Эксперт: Один пуск «Сармата» может поразить всю территорию Великобритании

«Сармат» – новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести 10 ядерных блоков повышенной мощности. Кроме того, у нее более совершенный комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее с космодрома Плесецк был проведен пуск ракеты «Сармат» – первый в рамках программы государственных испытаний.

Прием «Сармата» на вооружение, что ожидается уже в ближайшей перспективе, многократно увеличит возможности РВСН в ядерном сдерживании, сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко Коротченко. «Это знаменует собой принципиально новый этап в развитии отечественного боевого ракетостроения. Вся отрасль будет работать по принципам и технологическим решениям, полностью основанным на российских технологиях», – добавил специалист.



Он напомнил, что «Сармат» придет на смену комплексу «Воевода» (по классификации НАТО – Satan) с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, которая сейчас стоит на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения.



«Воевода» – старая советская ракета, созданная на технологиях 50-летней давности. При этом, срок эксплуатации этого арсенала подходит к концу. Поэтому перевооружение нашим стратегическим ядерным силам необходимо, – поясняет Коротченко. – «Сармат» же полностью новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести, например, 10 ядерных блоков повышенной мощности. То есть, один пуск «Сармата» теоретически может поразить всю территорию Великобритании, – конечно, если она выступит агрессором. В таком случае именно «Сармат» окажется средством возмездия».



Кроме того, у «Сармата» более совершенный, чем у «Воеводы», комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны – это ложные цели и активные постановщики помех, отметил эксперт. «Средствам ПРО трудно выявить, где реальная боеголовка, а где ложная. Плюс подавляются радиолокационные станции противника, если те пытаются отслеживать «Сармат» и давать целеуказания своим противоракетам», – подчеркнул собеседник.

«Помимо этого, вместо боеголовок на ракете могут быть размещены ядерные планирующие боевые блоки «Авангард». Таким образом, «Сармат» – это абсолютное оружие, не имеющее аналогов в других странах», – подытожил Коротченко.



Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о предстоящем перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».

РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат».

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