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13 апреля, среда | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
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Украинцы раскритиковали снос памятника советскому солдату в городе Стрый
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Жители Украины раскритиковали снос памятника-стелы в честь советских воинов в городе Стрый Львовской области. Негативные комментарии опубликованы на странице, посвященной исследованию архитектуры на Украине Ukrainian Modernism в соцсети Instagram* (признана в России экстремистской).
Украинцы считают, что события Второй мировой войны – это общая история и которую нельзя переписывать, отдельные пользователи назвали демонтаж «варварством», передает «ФАН».
«Многие из этих памятников создали не просто украинцы, а украинские художники-патриоты. Как по мне, стоит учесть историю каждого конкретного произведения и его автора и оставить для настоящего и будущего Украины», – написала в комментариях пользовательница Ярина Матвиюк.
«Абсолютно неадекватные действия. Лучше предлагать конструктивные решения, чем разрушительные», – отметила комментатор с ником Haha de che.
«Я против! Нельзя строить новую историю каждые десять лет и делать вид, что мы вчера родились и ничего не было. Тогда это будет всегда нулевая нация. Ни выводов, ни анализа, ни переосмысления, ни уважения. Но это сложнее, чем сносить, конечно. Это точно так же, как если бы наши потомки уничтожили все, что важно для нас сейчас», – поделилась Евгения Жабина.
Однако были и те, кто поддержал снос памятника
«Все правильно. Что за памятник советскому солдату во Львове?» – написал пользователь Игнат.
«Стела не имела никакой ценности. Новые воспоминания стоят того, чтобы их создавать», – считает Вальдемар Клюзько.
О демонтаже мемориала сообщили 12 апреля в местной администрации.
«Стрый начинает ликвидацию остатков памятников тоталитарного режима, которые остались на территории нашей общины. Первой упала стела на площади Рынок. Дальше будет больше», – заявили в администрации.
Ранее в Ужгороде снесли памятник в честь воссоединения Украины с Россией.
Сдавшиеся морпехи ВСУ помогли в операции милиции ДНР в Мариуполе
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Сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
«Несколько украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сдавшихся в плен донбасским подразделениям, добровольно вызвались принять участие в операции НМ ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела нашего высокопоставленного офицера», – говорится в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Источники рассказали, что офицер попал в засаду непосредственно во время выполнения боевой задачи при освобождении Мариуполя.
«Долгое время неонацисты отказывались передавать тело или сообщать о его местонахождении. Вместо этого боевики «Азова» выложили видео с издевательствами над трупом», – сообщает проект.
«После вчерашней операции по ликвидации прорыва неонацистов с завода Ильича сдавшиеся в плен украинские морпехи не просто поделились информацией о том, где находится тело генерала, но и вызвались участвовать в операции НМ ДНР по его эвакуации. А именно выступили в роли проводников и показали безопасный путь», – уточняется в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.
Военкор: Около тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
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В Мариуполе сдались в плен около тысячи украинских морпехов, сообщил репортер ВГТРК Александр Сладков. По другим данным, в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов.
«1000 морпехов ВСУ сдаются в плен МВД и МГБ ДНР. Наблюдаю за процессом. 300 раненых, 90 не способных передвигаться самостоятельно. Здоровых может быть более 800. Если все завершится по плану, [то] оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им. Ильича, падет. Это результат общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе. Тогда остается «Азовсталь» с нацистами», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
По другим данным, в Мариуполе сдались два батальона ВСУ, среди них более 200 раненых, сообщается в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Накануне российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции Народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
Ранее в ночь понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на Азовмаше (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие всу пытали скрыться бегством в полях, но были пойманы. Всего, по данным Минобороны России, в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер ВГТРК Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.
Напомним, в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
СМИ: Зеленский отказался принять президента Германии из-за его «отношений с Россией»
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается в ближайшее время посетить Киев, но украинская сторона пока не подтверждает готовность его принять из-за прежней его роли в выстраивании отношений с Россией, сообщает Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.
По данным издания, одна из возможных дат встречи – 13 апреля. Но в Киеве якобы пока не готовы к переговорам в этот день. Не исключено, что она состоится позже. При этом с другими европейскими политиками украинский президент Владимир Зеленский готов встретиться завтра, передает ТАСС.
Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии в сохранении «паутины контактов» с Москвой.
До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.
Штайнмайер, который является президентом с 2017 года, а до этого в разные годы дважды был главой МИД, ранее заявлял, что допускал ошибки в выстраивании отношений с Россией. В частности, он утверждал, что ему не стоило поддерживать «Северный поток – 2».
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СБУ подтвердила информацию о задержании Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает телеканал RT.
«СБУ вслед за [президентом Украины Владимиром] Зеленским сообщила о задержании Медведчука, опубликовав еще одно фото», – говорится в сообщении Telegram-канала «RT на русском».
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что фото с Медведчуком необходимо проверить в связи с большим количеством фейков.
В Одессе начала работу группа НАТО по слежению за кораблями ВМФ России
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Секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group, начала работать в Одессе, задача группы – наблюдение за российскими кораблями в Черном море, сообщил источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках.
«В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 км. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», – рассказал собеседник РИА «Новости».
По словам источника, цель группы – «не допустить высадки российского десанта в Одесской области и выдавать целеуказание местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских ПКР «Нептун».
Ранее украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе.
Зеленский сообщил о задержании Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в форме ВСУ и наручниках, передает RT.
Медведчук находился под домашним арестом по «угольному делу», по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.
Сообщалось, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины политик покинул адрес пребывания, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.
Пресс-секретарь президента России заявил РИА «Новости», что фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков.
Среди попавших в плен морпехов ВСУ нашли наемника из Британии
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Британского наемника заметили среди пленных морпехов Вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, сообщил военкор Александр Сладков.
«Британца я вчера видел, даже фотографировал. Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание. С зубочистками в зубах, это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина, известного как CossackGundi», – написал он в Telegram-канале.
По словам Сладкова, британского солдата вычислили еще ночью.
На странице @cossackgundi в соцсети Twitter указано, что ее владелец гражданин Британии Эйден Эслин (Aiden Aslin), служит наемником в морской пехоте ВСУ с 2018 года. До этого два года состоял в отрядах самообороны Высшего курдского совета, участвующих в войне в Сирии на стороне антиправительственных сил.
Ранее Минобороны сообщило, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил газете ВЗГЛЯД, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на попавших в плен украинских военных.
Зеленский выступил с утверждением, что Медведчук якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу». Президент Украины сослался на то, что Медведчук на фото одет в военную форму, и предложил России обменять главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на попавших в плен украинских военных, передает РИА «Новости».
«Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).
В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.
Политолог: Спецслужбы Украины могли схватить Медведчука еще в феврале
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«Я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее украинские власти опубликовали фото депутата Верховной рады Виктора Медведчука, закованного в наручники.
«Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это. В последнее время на Украине очень много известных людей исчезло с радаров. Я боюсь даже публично называть некоторые имена, чтобы им не навредить. Есть сведения, что некоторые из них арестованы, кого-то пытали. Про иных есть и более страшные слухи», – рассказывает украинский политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
В феврале, после начала российской спецоперации Медведчук перестал появляться в публичном пространстве, а генпрокурор Украины заявила о том, что политик якобы сбежал из-под домашнего ареста, под которым он находился. «Тогда я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – добавил политолог.
Собеседник выразил надежду на то, что Россия приложит усилия для того, чтобы обменять Медведчука и целый ряд других политических деятелей Украины на военнопленных. «Скажем, Киев может передать лидера ОПЗЖ Москве в рамках равноценного по численности группового обмена. Перед этим некоторое время займет торг по количеству меняемых. Однако, я не уверен, согласится ли Украина вести такие переговоры», – признался Корнилов.
«Зеленский получил своего личного заложника и радуется, не понимая, что ему сильно сузили коридор для переговоров, – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов. – Не сомневаюсь, что Виктора Медведчука ему подсунули специально после визита Бориса Джонсона. А у России появился прекрасный кейс для демонстрации того, как Зе расправляется с неугодными оппозиционерами, но не трогает олигархов и в их числе Порошенко».
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука. Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в армейской форме и наручниках, передает RT.
Против Медведчука на Украине ведется два уголовных дела – так называемое «газовое» о событиях 2014–2020 годов и «угольное» – о событиях 2014–2015 годов. Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
В январе нынешнего года суд Печерского района Киева продлил Медведчуку домашний арест. А 21 февраля, накануне российской спецоперации, появились сообщения о том, что сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом политика. «Возле дома дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице», – писали местные СМИ. Позднее в Генпрокуратуре Украины заявили, что политик сбежал из-под домашнего ареста.
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Артиллерия России уничтожила более 120 националистов в районе Попасной
Российская артиллерия в районе Попасной под Донецком нанесла удары по шести опорным пунктам 24-й украинской бригады, уничтожено более 120 человек, 11 единиц бронетехники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Попасная Донецкой области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он заявил, что удалось уничтожить более 120 человек, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей различного назначения.
Ранее сообщалось, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.
Ходаковский рассказал о работе с украинскими военнопленными в Мариуполе
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«Среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. При этом мы понимаем, что подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее более 1 тыс. военных ВСУ сдались в плен силам ВС России и НМ ДНР.
«Нам изначально была поставлена задача готовиться к размещению на территории Донбасса порядка 35 тыс. военнопленных. Так что здесь не возникнет никаких трудностей», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он также отметил, что каждого сдавшегося в плен солдата подвергнут «жесткой фильтрации».
«Понятно, что установить, кто сколько патронов выпустил в нашу сторону, не получится. Такая задача перед нами и не стоит. Это военнослужащие, а значит, к ним будут применяться те нормы, которые действуют в подобных ситуациях по отношению к комбатантам. Это воюющая сторона, так что их действия не расцениваются как уголовные преступления», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также отметил, что из тысячи сдавшихся в плен более трети нуждаются в помощи врачей. «На данный момент мы имеем порядка 300 человек с ранениями, еще около 90 – неходячие. Им будет оказана вся необходимая медицинская помощь, ресурсы у нас на это есть. Ну и в случае необходимости специалисты продолжат с ними работу», – пояснил Ходаковский.
Собеседник также отметил, что подобные ситуации оказывают серьезное моральное давление на противника, который до сих пор есть на территории Мариуполя.
«Даже первые небольшие партии сдающихся оказывали серьезное влияние на боевые настроения украинских военных. И это хорошо понятно по тому, что партии выходящих становятся все больше. При этом стоит отметить, что противника в городе еще довольно много. Противник еще занимает некоторые городские кварталы и сопротивляется вытеснению в промзону. Они осознают, что там с ними будет легче работать с применением авиации», – подчеркнул Ходаковский.
«В целом порт уже почти под нашим контролем, поэтому вывоз сил противника морским путем невозможен. То есть они оказались в ситуации, когда единственное, что можно сделать, – это перейти из одного окружения в другое. По большому счету у противника остается два варианта: либо биться до конца, либо сдаваться. А поскольку у них практически не осталось ни боеприпасов, ни питания, ни медикаментов, они закономерно выбирают второй путь», – заключил Ходаковский.
«В городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – сообщил в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что среди сдавшихся – 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. «151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения», – рассказал генерал.
Ранее о рекордной сдаче в плен сообщали военкоры Александр Сладков и Семен Пегов. Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
Всего, по данным Минобороны России, на тот момент в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.
При этом в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%».
По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Путин: Спецоперация на Украине идет по плану
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Специальная военная операция России на Украине идет по плану, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.
«Ход специальной военной операции идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», – подчеркнул глава государства.
По его словам, задача России – достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. «И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», – сказал Путин.
Он добавил, что «действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру».
«Я смотрю внимательно за дискуссией в обществе, мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту боевую работу объективно», – заявил президент.
«Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. Выполняя сложные, опасные задачи в Донбассе и на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», – подчеркнул глава государства.
«Я до начала операции говорил, что столкновение с теми силами, которые с детства воспитывались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами, неонацистами на Украине неизбежно, это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий», – сказал Путин.
Ранее президент заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Найден архив с личными данными украинских силовиков в Херсоне
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Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили спрятанный архив с личными делами украинских силовиков в Херсонской детской областной больнице.
В распоряжение российских военных попали интересные с оперативной точки зрения документы, в том числе секретные личные характеристики на сотрудников полиции Херсонской области, медкарты и другие документы, которые пока не обнародованы в интересах следствия, пишет РИА «Новости».
При этом работники архива больницы отрицают свою причастность к найденным документам и не понимают, как они попали в детское медучреждение. Сотрудники ссылаются на действия бывшего руководства больницы, которое сбежало с места работы до прихода в город российских войск.
Несколькими днями ранее российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». В них содержатся данные агентов СБУ и информация об их работе по давлению на пророссийски настроенные организации.
Напомним, с 9 апреля Херсон находится под контролем российских войск. Флаги России подняли над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Газета ВЗГЛЯД писала, как освобожденные территории юга Украины живут под российским флагом.
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В Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством
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Антироссийская санкционная политика приведет Германию к краху во всех сферах экономики – наращивание госдолга, оказание военной помощи Украине, а также возможный отказ от российского природного газа идут вразрез с интересами Германии, говорится в публикации издания Compact.
По мнению автора, намерение министра экономики страны Роберта Хабека заменить российский газ американским несет не просто вред интересам Германии, но и идет против принципов партии «Зеленых», в которой состоит. Дело в том, что США экспортируют сланцевое топливо, добыча которого наносит экологии серьезный ущерб, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, транспортировка газа из США требует дополнительных вложений – для приема топлива в Германии необходимо построить специальные терминалы, что займет минимум два года и потребует миллиардных инвестиций. Как утверждает издание, деньги на проект правительство возьмет в кредит.
Автор публикации указывает на то, что, по подсчетам экономических экспертов, Германия «уже задолжала по горло на пять-семь триллионов евро и по старым положениям Основного закона не имеет права занимать ни цента больше».
Автор призвал заключить с Россией договор, в котором будет гарантирован нейтралитет Украины, а также прекратить поставки военной помощи Киеву. Помимо прочего, Германии следует добиться национального освобождения: выйти из НАТО и Евросоюза, вывести американские войска со своей территории, отказаться от европейского стабилизационного механизма и перестать погашать долги других стран. Кроме того, издание призвало снизить подоходный налог, ввести всеобщую воинскую повинность, запретить бундесверу проводить операции за рубежом, объявить нейтральный статус Германии и вдвое уменьшить численность парламента.
Сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России пригшнозируют и ведущие экономические институты ФРГ, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на совместный прогноз, подготовленный для Минэкономики Германии.
По оценке экспертов, в случае немедленного эмбарго на энергоносители из России ВВП Германии может упасть на 2,2% в 2023 году, самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года – с минусом почти в 5%. При этом число безработных в Германии может увеличиться на 418 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, а уровень годовой инфляции составит 5%.
Быстро сократить импорт газа из России не получится, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на брифинге в Варшаве. «Мы ищем возможности сократить зависимость, но говорим с точки зрения нашей структуры экономики, в которую входит сильная химическая промышленность, это не пойдет так быстро, как сейчас желали бы некоторые», – сказал президент. Он отметил, что ущерб от санкций должен нести тот, против кого направлены ограничения. Европа не должна «нанести себе больший ущерб, чем тот, который предполагается нанести России».
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Минобороны заявило о сдаче в плен 1026 украинских морпехов в Мариуполе
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В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морских пехотинцев, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – передает РИА «Новости» его слова.
Конашенков уточнил, что среди сдавшихся – 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. «151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения», – рассказал генерал.
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что более 1 тыс. украинских военных в Мариуполе сдались в плен силам ДНР.
Как сообщал до этого российский военный корреспондент Семен Пегов, что в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, а репортер ВГТРК Александр Сладков сообщил, что сдались в плен около тысячи украинских морпехов.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя», что по сути является аналогом фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться.
После того как ни президент Владимир Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения (обещанные вертолеты так и не прибыли), морпехи в понедельник создали «обращение 36-й бригады», пообещав дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную.
В Киеве поспешили исправить негативный эффект от этих слов и сделать из брошенных в окружении солдат очередных героев Украины.
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