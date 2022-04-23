Со здания администрации города Днепрорудное спилили украинский трезубец

Со здания администрации города Днепрорудное в Запорожской области, находящегося под контролем вооруженных сил России, спилили украинский трезубец, размещенный на флагштоке здания.

«В военно-гражданской администрации посчитали, что российский флаг и украинский символ плохо сочетаются, и решили избавить от последнего. Вот так проходит денацификация Днепрорудного», – рассказал РИА «Новости» один из сотрудников администрации, принимавший участие в работах по снятию украинского символа.

Также с многоэтажек сняли плакаты с изображением украинских военных, погибших в так называемой «антитеррористической операции – АТО» в Донбассе.

Город Днепрорудное, расположенный на левом берегу Днепра в районе Каховского водохранилища, находится под контролем российских вооруженных сил с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что железная руда из города Днепрорудное может доставляться на металлургические комбинаты Донбасса.