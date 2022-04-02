СМИ: Североамериканские ПРО не смогут заметить российские ракеты

Североамериканские системы противоракетной обороны устарели и не способны противостоять новым российским ракетам, они бессильны и против китайского вооружения, пишет Toronto Star.

«Эти радары (Северная система предупреждения – прим.ВЗГЛЯД) не просто устарели. Они совершенно не способны справиться с новыми угрозами, возникшими в течение последних пяти-десяти лет», – приводит издание слова замдиректора Центра исследований в области обороны и безопасности Университета Манитобы Джеймса Фергюссона, передает РИА «Новости».

Как отмечает Toronto Star, цена обновления может составить более 20 млрд долларов США. Также в статье подчеркивается бессилие нынешних систем не только перед российскими разработками, но и китайским вооружением.

При этом канадские власти считают нападение со стороны Арктики маловероятным, однако хотят подготовиться к любому сценарию.

Ранее стало известно, что на фоне «угрозы» со стороны России правительство Германии обсуждает возможность размещения в стране системы ПРО по примеру Израиля.