США понизили рейтинг безопасности полетов для России

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26 апреля, вторник | Последнее обновление — 23:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды
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Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно самодостаточной стране.
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Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы.
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Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США понизили рейтинг безопасности полетов для России
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Посольство США в Москве сообщило, что Федеральное авиационное управление страны понизило рейтинг безопасности полетов для России, которая якобы не соблюдает стандарты Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Американское ведомство ограничило «любое расширение услуг или партнерских отношений». По версии США, такой шаг сделан в связи с «несоблюдением» Федеральным агентством воздушного транспорта России «стандартов безопасности» ИКАО, передает РИА «Новости».
Федеральное авиационное управление дает оценку органам гражданской авиации тех государств, авиакомпании которых подали заявки или уже выполняют полеты в США, а также участвуют в соглашениях о совместном использовании кодов с авиакомпаниями-партнерами из США.
Указывается, что авиакомпаниям из государств, включенных в «Категорию 2», запрещено «выполнять новые рейсы в США, кроме уже имеющихся». Кроме того, им нельзя «использовать код американских авиакомпаний». В посольстве уточнили, что сейчас «ни одна авиакомпания не совершает регулярных рейсов» между Россией и США.
Напомним, ЕС и США ввели беспрецедентные санкции против России в сфере авиаперевозок. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе, «по сути, обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов. «Кроме того, для наших самолетов было закрыто и воздушное пространство европейских стран», – сказал он.
США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне
Власти США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне, заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов в эфире «Россия 1».
«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. <...> Одно время блокировался даже выезд из посольства», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
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В Москве оценили заявление Пентагона об ослаблении Вооруженных сил России
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«ВС России нет необходимости прибегать к каким-то дополнительным мерам, чтобы довести план операции до логического завершения. Заявления Пентагона – просто риторика», – заявил газете ВЗГЛЯД академик, военный эксперт Александр Бартош. Ранее Пентагон призвал сделать все для ослабления России в результате конфликта на Украине.
«В высказываниях руководства США нет ничего нового. Они выдают желаемое за действительное. Операция идет успешно, и даже американские военные это признают. Ни о каком серьезном уроне Вооруженным силам РФ речи быть не может. Поэтому, я думаю, что операция продолжит идти в соответствии с планом и намеченными целями», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Соединенные Штаты, выстраивая свою политику в отношении России, исходят из политической конъюнктуры. Сейчас им важно продемонстрировать, что якобы Россия уже ослабла и не в состоянии выполнить поставленные задачи. Но это совершенно не так», – подчеркнул эксперт.
«Американцы прибегают к таким заявлениям, чтобы сплотить вокруг себя дополнительное количество сторонников. Они пытаются привлечь к санкциям, например, Индию и некоторые другие страны, но им это не удается. Поэтому они прибегают к очевидному передергиванию событий, для того чтобы изложить их в выгодных для себя вариантах», – отметил собеседник.
«Как известно, американцы уже в течение длительного времени ведут гибридную войну против России, Китая, Ирана и еще ряда стран, которые не согласны с идеями американской гегемонии. Именно поэтому они сейчас прибегают к разного рода пропагандистским уловкам, чтобы продемонстрировать мнимую успешность их стратегии, обещают этим странам некоторые дивиденды в будущем», – продолжил он.
Эксперт также обратил внимание на наращивание поставок дальнобойного оружия западными странами. «Передача из США, Великобритании и некоторых других стран на Украину артиллерии рассчитана, во-первых, на то, чтобы нанести урон нашей армии. А во-вторых, чтобы предоставить украинскому руководству возможности для нанесения ударов по территории России», – заявил Бартош.
«Нанесение ударов по территории РФ, в свою очередь, служит новым шагом в эскалации конфликта. Американцы это прекрасно понимают. Но они не отказываются от такой политики, а наоборот, пытаются раздуть конфликт, втянуть как можно больше стран в поддержку Украины», – резюмировал военный эксперт.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, хотя те прибыли в страну в условиях строгой секретности, передает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.
По данным СМИ, сначала политики тайно прилетели в Польшу на разных самолетах, после чего отправились на поезде в Киев. В администрации Белого дома отказывались подтвердить эту информацию до тех пор, пока чиновники благополучно не покинули Украину.
Отмечается, что окончательное решение о визите Остина и Блинкена пришлось принимать «в последнюю минуту после оценки уровня безопасности», – передает РИА «Новости».
При этом Зеленский сообщил, что обсудил с Блинкеном и Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России. До этого Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.
При этом после визита Блинкен и Остин настаивали на том, что военный потенциал России в результате кризиса на Украине должен быть ослаблен. Об этом сообщает СNN. «Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения на Украину. И мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал», – подчеркнул Остин.
«Комментарии Остина представляют собой дальнейшее расширение целей США, основанное на прошлых комментариях Блинкена и других официальных лиц о статусе Москвы в конце войны», – добавляет издание и акцентирует внимание на единстве мнений в Белом доме по этому вопросу:
«Отвечая на вопрос о комментариях министра обороны, представитель Совета национальной безопасности заявил: США хотят, чтобы Украина победила, и «поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине».
В The New York Times также считают, что заявление Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. Данная стратегия, констатирует в NYT, «связана с некоторыми рисками» для США.
Отдельное внимание в зарубежной прессе уделяется поставкам артиллерийского оружия Украине, о чем неоднократно заявляли в Пентагоне. Кроме того, тяжелую артиллерию на Украину отправляет Британия и Нидерланды при поддержке Германии. Кроме того, Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.
Также Лавров назвал «иллюзией» желание Запада измотать ВС России на Украине. При этом глава МИД России отметил, что «здравые люди все понимают». Однако есть и такие, кто считает: «а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали».
«Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс – это иллюзия», – добавил Лавров.
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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Украина заявила США претензии на замороженные активы России
Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, в интервью телеканалу CBS заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами... Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира – найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», – цитирует его ТАСС.
Шмыгаль также ответил утвердительно на вопрос о том, что Украине ежемесячно необходимо до 5 млрд долларов финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны Группы двадцати, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой.
«Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями – МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», – заявил украинский премьер.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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Посол в Канаде попросил Трюдо повлиять на США
Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что обратился к главе канадского правительства Джастину Трюдо с просьбой оказать влияние на США в связи с информацией о готовящейся Западом провокации на Украине.
Как заявил Степанов, он «направил личные послания» Трюдо и главе МИД Канады Мелани Жоли, чтобы те «повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии». Также информация о готовящейся провокации с использованием оружия массового уничтожения передана представителям дипкорпуса в Оттаве, правительству Канады и СМИ. Степанов подчеркнул, что ответственность за провокацию будет полностью лежать на США, передает РИА «Новости».
Напомним, стало известно, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС.
NYT: Байден напрасно обвинил Россию в геноциде на Украине
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Обвинения России в «геноциде против Украины», которые выдвигает американский лидер Джо Байден, выглядят лицемерно и не могут привести ни к чему хорошему, заявил журналист New York Times Росс Даутхат.
Обозреватель заявил, что никаких доказательств своим словам Байден не привел, как не смогла подтвердить его заявление и американская разведка, передает NYT.
«В противостоянии с ядерной державой обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима», – заметил Даутхат.
Автор написал, что США используют термин «геноцид» очень избирательно и только там, где им это выгодно. По словам журналиста, Вашингтон вообще не обращал внимание на многие этнические конфликты и истребление людей во многих местах мира.
В других же странах, утверждает автор, США слишком активно вмешивались в их внутренние дела, открыто поддержав смену режимов в Ливии и Ираке.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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Россия потребовала от США прекратить поставки оружия на Украину
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Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».
Антонов указал, что США планируют поставлять оружие на сумму 800 млн долларов, «это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации», передает ТАСС.
«Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», – добавил он.
Посол отметил, что США «пытаются еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию».
«Задача – не допустить того, как говорят [американские] сенаторы открыто, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен», – указал дипломат.
Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении военной помощи Украине на 800 млн долларов. Также СМИ раскрыли детали новой поставки оружия из Британии на Украину. Кроме того, отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада с оружием массового поражения.
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Средства консульства России в Нью-Йорке заблокированы
Средства генконсульства России в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы – миссия функционирует за счет запаса наличных средств, сообщил и.о. генконсула Вячеслав Славкин.
«У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», – сказал Славкин РИА «Новости».
По его словам, «есть ограничения по выплате зарплаты сотрудникам» консульства. «Все средства заблокированы – мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги», – отметил дипломат, назвав заблокированную сумму большой.
По его словам, все оплаты для обеспечения работы консульства проводятся из запаса наличных средств, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий. «Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги», – добавил он. Так, по его словам, оплачиваются коммунальные услуги, бензин. «Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации – мобильную, телефонную связь - оплачиваем. Самое насущное, в общем», – добавил Славкин.
И.о. генконсула не стал строить прогнозов, насколько хватит запаса средств
По словам Славкина, консульство полноценно работает и принимает граждан каждый день.
«У нас нет никаких ограничений ни по каким услугам, несмотря на то, что у нас практически в три раза сократилось число сотрудников генконсульства», – сказал Славкин. Он пояснил, что сейчас в консульстве работают 5 человек.
Кроме того, он рассказал, что генконсульство в отместку за военную операцию на Украине угрожали забросать коктейлями Молотова, на прошлой неделе поступила угроза минирования, которая оказалась ложной.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. Также Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
В США заявили о провале попытки Запада настроить мир против России
Западу не удалось настроить большую часть мира против России после начала военной операции на Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Ховард Френч.
Как отметил автор публикации, многие государства не поддержали санкции против России, в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай.
«В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», – передает РИА «Новости» слова Френча.
Как считает обозреватель, сложившаяся в начале двадцатого века международная политическая система с самого начала отвела странам «третьего мира» статус государств второго сорта. В качестве примера он привел колонизацию Африки европейскими странами.
«Именно труд порабощенных миллионов людей, которые выращивали в огромных количествах сахар и хлопок, расчищали земли и выполняли всю прочую неоплачиваемую работу, сделал американские колонии прибыльными для Европы, а так называемый «Старый Свет» новым и богатым», – подчеркнул автор.
Френч призвал не игнорировать обостренное чувство справедливости у бывших колонизированных народов.
Ранее обозреватель Бранко Марцетич в статье для издания Jacobin написал, что беспрецедентная санкционная политика президента США Джо Байдена в отношении России может привести к подрыву мирового господства доллара.
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Пентагон: Нет оснований для перерастания конфликта на Украине в ядерный
Власти Соединенных Штатов не собираются менять степень готовности сил сдерживания, так как не видят оснований для того, чтобы конфликт на Украине перерос в ядерный, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
«Я соглашусь с господином [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым в том, что в ядерной войне не может быть победителей и ее не следует начинать. Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень. Как я ранее говорил, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы не видим ничего, что заставило бы нас изменить степень готовности наших стратегических ядерных сил сдерживания, нашей готовности защищать свою страну и своих союзников», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее министр обороны США во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях Вашингтона, отметил, что Штаты «хотят увидеть ослабление России». Таким образом, по мнению журналиста, Вашингтон констатировал «трансформацию конфликта» на Украине, который теперь характеризуется «более прямым противостоянием Вашингтона с Москвой». Также в Пентагоне пообещали продолжить военную помощь Киеву.
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NYT: США планируют длительное противостояние с Россией
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Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой, считает журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер.
Сангер пишет, что в начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», передает ТАСС.
«Тщательно спланированное» заявление главы Пентагона призвано в ближайшие месяцы обозначить поддержку США Украины в «том или ином виде мирных переговоров», указывает автор, ссылаясь на источники в Госдепартаменте США.
В долгосрочной же перспективе заявление Остина говорит о том, что Вашингтон готовится «к многолетнему противостоянию с Москвой за власть и влияние», считает Сангер. Данная стратегия, констатирует он, «связана с некоторыми рисками» для США.
Ранее министр обороны США во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях Вашингтона, отметил, что Штаты «хотят увидеть ослабление России». Таким образом, по мнению журналиста, Вашингтон констатировал «трансформацию конфликта» на Украине, который теперь характеризуется «более прямым противостоянием Вашингтона с Москвой». Также в Пентагоне пообещали продолжить военную помощь Киеву.
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Соратник Сноудена обвинил США в попытке затянуть конфликт на Украине
Вашингтон намеренно стремится затянуть российскую военную операцию на Украине, заявил известный американский журналист и юрист Гленн Гринвальд, при содействии которого экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предал огласке данные о программах слежки.
Как заявил Гринвальд, США «делают все, чтобы конфликт продолжался вечно». Он задался вопросом, в чем заключается интерес к этому кризису со стороны американских граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Читатели в комментариях поддержали его позиццию. Некоторые из них захотели узнать, «сколько с этого Джо (Байден) снимет сливок», и почему средства, направленные Украине, «нельзя было дать в качестве помощи нуждающимся американцам». Кроме того, в комментариях предложили «отправить Байдена на Украину».
Напомним, после появления фейка о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча Гринвальд призвал проявить скептицизм по отношению к заявлениям Киева и не верить Украине на слово.
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Посол назвал отъезд российских дипломатов из США серьезным ударом
Отъезд российских дипломатов США в конце июня нанесет серьезный удар по работе дипмиссии России в Вашингтоне, заявил посол РФ Анатолий Антонов в эфире «России 24».
«Для нас это будет большой удар. Двадцать восемь человек - это дипломаты и административно-технический состав. Трудно себе представить, что будет после 30 июня», – передает его слова РИА «Новости».
Антонов уточнил, что в Вашингтоне ранее говорили о готовности рассмотреть кандидатуры на замену российских дипломатов. «В действительности ничего этого не происходит», – сказал посол. По его словам, после отъезда в сентябре порядка 25 российских дипсотрудников США разрешение приехать получили только 10 человек.
«Мы дали множество предложений нашим коллегам для того, чтобы совершить обмен визами, что позволило бы улучшить ситуацию моего (американского) коллеги посла Джона Салливана... Однако американцы в последнее время вообще никак не рассматривают никакие наши предложения», – сказал Антонов.
Кроме того, посол уверен, что США однозначно не вернут России отнятую дипломатическую собственность.
Он также рассказал, что у него с 24 февраля нет возможности встретиться с представителями госдепа.
Ранее посол Антонов ранее обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.
Между тем посол США заявил об отсутствии намерений закрывать американское посольство в Москве.
Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России
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Недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в январе «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН сделала заявление о недопустимости ядерной войны, передает ТАСС.
«Это наша принципиальная позиция, мы из нее исходим, и, конечно, мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», – указал министр.
По его словам, «Россия уже делает немало» для разрешения нынешнего кризиса. Как отметил глава внешнеполитического ведомства РФ, российская сторона еще при администрации бывшего президента США Дональда Трампа выступала за подтверждение на высшем уровне заявления Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1987 года о недопустимости ядерной войны. «К сожалению, нам не получилось убедить своих коллег в необходимости такого шага, но вот с администрацией [президента США Джо] Байдена мы договорились очень быстро, и в июне прошлого года во время саммита в Женеве наши президенты такое заявление сделали», – добавил он.
В минувшую субботу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы.
Днем ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил о решимости России добиться безъядерного и нейтрального статуса Украины. В марте секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев подчеркивал, что Россия не могла допустить появления на Украине ядерного оружия, которое угрожало бы всему миру.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Уже после начала спецоперации стало известно – киевское руководство решило уничтожить или вывести во Львов документы по ядерной программе Украины. Как сообщил источник в одном из российских ведомств, это было сделано, чтобы избежать обвинений о наличии оружейной составляющей в украинском «мирном атоме».
Президент Путин отмечал: Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров.
Эксперт по ядерным вооружениям Максим Шингаркин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал: «Натовское ядерное оружие могло быть развернуто на Украине. Подлетное время до России сократилось бы до секунд. Поэтому, когда НАТО не дает нам гарантий того, что Украина не войдет в альянс, это вызывает обеспокоенность».
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Вашингтон отменил церемонию в честь встречи солдат СССР и США на Эльбе
Соединенные Штаты отменили мероприятие в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-1».
«В этом году нам, увы, было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально [это решение приняло] Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано о том, что по рекомендации Госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развернута сегодня в США», – приводит слова Антонова ТАСС.
Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном был открыт в апреле 1995 года. На бронзовой плите выгравирован текст на английском и русском языках: «Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года».
«Встреча на Эльбе – яркий символ боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против общего врага. Память об этом событии жива по сей день. В условиях глубочайшего кризиса в российско-американских отношениях мы можем и обязаны обратиться к опыту тех, кто имел мудрость и смелость подняться над разногласиями ради решения совместных задач. В современном мире накопилось много проблем, которые вряд ли можно урегулировать без взаимодействия Москвы и Вашингтона», – уверен Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства в своем Telegram-канале.
«Перед глазами встает получившая всемирную известность фотография, на которой солдаты сошедшихся на берегах Эльбы союзнических войск обмениваются братскими рукопожатиями и объятиями. В те дни они делили друг с другом кусок хлеба, поднимали фронтовую чарку за Победу и советско-американскую дружбу. <…> Дошедшая до нас фотохроника живо передает охватившую всех безудержную радость в связи с приближением окончания войны», – отметил глава российской дипломатической миссии.
Как подчеркнул посол, тогда «фронтовики союзнических армий думали о том, как сделать так, чтобы победа, ради которой они приносили величайшие жертвы, стала не просто точкой отсчета очередного межвоенного периода», а «поворотным пунктом в истории народов, с которого начнется эпоха устойчивых мирных отношений между государствами». «Наш долг перед поколением победителей – помнить об уроках войны», – продолжил посол.
«Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству наших товарищей по оружию. Чтить память тех, кто пожертвовал жизнью в борьбе с самым страшным злом XX века. Поставки из США и других стран помогли Красной армии приблизить нашу общую Победу», – добавил он. «Сердечно поздравляю всех ветеранов с Днем Эльбы. Желаю им здоровья, благополучия и мирного неба над головой», – подытожил Антонов.
Ранее в МИД России пообещали провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу попытки Соединенных Штатов переписать историю победы над нацизмом и роли СССР во Второй Мировой войне.
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Госдеп назвал условие «смены курса» в отношениях с Россией
США «сменят курс» в отношениях с Россией, если Россия «изменит свой курс» на Украине, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что «пока Москва эскалирует», США также «продолжают эскалировать санкции и экономические меры», хотя те и не являются самоцелью, а призваны способствовать прекращению боевых действий на Украине. Однако, как подчеркнул Прайс, «это не означает, что привлечения к ответственности не будет». По его словам, «ответственность должна быть». «Мы проговаривали различные механизмы для этого», – приводит его слова РИА «Новости».
Руководитель пресс-службы Госдепа заявил: «Мы хотим, чтобы Украина победила». Он пояснил, что для этого США предоставляют Киеву военную помощь, размер которой с начала специальной российской военной операции достиг уже 3,8 млрд долларов. Кроме того, США оказывают давление на Москву с помощью санкций, визовых и экспортных ограничений, передает ТАСС.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.
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