Игорь Бутман заявил о готовности выступать в зоне спецоперации

«Если меня пригласят выступать в зону спецоперации, то я пойду с удовольствием», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкант, народный артист России Игорь Бутман, подчеркивая, что для организации такого выступления необходима особая подготовка.

Вокалист группы «Любэ» Николай Расторгуев выступил в клубе госпиталя им. Бурденко перед участниками специальной военной операции России на Украине, сообщили в Минобороны.

«Если меня пригласят выступать в зону спецоперации, то я пойду с удовольствием. То есть если будет организован какой-то концерт в поддержку – я пойду», – говорит Бутман.

Он отмечает, что подобные мероприятия должны быть очень хорошо подготовленными. «Идет работа, идет специальная военная операция, там проходят военные действия. Выступление в госпитале им. Бурденко, безусловно, тоже хорошее дело, это моральная и физическая поддержка наших бойцов, которые пострадали. Они выполнили свой долг и это такая благодарность», – считает Бутман.

При этом артист сообщил, что уже принял участие в концертах в поддержку беженцев. «Мы выступали и готовы дальше выступать для беженцев. Это помощь, сбор средств. Это, как мне кажется, хорошая идея», – полагает музыкант.

Ранее народный артист Евгений Петросян рассказал, что когда узнал о проведении спецоперации России на Украине, он позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, он готов «записаться и поехать выступать и поддерживать дух наших бойцов».

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