил. В таких условиях главное – четко и точно выполнить задачу для поражения именно боевых объектов противника, добавил командир звена Су-34.
Накануне Минобороны обнародовало видеозапись запуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по командному пункту механизированной бригады ВСУ.
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