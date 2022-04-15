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Эксперт назвал побуждающие украинских офицеров к сдаче в плен причины
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«Массовая сдача в плен бойцов ВСУ, в том числе командиров – результат военных успехов российской армии, а также подразделений ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. В пятницу СК сообщил о том, что в российском плену находятся пять командиров бригад ВСУ. В этот же день появились сообщения о пленении в Мариуполе еще одного высокопоставленного офицера.
«В условиях, когда перед командиром 36-й обмп (отдельной бригады морской пехоты) встал выбор между гибелью и сдачей в плен, он, естественно, выбрал последнее. Так же поступили и другие украинские военные в Мариуполе, среди которых, как мы знаем, пять комбригов», – отметил военный эксперт Игорь Коротченко.
При этом эксперт предостерег от шапкозакидательских настроений. «Украинская армия очень сильна и идейно мотивирована. Она оказывает ожесточенное сопротивление. Поэтому недооценка соперника, которую могут вызвать последние военные успехи – крайне контрпродуктивна», – заметил собеседник. Коротченко призвал планировать дальнейшие боевые операции, исходя из того, что ВСУ – сильный враг, и не рассчитывать, что все украинские военные готовы сдаться в плен.
В пятницу журналист Олег Блохин в своем Telegram-канале сообщил, что в Мариуполе в районе металлургического завода имени Ильича взяли в плен командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Отметим, что точной информации о том, какой именно офицер попал в плен нет. До последнего момента комбригом 36 обмп был полковник Владимир Баранюк, но как отмечает военный эксперт Борис Рожин, «его давно не было видно». По данным портала «Военное обозрение», сейчас обязанности командира бригады выполняет майор ВСУ Сергей Волына, и о его пленении не сообщаются. «Сообщают, что в районе завода Ильича в плен попал полковник Андрей Гнатов, который ранее командовал 36-й обрмп», – со ссылкой на свои источники указал в Telegram-канале военный эксперт Рожин.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов территорию завода имени Ильича. Двумя днями ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в результате успешных наступательных действий российских ВС и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
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Пленные солдаты ВСУ рассказали о российском «черном дьяволе»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой пленные солдаты ВСУ рассказали о потерях и российском танке, который прозвали «черный дьявол».
«Наши командиры говорили, что за один день боев наших погибло более 120 человек в городе Рубежный», – рассказал один из пленных. Второй подтвердил информацию о больших ежедневных потерях.
«Есть у вас один танк, с которым мы не можем ничего сделать. Тут его назвали «черным дьяволом», – рассказал еще один солдат ВСУ. Он пояснил, что этот танк пять дней уничтожал украинские позиции, но ВСУ не смогли никак его нейтрализовать.
В подписи к видео Кадыров обратил внимание на возраст бойцов украинской армии.
«Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас, брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?» – заявил глава российского региона в публикации.
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Ракетным ударом в Харьковской области уничтожен отряд польских наемников
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Российские ракетные войска ликвидировали на Украине отряд наемников польской частной военной компании, сообщает Министерство обороны. По данным военного ведомства, уничтожены до 30 польских наемников.
«Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной компании. Уничтожены до 30 польских наемников», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram. О прибытии в Донбасс польских военных воевать на стороне ВСУ было известно еще в 2021 году.
«Также нанесено поражение 221 военному объекту Украины, в том числе: 12 пунктам управления, 176 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии», – сообщили в военном ведомстве.
По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 13 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
«Армейской авиацией в районах Гусаровка и Волобуевка уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе: три опорных пункта, девять единиц бронетехники и автомобили различного назначения», – говорится в сообщении.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Как сообщил ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу на окраине Киева. Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области.
Также стало известно, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе.
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Попавший в засаду российский Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет
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Российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем сам позволив экипажу отразить атаку противника, рассказал командир танкового взвода.
По словам командира, взвод сопровождал колонну колесной техники, во время следования колонна попала в засаду.
«Но наш танковый взвод отразил атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. Все автомобили добрались до пункта назначения», – передает РИА «Новости» слова командира.
«По танку попадают вражеские снаряды... Но в дальнейшем мы как бы разобрались, собрались с мыслями и начали уже непосредственно выполнять свою работу, отражать атаку», – уточнил командир.
Как отметили в Минобороны, танковый взвод Западного военного округа сопровождал колонну материально-технического обеспечения с боеприпасами и другими материальными средствами.
За героизм танкистам прямо на передовых позициях были вручены медали «За отвагу».
Ранее журналист издания The National Interest Чарли Гао сообщил, что заявления об устаревании танка Т-80 сильно преувеличены, Россия продолжает модернизацию старых моделей танков, несмотря на то, что некоторые типы подобных машин должны быть заменены новым Т-14 «Армата». По его словам, в 2015 году Т-80 должны были быть сняты с вооружения ВС России, однако выход глубоко модернизированного образца Т-80БВМ в 2017 году развенчал подобные высказывания.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему у России на вооружении много разных моделей танков.
Российский корабль ударил «Калибром» по ракетному заводу в Киеве
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Российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
Конашенков также сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области.
Напомним, Вооруженные силы Украины не впервые предпринимают попытку атаковать российскую территорию. Так, 1 апреля на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров. По факту авиаудара по нефтебазе в России возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, серьезно пострадали восемь человек.
Комбинат имени Ильича в Мариуполе освобожден от украинских националистов
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Войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе, сообщили в Минобороны.
«В городе Мариуполе группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича», – передает РИА «Новости» слова официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова.
Напомним, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича), предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
В Минобороны России также сообщили об ударе «Калибром» по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» на окраине Киева. «Уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», – сказал генерал.
Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
Российская ПВО сбила атаковавший Брянскую область вертолет ВСУ
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Российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», – приводит его слова РИА «Новости».
Вооруженные силы Украины не впервые предпринимают попытку атаковать российскую территорию. Так, 1 апреля на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров. По факту авиаудара по нефтебазе в России возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, серьезно пострадали восемь человек.
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Эксперт перечислил варианты замены крейсера «Москва» на ЧФ РФ
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«Сейчас есть единственное и достаточно эффективное решение – максимально форсировать строительство фрегатов проекта 22350», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан 3-го ранга запаса Максим Климов, комментируя возможность замены крейсера «Москва», затонувшего в Черном море.
«Два таких фрегата – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» – уже входят в состав Северного флота, ведется строительство еще шести. «Горшков» сейчас на Северном флоте, а «Касатонов» в Средиземном море. На сегодняшний день – это наши лучшие корабли», – рассказал Максим Климов.
«Фрегаты проекта 22350 строят на «Северной верфи» в Петербурге. Нужно увеличивать количество заводов, которые строят эти корабли. Одной из острых проблем, связанных со строительством этих кораблей, было отсутствие энергоустановки. Мы успешно ее импортозаместили, построив собственную. Теперь такой проблемы не стоит», – отметил капитан 3-го ранга.
«Наша промышленность способна создавать и более эффективные, современные корабли. Есть ряд не до конца проработанных позиций. Например, на базе энергоустановки для фрегата 22350 собирались строить его увеличенную версию, близкую по водоизмещению к «Москве». Это потребует больших затрат временных и финансовых, но нам нужны эффективные корабли», – подчеркнул он.
Несмотря на острую необходимость Военно-морского флота в больших кораблях, нужно заниматься и теми проектами, для которых у нас уже есть мощности, продолжил эксперт. «У нас есть «Каракурты». Это малые ракетные корабли проекта 22800, которые тоже очень хорошо пошли», – рассказал Климов.
«На базе этих проектов можно в ближайшие лет пять развернуть крупномасштабное строительство кораблей для обновления Военно-морского флота России. Наши мощности позволяют в ускоренном темпе строить эти корабли, особенно проект 22350», – подчеркнул собеседник.
Эксперт отметил еще один значимый плюс проекта 22350 – состоятельность в части импортозамещения. «Несмотря на то, что проекту вставлялись палки в колеса, сейчас мы сможем строить их сами, найдены необходимые для этого технические возможности», – заявил капитан 3-го ранга.
«Сейчас задача номер один – осознать растущие военные угрозы со стороны недружественных государств и готовиться к противостоянию с ними всей страной. Экономику нужно переводить на модернизационные рельсы, в том числе и по части военного кораблестроения», – добавил Климов.
Эксперт также предположил, что в качестве флагмана Черноморского флота может стать один из фрегатов адмиральской серии 11356Р. «Но фрегаты этой серии уступают по боевым возможностям фрегатам 22350. Когда прорабатывался вопрос строительства серии 11356Р, прекрасно осознавались недостатки этих кораблей, но позиция была такая: «сначала построим, потом доработаем». Аргументировалось это возможностью начать массовое строительство кораблей», – рассказал он.
«Поэтому корабли нужно модернизировать. В том числе и недостатки у 11356Р нужно устранить», – отметил капитан 3-го ранга.
Как стало известно накануне, ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее. Об этом сообщили в Минобороны России.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота. Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
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Над Белгородом сработали системы ПВО
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В небе над Белгородом в пятницу работает противовоздушная оборона. Как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом.
Противоракеты были видны в небе над городом около 9.45 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».
За минувшие сутки четыре обстрела произошли в регионах Центральной России на границе с Украиной. Так, накануне были обстреляны со стороны Украины белгородские села Журавлевка и Сподарюшино: по данным губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил местный житель, повреждены жилые дома.
Также были обстреляны Климово в Брянской области и пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» там же. В селе пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок и пожилая женщина, получившие тяжелые ранения. В пятницу российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который атаковал Климово.
В среду Минобороны объявило, что Россия нанесет удары по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если продолжатся попытки диверсий и ударов по объектам на российской территории.
На Западе заявили о проблемах с обороноспособностью из-за поставок Украине
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Западные страны вынуждены выбирать между продолжением поставок оружия Украине и сохранением арсеналов для поддержания собственной обороноспособности, пишет колумнист Bloomberg, профессор и автор книги о холодной войне Хэл Брэндс.
Он обратил внимание на высказывания представителей Пентагона, согласно которым Киев ежедневно расходует недельный запас противотанковых боеприпасов.
«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
В материале также напоминается, что до вступления США во Вторую мировую войну президент Франклин Рузвельт активно обсуждал со своими военными советниками, стоит ли поставлять оружие Великобритании или же оставить его на случай обороны страны. Сейчас Вашингтон приближается к «схожей переломной точке», констатирует автор статьи.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов. Так, 13 апреля сообщалось, что из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.
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Россия предупредила США о «непредсказуемых последствиях» за военную помощь Украине
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Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post, нота была направлена в ответ на объявленный накануне новый пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Документ якобы был передан Госдепу посольством России в Вашингтоне. В Госдепе эту информацию пока не прокомментировали.
Россия обвинила союзников в нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине».
«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», – приводит издание отрывок из ноты.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь-десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
Напомним, из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем.
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В Херсоне нашли документы работавших на разведку Украины эскортниц
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Российские силовики в Херсоне обнаружили материалы на почти 20 эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала не только в качестве информаторов, но и для выполнения особых поручений и даже диверсий.
Источник в российском силовом ведомстве сообщил, что «в ходе проведения оперативных мероприятий российскими силовиками было обнаружено офисное здание, внутри которого находилось еще одно малозаметное изолированное помещение с отдельным входом, где располагалось подразделение пятого департамента СВР Украины по работе с агентурой», передает РИА «Новости».
По его словам, обнаружить секретный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб, он «раскрыл некоторые подробности деятельности сотрудников СВРУ, отдельные офицеры которого работали под прикрытием легенды профессионального фотографа для подбора оперативных источников».
Перед вербовкой собирались и анализировались «данные потенциально интересных клиенток с сайтов знакомств, пабликов в соцсетях и личном общении», затем сотрудник СВРУ, представившись фотографом-сводником, входил к девушкам в доверие и предлагал им интересную личную перспективу. Российским силовикам удалось идентифицировать одного из таких «фотографов» – это полковник СВРУ, начальник пятого отдела СВРУ по городу Херсону Александр Баденко.
«Чаще всего доверчивым клиенткам «фотограф» предлагал выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенным – знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой». В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования», – добавил источник.
Так, наименее интересным, с оперативной точки зрения, предлагалась работа обычной проституткой-информатором, более способных передавали для обучения в закрытых учебных заведениях СВРУ, а после обучения и стажировки «девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием».
Наиболее известным примером подобной диверсионной работы может служить история с блондинкой, которая, по одной из версий, заложила взрывчатку в кабинет полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви), завоевав его доверие в 2017 году.
Всего информатор передал российским силовикам установочные данные (фамилии, имена, отчества, паспортные данные) и фотокопии заполненных анкет для знакомств с гражданами России и иностранцами почти 20 жительниц Херсона.
«Не исключено, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории России и Европы», – подчеркнул источник.
Ранее в Эстонии заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией.
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Депутат Госдумы призвал нанести ответный удар по центру принятия решений в Киеве
России следует нанести ответный сокрушительный удар по центру управления в Киеве, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, говоря об ударах Украины по российской территории.
«Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков. Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве», – заявил Шеремет РИА «Новости».
Он добавил, что украинские власти осознали, что скоро проиграют, потому начали воевать с мирным населением.
«Уверен, это им не сойдет с рук. Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами», – заключил депутат.
Ранее в Минобороны предупреждали, что Вооруженные силы России нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.
Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.
В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.
Позже стало известно, что состояние двоих из восьми пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ущерб разной степени также получили порядка 100 домов.
Кремль: Националистические батальоны на Украине подлежат уничтожению
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Не должно быть никаких сомнений в том, что задачи объявленной Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине будут выполнены, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Главное – это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», – приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля отметил, что там, где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома, там налаживается мирная жизнь.
«А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению», – подчеркнул Песков.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Брянский губернатор рассказал о тяжело пострадавших в результате обстрела ВСУ
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Пожилая женщина лишилась ноги в результате обстрела поселка Климово в Брянской области, у малолетнего ребенка – сквозное ранение головы, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Женщина 70 лет, у нее оторвало ногу. Уже проведена операция. И ребенок – один год девять месяцев, у которого сквозное ранение в правый висок, в правый висок вошел осколок, в левом застрял. Мы проводим сейчас все меры... вызвали бригаду из Москвы... будут делать операцию совместно», – заявил Богомаз в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Мать малолетнего находится на 31-й неделе беременности, у нее также есть осколочное ранение между ребер. Ее доставили в перинатальный центр, где осколок удалят, и будут принимать меры для спасения нерожденного ребенка.
Также осколочные ранения получили еще несколько человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Всего пострадавших семеро.
Между тем глава Климовского района распорядился ввести режим ЧС, передает ТАСС.
Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.
В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.
Позже стало известно, что состояние двоих из восьми пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу.
Богомаз сообщал, что ущерб разной степени также получили порядка 100 домов.
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Названа главная цель захода кораблей НАТО в Балтийское море
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«Военные учения – это лишь прикрытие. Мы видим элемент наращивания военной группировки сил НАТО на Балтийском направлении, которая занимается разведывательными действиями», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее корабли НАТО группы SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в учениях.
«Соединение SNMG1 – это корабли, которые относятся к постоянному соединению НАТО в Атлантике. Сейчас же их перегнали в Балтийское море под видом учений. Безусловно, это напрямую связано с ситуацией на Украине», – пояснил первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Этот шаг надо рассматривать как «элемент наращивания военной группировки сил НАТО на Балтийском направлении». «Причем совершенно очевидно, что параллельно они будут проводить гидроакустическую и радиоэлектронную разведку. Причем, в случае с последней будут использоваться все методы: оптико-электронная, радиотехническая и собственно радиоразведка», – настаивает собеседник.
«Все эти корабли имеют противокорабельные ракеты, правда у большинства их них предусмотрены ракеты малой дальности. Между тем, для Балтийского моря этого вполне достаточно», – уточнил собеседник. Он также заверил, что у России есть необходимые силы для того, чтобы отразить потенциальную опасность.
«На сегодняшний день в акватории с нашей стороны стоят малые ракетные корабли, которые фактически способны разгромить это соединение. Они вооружены ракетами П-120 «Малахит» и П-270 «Москит», которые хотя и имеют существенно меньшую дальность, чем натовские «Гарпуны», но обладают огромной пробивной способностью. Кроме того, у нас там имеются береговые ракетные войска, в том числе вооруженные комплексами «Бастион», – заключил Сивков.
В пятницу в Балтийское море вошли корабли 1-й постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1, которые примут участие в военных учениях на следующей неделе. Тем самым НАТО намерено «продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря».
Группу SNMG1 возглавляет коммодор Королевского флота Нидерландов Ад ван де Санде. Сама же группа представлена шестью кораблями. Среди них датский фрегат Peter Willemoes (F362), оснащенный зенитными ракетами SM-2 IIIA и противокорабельными ракетами Harpoon Block II. Помимо этого, в Балтийском море сейчас находится два корабля Германии – корвет Erfurt (F262) и танкер FGS Berlin.
Также в группе представлены голландский фрегат HNLMS De Zeven Provinciën (F802), британский фрегат HMS Northumberland и канадский фрегат HMCS Halifax (FFH 330), все они оснащены противокорабельными ракетами «Гарпун».
Ранее 8 апреля в акватории Балтийского моря прошли плановые учения свыше 15 боевых кораблей Балтийского флота. Стрельбы велись по мишеням, имитирующим боевые корабли противника и средства воздушного нападения.