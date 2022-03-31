Путин: Мы не собираемся ни от кого закрываться

Россия не собирается отказываться от сотрудничества с зарубежными компаниями, но прежнего взаимодействия в ближайшее время не будет, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по авиационной промышленности.

«Российские компании в полном объеме выполняли действующие договоры и были готовы выполнять их и дальше. Однако западные страны сделали свой шаг, и мы на него конечно должны ответить. Прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет», – цитирует РИА «Новости» Путина.

«Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются», – приводит RT слова президента.

«По сути, они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов. Кроме того, для наших самолетов было закрыто и воздушное пространство европейских стран. Оставлю сейчас в стороне последствия такого решения для самих зарубежных организаций, включая утраченную репутацию и прямые убытки», – уточнил президент.

В четверг Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, который включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.

Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.

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