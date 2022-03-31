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31 марта, четверг | Последнее обновление — 16:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
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Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», – сказал он на совещании по авиационной отрасли, передает РИА «Новости».
По словам Путина, новые правила продажи российского газа «недружественным странам» начнут действовать с 1 апреля, а также уточнил, что страны Запада должны открыть счета в российских банках, чтобы приобретать газ из России.
«Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», – сказал Путин, выступая на совещании по авиационной отрасли.
Он добавил, что отказ стран платить за топливо в рублях будет считаться неисполнением обязательств, и в таком случае действующие контракты будут остановлены.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Медведев назвал лучшие способы оставить Европу без газа
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа.
Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
«Молодцы! Мудрые решения европейских политиков!», – написал он в Telegram-канале.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
СМИ: Газпром готовится остановить поставки газа в Европу
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Газпром прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам Газпрома в марте должна быть проведена 1 апреля.
В Газпроме обсуждать вопрос отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, так как «оплата и поставки – растянутый во времени процесс». «Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)», – передает «Коммерсант» его слова.
При этом источники издания утверждают, что судьба поставок российского газа в Европу, которые не замораживались даже в разгар холодной войны, остается неопределенной.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Шольц отказался от предложенной Россией схемы оплаты газа
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались вопросы оплаты российского газа, заявил представитель правительства ФРГ.
Путин «заявил, что примет закон, согласно которому с 1 апреля поставки газа будут оплачиваться в рублях», «при этом он подчеркнул в разговоре, что для европейских партнеров по договорам ничего не изменится», передает сообщение правительства Германии ТАСС.
«Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру... Остается в силе соглашение «семерки»: поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах. Как указано в договорах», – говорится в сообщении.
Также Шольц заявил, что платежи будут перечислять Газпромбанку.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Путин и премьер Италии обсудили оплату за газ в рублях
Президент России Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Марио Драги, в ходе которого они обсудили ход переговоров по Украине и оплату за газ в рублях.
«По просьбе Марио Драги Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле», – говорится на сайте Кремля.
Кроме того, президент России дал пояснения насчет перехода на рубли в расчетах за поставки российского газа. «Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию», – добавили в Кремле.
Ранее Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров.
Напомним крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях.
Эксперт объяснил позицию Германии по оплате поставок российского газа
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«Пока нет полного согласования документов, не стоит ожидать согласия Шольца. Но и Россия не хочет терять сотни миллионов евро ежедневно», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее лидеры России и ФРГ обсудили возможные схемы оплаты поставок газа из России в Германию.
«Один из вариантов заключается в том, что меняется валюта платежа, но не валюта контракта. То есть платеж происходит в рублях по курсу, но при этом евро остается валютой контракта», – пояснил Станислав Митрахович, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Однако, по его словам, пока многое остается непонятным. «Как технически это могло бы происходить? Платеж в рублях, но пересчитанный через евро внутри одного банка? Или это будет делать немецкая дочерняя компания? Предположим, есть некая корпорация, она открывает дочернюю компанию в России, и головной офис в пользу «дочки» делает платеж в евро. Затем полученные и «завернутые» Москвой евро дочерняя структура с помощью Газпромбанка меняет на рубли. В этом случае Германия может публично сказать, что платеж был совершен в евро, потому что в Россию формально будет приходить именно эта валюта», – рассуждает собеседник.
Он также уверен, что уже к вечеру четверга от Газпрома поступят какие-то пояснения по поводу того, как будет организована оплата поставок голубого топлива. Вслед за этим может последовать некая реакция со стороны контрагентов.
При этом Москва не захочет терять возможность продавать газ в Европу, уверен эксперт. Дело в том, что «Россия ежедневно получает по несколько сотен миллионов евро по сделкам за газ». Митрахович также допустил неблагоприятное развитие событий. «Если сторонам совсем не удастся договориться, то есть вариант полного прекращения поставок. Но тогда уже будет торг за те условия, на которых контракты могут быть возобновлены», – заметил эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
В то же время источники Reuters сообщили свою версию возможной схемы оплаты. «Меняется только валюта платежа, валюта контракта не меняется. Например, по сделкам, заключенным в евро, оплата должна производиться по официальному курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ», – цитирует агентство одного из источников.
«Предложенная схема является одним из вариантов и не является окончательной. Согласно третьему российскому источнику, Газпромбанк, третий по величине банк России, мог бы служить посредником в сделках между покупателями газа и Газпромом», – добавляет Reuters.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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В Германии предупредили о резком росте безработицы при остановке поставок газа из РФ
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Возможная остановка поставок газа из России будет иметь непоправимые последствия, заявил глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.
«Возможная остановка поставок серьезно повлияет на рынок труда и структуру экономики», – сказал он. «Существует риск непоправимого ущерба производственным цепочкам и резкого роста безработицы», – сказал Хоффман в интервью немецким газетам, передает ТАСС.
Он отметил, что такое положение дел может привести к эффекту домино. Ранее сообщалось, что в Германии ввели в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран Европы отказались от этого. Например, это сделала Болгария.
Болгария отказалась платить за российский газ рублями
Болгария не намерена платить за российский газ рублями, заявила официальный представитель правительства страны Лена Бориславова.
«Позиция нашего правительства, которая координируется на европейском уровне, состоит в том, что мы не допускаем нарушение действующего контракта на поставки газа. В нем четко говорится, что оплата производится в долларах или евро», – цитирует ее телеканал Nova, передает РИА «Новости».
По словам Бориславовой, ситуация с возможным прекращением поставок российского газа из-за отказа его оплаты в рублях обсуждалась на заседании совета министров.
«Мы обсудили, какие дополнительные меры могут быть приняты в случае возможного перебоя в поставках. В настоящее время они не ожидаются, поскольку Болгария снабжается газом по маршруту, отличному от других европейских стран», – отметила она.
Ранее министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна будет оплачивать поставки российского газа в рублях. Тогда он сказал, что «в Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях».
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Кремль анонсировал представление схемы расчета за газ в рублях
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В ближайшее время схему расчета за российский газ в рублях представят общественности, она уже готова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что схема уже представлена главе государства. По словам Пескова, схему «совсем скоро» представят общественности. «В том числе и сегодня можно тоже ожидать», – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля также пояснил, что Россия привержена всем обязательствам по газовым договорам, в том числе по количеству поставок и их цене.
«Де-факто для получателей российского газа, которые оплачивают эти поставки, фактически никаких изменений не будет. В любом случае они приобретают рубли на ту же валюту, которая указана в договорах. Россия остается привержена всем своим обязательствам по действующим контрактам и договорам, и по количеству, и по цене и так далее», – уточнил Песков, передает РИА «Новости».
Между тем Путин накануне после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику по экономическим вопросам Максиму Орешкину связаться с ФРГ, чтобы разъяснить механизм оплаты газа за рубли.
«Путин достаточно подробно проинформировал Шольца по теме оплаты поставок газа в рублях. Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения еще, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента (Максиму) Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера (Йоргу) Кукису», – сказал Песков.
Вчера вечером Орешкин позвонил Кукису и «абсолютно предметно, технологически, без какой-либо политики объяснил то, как видится работа этой системы».
Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.
«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».
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Британия потребовала от теннисиста Медведева письменный отказ от поддержки Путина
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Российский теннисист Даниил Медведев может принять участие в Уимблдонском теннисном турнире в случае, если даст британскому правительству гарантии, что он не поддерживает президента России Владимира Путина, заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.
«Мы обратились к руководящим органам с просьбой по спортсменам в индивидуальных видах, что если они хотят участвовать в турнирах Великобритании, то они – независимы и нейтральны по-настоящему», – сказал Хаддлстон The Mirror, передает «Коммерсант»
Британские власти требуют от теннисиста Медведева и белорусской теннисистки Арины Соболенко письменные гарантии в том, что они не получают деньги от правительств России и Белоруссии. Также атлеты должны гарантировать, что не будут делать заявлений в поддержку спецоперации на Украине.
Также эти требования распространятся на других спортсменов, если федерации, проводящие турниры, разрешат российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.
Напомним, Медведеву приходилось убирать российский флаг из своего профиля в Instagram* после того, как ему пригрозили отстранением от участия в Уимблдонском турнире.
Путин запретил использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры
В России с 2025 года запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Эта мера вводится «в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры», говорится в указе президента, передает ТАСС.
Устанавливается, что с 1 января 2025 года «органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры».
Также в России с 31 марта вводится запрет на покупку иностранного ПО для объектов КИИ.
«Постановляю установить, что с 31 марта 2022 г. заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием) <...> не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также закупки услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, без согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации», – отмечается в указе.
Ранее СМИ сообщали, что госзаказчики якобы могут получить право на использование нелицензированных в России версий ПО иностранных компаний из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.
Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только после завершения работы по тексту договоренностей между сторонами, четких временных рамок нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне. Не стал бы давать какие-то четкие рамки», – передает его слова ТАСС.
Также Песков заявил, что о продолжении переговоров Кремль сообщит отдельно. «Что касается возобновления [переговоров Москвы и Киева] завтра – если это произойдет, мы вас проинформируем», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о возможности встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
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Еврокомиссия подтвердила обыски в газовых компаниях в Германии
В газовых компаниях в Германии в рамках расследования о возможных нарушениях норм ЕС по конкуренции 29 марта прошли обыски, эту информацию подтвердила Еврокомиссия.
«29 марта Еврокомиссия провела необъявленные инспекции в зданиях нескольких компаний в Германии, занимающихся поставками, транспортировкой и складированием природного газа», – цитирует заявление ЕК ТАСС.
В Еврокомиссии выразили озабоченность тем, что проверенные компании могли нарушать нормы ЕС по конкуренции, запрещающие злоупотребление доминирующими позициями на рынке».
При этом названия компаний не уточняются.
Между тем ранее европейские СМИ сообщили, что обыски в Германии проходили на дочерних компаниях Газпрома. Сообщалось, что целью проверок было установить роль компании в подорожании газа на территории Европы.
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Путин разъяснил Шольцу суть решения о переходе к оплате газа в рублях
Президент Владимир Путин в телефоном разговоре информировал канцлера Германии Олафа Шольца по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.
Кроме того, Путин и Шольц обменялись мнениями по прошедшим накануне в Стамбуле переговорам России и Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией
Китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Россией, сообщили в китайском МИД.
«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями. Использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты», – передает ТАСС сообщение ведомства.
При этом в МИД Китая уточнили, что китайские компании намерены более активно использовать рубли или юани в торговле с Россией «на равноправной и взаимовыгодной основе с учетом изменения ситуации на рынке». «Разумеется, по различным соображениям мы будем осуществлять расчеты и в валюте других стран», – подчеркнули в министерстве.
Ранее в Нигерии заявили, что решение России продавать газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой, и никто не вправе ее оспаривать.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Чиновники ЕК устроили рейдовые проверки дочерних компаний Газпрома
Европейские чиновники провели рейды в дочерних предприятиях российского Газпрома, они устанавливали роль компании в подорожании газа на территории Европы, сообщают СМИ.
Проверки проводились в офисах «Газпром Германия» и Wingas, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
На эти компании приходится порядка 20% поставок газа в ФРГ. Представители Еврокомиссии и компаний не стали комментировать произошедшее.
Также не прокомментировали ситуацию в «Газпром экспорте».
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
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