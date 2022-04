Путин пообещал и дальше поддерживать волонтерское движение Путин пожелал производителям одежды из России занять место ушедших западных брендов 20 апреля 2022, 15:43 Текст: Ольга Иванова

Если с российского рынка кто-то из производителей одежды уходит, хотелось бы, чтобы отечественные производители заняли это место, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Безусловно, свято место пусто не бывает, и мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», – цитирует его РИА «Новости». Президент отметил, что государство будет поддерживать отечественных дизайнеров и производителей одежды. «Не буду перечислять все виды поддержки в области малого и среднего бизнеса, а это, безусловно, относится к малому и среднему бизнесу, но будем думать и предлагать эти решения, будем всячески развивать», – отметил он. По мнению главы государства, дизайн одежды абсолютно точно должен быть успешным с точки зрения импортозамещения. «Конечно, сейчас нужно больше внимания, времени и денег, больше поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов, тканей, оборудования. Но все-таки в основе успеха вашего вида деятельности (дизайн одежды) лежит творческое начало», – добавил президент. Путин пояснил, что многие известные дома мод находятся во Франции и Италии, странах, где, как и в России, творческое начало довольно сильно развито. С российского рынка уже ушли H&M, Asos, Inditex, которая управляет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties, Bershka, Adidas, McDonald's, S&P, Victoria's Secret и многие другие. Часть из них лишь приостановили работу.

Путин пообещал наступление мира в Донбассе 20 апреля 2022, 13:39

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря России в Донбассе наступит мир. Он заверил, что Россия будет действовать последовательно и добьется того, что жизнь в Донбассе нормализуется. «Так и будет!» – сказал Путин, говоря о наступлении мира в Донбассе, передает ТАСС. Он отметил, что Россия будет действовать последовательно и добьется положения, при котором жизнь в Донбассе постепенно нормализуется. «К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе – это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают. Прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь нашим людям, проживающим на Донбассе», – отметил Путин, передает РИА «Новости» Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль спросили об условиях встречи Путина и Зеленского 20 апреля 2022, 13:09 Текст: Наталья Ануфриева

Москва много раз объясняла, что должно предшествовать гипотетически возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сказал, что «мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи». Так он прокомментировал вопрос, обсуждалась ли эта тема между Путиным и премьером Израиля Нафтали Беннетом, передает ТАСС. Говоря о заявлении посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, представитель Кремля отметил, что израильская сторона «не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу». Ранее посол заявил, что его страна подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин выступил против Норманской теории создания Руси 20 апреля 2022, 15:05

Текст: Ольга Иванова

Норманская теория не объясняет образование Русского государства независимо от того, что у варяга Рюрика – основателя русской княжеской династии – могли быть в том числе и славянские корни, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Один из школьников – финалистов конкурса «Большая перемена» рассказал президенту о своем увлечении историей призвания варягов на Русь и, в частности, упомянул, что Рюрик по происхождению мог быть «посередине» между варягами и славянами, сообщает ТАСС. «Может быть, ты и прав», – заметил в ответ Путин. По словам президента, «есть мнение, что у него (Рюрика) то ли мама была славянка, [то ли] что-то в этом роде, и не случайно Рюрик оказался в конечном итоге в Новгороде, его призвали на служение туда не случайно, он имел какое-то отношение или его родственники имели определенное отношение к славянам, к славянским землям, к Новгороду и так далее». По словам Путина, «правда и истина – она, как правило, посередине находится, это и есть золотая середина, наверняка». «Но то, что [Рюрик] с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, это совсем не значит, что верна эта Нормандская теория образования Русского государства», – продолжил Путин. «Его же призвали! Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял. А если его кто-то призвал, то значит квазигосударственные и протогосударственные структуры уже существовали на этой территории», – пояснил президент. Как подчеркнул глава государства, история дает понимание, «откуда мы пришли, как мы развивались, и исходя из этого можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось Российское государство». Ранее Путин заявил, что знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого. Путин поддержал идею создать объединяющее всех детей России движение 20 апреля 2022, 14:23

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России. Учащаяся школы № 54 имени Юрия Гагарина в Севастополе Диана Красовская предложила президенту создать детское движение, которое бы объединило ребят со всей России, сообщает ТАСС. «Мы с ребятами из «Большой перемены» запустили акцию «Рука помощи», помогаем детям Донбасса, собираем канцелярские принадлежности. Сформировались целые региональные команды «Большой перемены». Было бы здорово, если бы появилось наше общее детское движение, которое бы нас всех объединяло», – сказала она. Путин поблагодарил школьницу и ее единомышленников за организацию акции. «Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, «Юнармия» есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», – сказал Путин. Ранее девочка рассказала главе государства, что восемь лет назад переехала с родственниками в Севастополь из Луганска. После этого Диана зачитала стих собственного сочинения, посвященный Донбассу и Севастополю, в котором выразила чувство гордости за свою Родину. Путин заявил о замене ушедших иностранных точек питания российскими 20 апреля 2022, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Российские точки питания заменят ушедшие иностранные предприятия, это улучшит качество обслуживания, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Если они будут уходить, то действительно – возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», – передает его слова РИА «Новости». Путин добавил, что многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: «на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%». «В любом случае мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и ни один раз в день», – сказал глава государства. Ранее Путин заявил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин и Пашинян выступили за увеличение доли расчетов в нацвалютах в ЕАЭС 19 апреля 2022, 21:14 Текст: Вера Басилая

Россия и Армения выступают за развитие интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), включая увеличение доли расчетов в национальных валютах, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Путин и Пашинян выступили за поступательное продвижение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, реализацию стратегических направлений развития интеграции, включая создание внутреннего рынка без ограничений, барьеров и изъятий, увеличение доли расчетов в национальных валютах», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, лидеры высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате СНГ по всем направлениям, «в том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств – участников Содружества». Ранее президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян во время переговоров выразили намерение сообща преодолевать санкционные вызовы. Напомним, в Кремле анонсировали подписание пакета документов во время визита Пашиняна в Москву. Путин поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах 20 апреля 2022, 15:22

Текст: Елизавета Булкина

Занятия по историческому просвещению в школах необходимо ввести для борьбы с фейками, с которыми столкнулись школьники, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей». Также глава государства поддержал проведение церемонии поднятия флага и исполнения гимна государства в школах, но только там, где такие церемонии можно проводить достойно. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что с 1 сентября следующего учебного года в начале учебной недели в каждой школе будет исполняться гимн и подниматься государственный флаг. «Сергей Сергеевич, что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», – передает слова Путина ТАСС. Он добавил, что «там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока перенести» внедрение данной традиции. Президент отметил, что сама процедура должна соответствовать значимости этих символов. Ранее Кравцов заявил, что теперь «историческое образование начнется в школах с первого класса». В Кремле подчеркнули, что Министерство просвещения может принимать такие решения, как введение курса истории в школах с первого класса. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что сами дети интересуются всем тем же, что и взрослые. Кравцов пояснил, что отдельных уроков истории с первого класса в школах вводить не планируется. Он уточнил, что изучать дисциплину будут в рамках других предметов. Путин посоветовал россиянам посмотреть Камчатку 20 апреля 2022, 14:07 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку. По его словам, в нее «немудрено влюбиться», потому что это уникальное место. «Очень красивое место. Всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, конечно, немудрено влюбиться. Это уникальное место. Очень много, конечно, нужно сделать для инфраструктуры», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей», передает ТАСС. Путин отметил, что российские власти будут и дальше развивать внутренний туризм. «Мы будем поддерживать направления внутреннего туризма, развивать, будем дальше льготировать все, что связанно с этим – создание инфраструктуры, налоговые льготы. Все это будем развивать», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин добавил, что распространение фото- и видеоматериалов помогают развивать туризм, порождая желание съездить в один из уголков России. Напомним, в прошлом году туристический поток в Долину Гейзеров на Камчатке вырос на 60%, до 8 тыс. человек, и достиг исторического максимума. Израиль выразил готовность провести встречу Путина и Зеленского 20 апреля 2022, 11:23 Текст: Наталья Ануфриева

Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Дипломат утвердительно ответил на соответствующий вопрос, отметив, что прежде всего Путин и Зеленский «должны принять соответствующее решение», передает ТАСС. Он также сообщил, что Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет продолжают регулярные контакты. Также Александр Бен Цви сообщил, что авиакомпании России и Израиля обсуждают вопрос увеличения количества авиарейсов между странами. Кроме того, вопрос с Александровским подворьем в Иерусалиме сейчас находится на рассмотрении соответствующей комиссии из трех министров – министра строительства и жилищной политики Зеэва Элькина, министра туризма Йоэля Развозова и министра по вопросам религии Матана Каханэ. Ранее председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что ситуация на Украине застопорила передачу России Александровского подворья в Иерусалиме. В разрешении проблемы участвует лично президент России Владимир Путин. Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Напомним, на мирные переговоры Путина и Зеленского уже приглашали Венгрия и Турция. Зеленский заявлял, что Украина пока готова на диалог с Россией. В Кремле отмечали, что встреча президентов возможна, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин пообещал создать сотрудникам IT благоприятные условия 20 апреля 2022, 14:49 Текст: Алексей Дегтярёв

Российское руководство намерено создать для работников IT максимально благоприятные условия, заявил президент Владимир Путин. В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» участник встречи сообщил, что вместе с командой составил предложения по дополнительной поддержке IT-сектора. «Не беспокойтесь, [это] не будет [оставлено] без внимания. Говорю совершенно серьезно», – цитирует Путина ТАСС. Он заверил, что самым внимательным образом изучит подготовленные предложения. «Наша цель – создать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере. В широком смысле этого слова», – указал глава государства. Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. До этого в Минцифры сообщали, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале Госуслуг. В марте ведомство выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на специалистов в области информационной безопасности. Кремль анонсировал совещание Путина с металлургами 20 апреля 2022, 13:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на совещании в среду обсудит с металлургами алгоритм поддержки отрасли и меры борьбы с «враждебными проявлениями» извне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что отечественная металлургическая отрасль относится к числу мировых лидеров. «Наши металлурги сейчас, как и многие другие отрасли, начали сталкиваться с враждебным отношением, недружественными шагами. Наши компании испытывают определенные трудности. И совещание будет проводиться для того, чтобы выработать алгоритм поддержки отрасли и борьбы с этими враждебными проявлениями, которое происходят от недружественных стран», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Путин выразил обеспокоенность тем, что компьютерные игры становятся популярнее книг 20 апреля 2022, 14:53 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин отметил, что его настораживает, когда компьютерные игры становятся популярнее книг. «Это настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка», – обратил внимание глава государства в среду, общаясь с участниками проектов платформы «Россия – страна возможностей», передает ТАСС. По словам одного из программистов, Путин спросил, какие игры он делает – развлекательные или познавательные. Президент отметил, что сейчас востребованы больше познавательные вещи, которые развивают человека, развивают его интеллект. Глава страны предложил делать, например, игры про историю. «Подумай над этим. Это не просто времяпрепровождение для твоих сверстников, а способ, инструмент развития – вот это было бы совсем здорово», – заключил Путин. Песков пообещал сообщить о посещении Путиным военных в госпиталях 20 апреля 2022, 13:19 Текст: Ольга Никитина

В Кремле сообщат, когда придет время, о посещении президентом Владимиром Путиным российских военных в госпиталях, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мы сообщим, когда придет время», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не собирается ли президент посетить московские госпитали и пообщаться с военными, передает РИА «Новости». По словам Пескова, Путин в курсе, что есть российские артисты, которые поддерживают военных страны и выступают с благотворительными концертами в зонах боевых действий и в госпиталях. «Конечно, в курсе. Эти люди достойны восхищения. Они все абсолютно правильно делают. Конечно, к этому относиться можно только в одном русле, мы им признательны за это. Главное, что они делают это по зову сердца, продолжая собственно славные традиции, которые всегда были в нашей стране», – сказал Песков. Ранее сообщалось, что российские артисты Сергей Безруков, Сергей Горобченко, Михаил Пореченков разместили в Сети видео, в которых зачитали стихотворения в поддержку военнослужащих России, участвующих в специальной операции. А вокалист группы «Любэ» Николай Расторгуев в рамках акции «Лучшим воинам мира» выступил в госпитале имени Бурденко перед участниками специальной военной операции России на Украине. Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей» 20 апреля 2022, 13:47 Платформа «Россия – страна возможностей» интересна многим единомышленникам, в том числе из-за рубежа, она продемонстрировала свою востребованность, заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета этой структуры. «Это оказалось очень востребованным, интересным и очень полезным делом. [Это] новые проекты, новые идеи, которые, без всякого преувеличения, оказались весьма востребованными сотнями тысяч наших граждан», – цитирует президента ТАСС. Он особо поблагодарил волонтеров за деятельное участие в деятельности АНО «Россия – страна возможностей». «И наши единомышленники из 150 стран мира так или иначе присоединились к этой работе. Это, честно говоря, для меня абсолютно было неожиданно, это значит, что у нас много единомышленников, которые хотят с нами вместе идти, вместе развиваться, дружить, поддерживать друг друга. И это лишний раз подчеркивает, что мы с вами на правильном пути», – подчеркнул Путин. Также глава государства поддержал идею создать цифровое кадровое агентство на базе платформы «Россия – страна возможностей». «Хорошее предложение. Я, честно говоря, удивлен, почему мы сами до этого до сих пор не додумались», – признался президент. Так он отреагировал на идею, прозвучавшую на встрече с участниками заседания наблюдательного совета организации. По мнению Путина, создание такого кадрового агентства «должно было созреть», и многие примеры подтверждают востребованность подобной работы. По данным АНО «Россия – страна возможностей», благодаря победам в различных конкурсах платформы, более 350 человек получили назначения на различные серьезные посты. «Это реальный кадровый лифт оказался, и он, действительно, нужен стране. Практика показывает, что он работает, приносит результаты, в данном случае кадровые», – указал глава государства. «Надо рассмотреть [варианты предложений] и по другим направлениям работы платформы, потому что там тоже очень много талантливых, интересных, креативных людей», – добавил президент. В ходе заседания наблюдательного совета платформы гендиректор АНО Алексей Комиссаров сообщил, что число участников проектов организации превысило десятки миллионов человек. «Прошел год с предыдущего заседания набсовета. Все те задачи, которые мы определили в марте 2021 года, все поручения, которые вы, Владимир Владимирович, нам дали, мы успешно выполняем, у членов набсовета есть подробный доклад. За этот год число участников наших проектов удвоилось и превысило 10 млн», – цитирует Комиссарова РИА «Новости». Десятки тысяч победителей поступили в вузы, прошли стажировки и нашли интересную работу в лучших российских компаниях, получили образовательные гранты, съездили в познавательные путешествия по стране. «Россия – страна возможностей» – автономная некоммерческая организация (АНО), созданная в 2018 году по инициативе президента России. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело». В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – мастерская управления «Сенеж». За время работы «Сенежа» обучение по ее программам прошли более 50 тыс. человек. Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов». В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. Путин заявил о готовности рассмотреть допподдержку для студентов-волонтеров 20 апреля 2022, 14:32 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин допустил, что можно подумать о дополнительной поддержке для студентов-волонтеров, отметив при этом, что необходимо выбрать критерии оценки. Путин отметил на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей», что в России много разного вида стипендий, но поддержка общественно активных, креативных людей оказывается, прежде всего, в виде грантов, передает РИА «Новости». «Можно, конечно, подумать о каких-то дополнительных формах поддержки, но нужно выработать тогда критерии понимания того, что и как должно оцениваться», – сказал президент. Глава государства добавил, что стипендию студент должен, прежде всего, получать за хорошую учебу или в виде поддержки в трудной финансовой ситуации. Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей».