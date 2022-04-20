Медведев процитировал «Искусство войны» Сунь-цзы, объясняя спецоперацию на Украине

Начало специальной операции на Украине было необходимо, чтобы предотвратить вероятное нападение противника на Россию, подобную стратегию продвигал и древний китайский военный стратег Сунь-цзы, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Один совсем не глупый человек, а именно – Сунь-цзы – давным-давно написал: «Правила ведения войны заключаются в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить». Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него», – сказал Медведев.

Зампред СБ опубликовал это выступление в своем Telegram-канале.

Он указал, что смысл специальной военной операции на Украине как раз и заключается в том, чтобы предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей в Донбассе.

Медведев с иронией указал на «последовательную позицию» отдельных представителей мирового сообщества по украинскому конфликту. Он напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил провести четырехдневное пасхальное перемирие.

«Через час канцлер ФРГ товарищ [Олаф] Шольц призывает увеличить поставки Украине оружия. В том числе и тяжелого. Чтобы Россия, как они любят говорить, никогда не победила. Очень «последовательная» позиция международного сообщества», – сказал он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Напомним, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что «немного скептичен» в отношении предложенного генсеком ООН «пасхального перемирия» на Украине.



Приведенная Медведевым цитата взята из самого известного древнекитайского трактата мыслителя и стратега Сунь-Цзы «Искусство войны», посвящённого военной стратегии и политике. Трактат до сих пор используется в военном обучении в армии США.

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