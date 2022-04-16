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В СПЧ высказались о планах Польши снести памятники советской эпохи
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Набирающая оборот ненависть к русским, стремление забыть все хорошее, что они сделали в культуре, науке – везде, это путь в очередной человеческий ад, заявила член СПЧ, журналист Ева Меркачева. Так она прокомментировала планы Польши снести около 60 памятников советской эпохи.
«В Институте национальной памяти Польши заявили, что планируют уничтожить около 60 памятников советской эпохи. Это памятники воинам-освободителям. В Германии несколько памятников советским солдатам были недавно осквернены. Зачем бороться с историей? Что это даст и полякам, и немцам? Вряд ли это спасет, от чего бы то ни было. Это просто посеет очередное семя ненависти между народами. Никто никогда не спорил с тем, что Красная армия освободила один из самых страшных фашистских лагерей на территории Польши Освенцим, с тем, что в Польше погибло 600 тысяч солдат», – приводятся слова Меркачевой в Telegram-канале СПЧ.
Журналист напомнила о чудовищных исторических моментах, которые не принято вспоминать любой стране.
«Взять хотя бы Волынскую резню – в 1943 году боевиками УПА*(запрещена в России) во время изгнания из Волыни местных поляков было убито около 100 тысяч человек, включая женщин, стариков и детей. Но должны ли народы нести веками, передавать на генетическом уровне ненависть за все, что сделали их предки? Или все-таки им стоит беречь память о хорошем? Ответ для многих очевиден», – считает правозащитник.
«Не все люди мерзавцы», – это фразу сказал великий польский педагог Януш Корчак, когда ему предложили выйти из вагона, бросив детей, которых отправляли в лагерь смерти. Корчак не бросил. Он вошел, неся на руках детей, и окруженный детьми, в газовую камеру и до последнего рассказывал им сказки», – напомнила историю Меркачева.
«Набирающая оборот ненависть к русским, стремление забыть все то хорошее, что они сделали в культуре, науке – везде, это путь в очередной человеческий ад. Да и с кем таким образом вы боретесь, дорогие европейцы? Помните: «Не все люди – мерзавцы», – отметила член СПЧ.
Ранее жители Украины раскритиковали снос памятника-стелы в честь советских воинов в городе Стрый Львовской области.
До этого в Ужгороде снесли памятник в честь воссоединения Украины с Россией.
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В Молдавии отказались признать долг Газпрому без аудита
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Власти Молдавии не согласятся признать долг Газпрому без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну молдавскому изданию «Ньюсмейкер».
«Без независимого аудита того, как сформировался долг перед Газпромом, мы не подпишем никаких соглашений об урегулировании задолженности. Аудит должен показать, какой долг. Из анализа некоторых экспертов я знаю, что долг можно существенно снизить или отменить совсем. Но некорректно говорить об этом сейчас. Аудит должен все показать», – передает ТАСС его слова.
Так, одними из главных условий, на которых руководство российской компании согласилось тогда продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи.
Правительство Молдавии при этом обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая нынешнего года, однако этого не произошло. В апреле нынешнего года газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.
«Я направил письмо о продлении срока аудита, жду ответ. Может, мы опять получим ответ в последний день апреля. В Кишиневе готовы к разным сценариям, в том числе и к прекращению поставок российского газа. Мы не можем принять любые условия ради контракта с Газпромом, – сказал Спыну, отметив, что в случае необходимости «снизим потребление».
Ранее в Газпроме заявили о низких уровнях запаса газа в Европе. Так, за прошедшую зиму Европа отобрала из подземных хранилищ 51 млрд кубометров газа, то есть 107,8% закачанного летом объема. Сезон отбора завершился 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет.
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Москва направила ноту всем поставляющим Киеву оружие странам
Российская сторона направила всем странам, в том числе Соединенным Штатам, ноту из-за поставок вооружений Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Да, отправили», – сказала Захарова в ответ на вопрос о том, отправила ли Россия ноту странам, поставляющим оружие Украине, передает РИА «Новости».
В ответ на вопрос, в какие страны была направлена нота, она ответила «во все».
Ранее СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
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Арестован уволивший Райкина ректор московского вуза
Ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолия Полянкина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
«Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая», – цитирует Савельеву ТАСС.
Ранее сообщалось, что ректор ВШСИ (известной как Театральная школа Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя его школы.
В январе СМИ сообщали, что декана юридического факультета Всероссийского госуниверситета юстиции (Российская правовая академия Минюста) Игорь Скрябин задержан в Туле, его якобы заподозрили во взяточничестве.
Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве
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Российские войска нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», – передает ТАСС его слова.
Генерал также сообщил, что российские войска высокоточными ракетами уничтожили 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники ВСУ, склады вооружения, базы хранения зенитно-ракетного вооружения.
«Среди них уничтожены в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровское и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, в районе Николаева – два склада ракетно-артиллерийского вооружения», – отметил Конашенков.
По словам представителя Минобороны, на юго-востоке Полтавы была уничтожена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, а южнее города – база хранения зенитно-ракетного вооружения. «В населенном пункте Гусаровка [поражен] район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал генерал.
Конашенков также заявил, что с начала проведения спецоперации на Украине российскими войсками уничтожено 133 самолета и 458 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 2 246 танков и бронемашин ВСУ, а также 252 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники», – резюмировал он.
Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс». Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.
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Зеленский заявил о гибели 3 тыс. украинских военных в ходе российской спецоперации
Украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.
В интервью, большая часть которого переводилась на английский язык, Зеленский затруднился назвать число жертв среди мирных жителей, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий юга и востока, передает РИА «Новости».
«Что касается наших войск. По тем цифрам, которыми мы располагаем, мы считаем, что потеряли от 2,5 тыс. до 3 ты. (человек) (...) Такое соотношение. У нас есть около 10 тыс. раненых. Сложно сказать, сколько из них выживет», – сказал он.
При этом в конце марта в Минобороны России заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек были убиты.
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400-тысячный город на Украине остался без воды
В одном из районов украинского города Николаев, население которого составляет около 400 тыс. человек, уже четвертый день нет воды.
Люди вынуждены собирать дождевую воду и брать воду из рек. В Telegram-каналах распространяются фото и видео, на которых видно, как возле родников собираются очереди.
Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось 12 апреля без официально озвученных причин. Местный водоканал признал, что не может назвать сроки окончания ремонтных работ.
Ранее в ходе «прямого эфира» глава города Александр Сенкевич разъяснил ситуацию с водоснабжением в Николаеве. Он сообщал, что из-за повреждения ветки водопровода нет воды, а доступ туда коммунальщики не имеют.
Мэр рассказал тогда, что запустят в работу восемь скважин в медучреждениях, а с 16 апреля водоканал автоцистернами начнет развозить по районам города техническую воду. Также якобы в Николаеве есть 115 точек по продаже питьевой воды.
Стало известно о возобновлении подготовки украинских войск британскими спецназовцами
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Британские спецназовцы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях, сообщает газета Times.
Издание пишет со ссылкой на офицеров двух батальонов украинских войск, что на прошлой и позапрошлой неделях они якобы проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании, передает РИА «Новости».
Капитан Юрий Мироненко из батальона, который дислоцирован в Оболонском районе Киева, рассказал, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW.
Издание напомнило, что в феврале британские военные инструкторы покинули территорию Украины.
В министерстве обороны Великобритании отказались подтверждать изданию информацию о возвращении инструкторов.
Ранее сообщалось, что задержанный в России сторонник «Правого сектора*» приехал из Британии. Также в Совфеде рассказали о пленных военнослужащих стран НАТО.
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Зеленский потребовал от ВС России покинуть Мариуполь
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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
«Уничтожение [в Мариуполе] наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми», – заявил Зеленский в интервью украинским СМИ, передает Ura.ru.
Ранее в интервью CNN он заявил, что украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными.
До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский рассказал о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
Следственный комитет России проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения будет возбуждено уголовное дело.
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Минобороны: Российские ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС
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Дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар по Каховской ГЭС двумя тактическими ракетами «Точка-У», ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 15 апреля российскими Вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего <…> Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», – сказал Конашенков, передает ТАСС.
По его словам, обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. «Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение», – добавил представитель ведомства.
Он подчеркнул, что предотвращенный удар по Каховской ГЭС мог привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление в Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ракетными войсками России нанесено поражение 221 военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций.
Петиция за высылку посла Украины из Германии набрала больше 25 тыс. голосов
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В Германии создана петиция с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Автор указал, что Мельник «зашел слишком далеко».
«То, что когда-то было смелым поступком украинского посла, теперь выродилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению. Кроме того, его требования привели бы к развитию экономического кризиса в нашей стране или к активному участию НАТО в войне. Оба должны быть предотвращены»», – говорится в тексте петиции на сайте change.org, которая набрала уже более 25 тыс. голосов.
Указывается, что посол Мельник больше не приемлем и не соответствует требованиям дипломата. Автор петиции и подписавшее ее потребовали немедленно выслать посла из страны.
Ранее Андрей Мельник заявил, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.
В конце марта Мельник потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца сразу после обращения президента Украины Владимира Зеленского выступить с заявлением по Украине.
Шольц должен заявить, «что конкретно намерена предпринять правящая коалиция, чтобы оказать Украине действенную помощь и положить конец ведущейся Россией войне на уничтожение», посчитал тогда Мельник.
В Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника Ту-143 «Рейс»
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», – передает его слова ТАСС.
Он отметил, что Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.
«Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск, в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка – два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения», – сказал он.
В населенных пунктах Парутино и Николаев были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, а в Ясеновое и Сребное – пункты дислокации националистических формирований.
С начала спецоперации на Украине ВС России уничтожили 132 самолета, 105 вертолетов и 457 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2224 танка и бронемашин ВСУ, а также 251 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО).
СК начал поиск признаков преступления в заявлении Зеленского о войне с Россией
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Следственный комитет России проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения будет возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить данные, озвученные в интервью В. Зеленского, опубликованном в одном из западных СМИ, о подготовке Украины к войне с Россией. Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
В СК подчеркнули, что при подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский рассказал о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
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ГИБДД перестанет штрафовать за мелкие нарушения ПДД
В Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения, чтобы сосредоточить внимание на более серьезных нарушениях – на пьяном вождении, сообщили в ГУОБДД МВД России.
«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», – передает ТАСС сообщение ведомства.
При этом уточняется, что малозначительным считается правонарушение, действие или бездействие которого хотя формально содержит признаки административного правонарушения, но размер вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения правоотношений.
К таким нарушениям отнесены отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправность предусмотренных конструкцией автомобиля стеклоомывателей.
Ранее сообщалось, что с начала 2022 года чаще всего на камеры фото- и видеофиксации попадались нарушения требований дорожных знаков и разметки. Также в топ-5 нарушений вошли поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки, и невыполнение требований ПДД заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом и разворотом.
Минобороны: В Лимане боевики нацбатальонов пытают сотни местных жителей
Украинские националисты в городе Лиман в ДНР задержали 837 пророссийски настроенных граждан и пытают их, заявил глава Национального центра управления обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
С 11 по 15 апреля боевики нацбатальонов провели поквартальные обходы, чтобы выявить у местных жителей пророссийские взгляды и признаки содействия ДНР, сказал Мизинцев, передает ТАСС.
«Всех подозреваемых – достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек – задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны», – уточнил он.
МИД России сообщал, что боевики националистических подразделений Украины для нагнетания атмосферы страха мучают российских военнопленных, снимая пытки на видео.
Глава минтранса ФРГ пожаловался на сбои в отрасли из-за событий на Украине
Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг предупредил о серьезных проблемах, с которыми сталкивается транспортно-логистический сектор из-за событий на Украине, отметив, что наблюдаются частые сбои в цепочках поставок и нехватка персонала.
Виссинг заявил редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что «цепочки поставок сильно нарушены, шелковый путь используется гораздо меньше, поскольку экспедиторы рискуют, перевозя товары по нему», передает ТАСС.
При этом он добавил, что министерство транспорта очень внимательно следит за развитием событий, «мы находимся в тесном контакте с пострадавшими отраслями».
Кроме того, события на Украине привели к острой нехватке персонала в Германии и соседней с ней Польше.
«Недостаток квалифицированных рабочих в Польше также влияет на нас», – констатировал Виссинг, уточнив, что на данный момент в Польше не хватает около 100 тыс. водителей-дальнобойщиков из-за того, что они были призваны на военную службу. Это, по его словам, примерно 37% всех водителей грузовиков в стране.
В заключение глава минтранса ФРГ заметил, что отрасль также страдает от высоких затрат на электроэнергию и срочно нуждается в поддержке.
Ранее в Германии из-за антироссийских санкций выросли цены на продукты.