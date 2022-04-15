Эксперт назвал побуждающие украинских офицеров к сдаче в плен причины

«Массовая сдача в плен бойцов ВСУ, в том числе командиров – результат военных успехов российской армии, а также подразделений ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. В пятницу СК сообщил о том, что в российском плену находятся пять командиров бригад ВСУ. В этот же день появились сообщения о пленении в Мариуполе еще одного высокопоставленного офицера.

«В условиях, когда перед командиром 36-й обмп (отдельной бригады морской пехоты) встал выбор между гибелью и сдачей в плен, он, естественно, выбрал последнее. Так же поступили и другие украинские военные в Мариуполе, среди которых, как мы знаем, пять комбригов», – отметил военный эксперт Игорь Коротченко.

При этом эксперт предостерег от шапкозакидательских настроений. «Украинская армия очень сильна и идейно мотивирована. Она оказывает ожесточенное сопротивление. Поэтому недооценка соперника, которую могут вызвать последние военные успехи – крайне контрпродуктивна», – заметил собеседник. Коротченко призвал планировать дальнейшие боевые операции, исходя из того, что ВСУ – сильный враг, и не рассчитывать, что все украинские военные готовы сдаться в плен.

В пятницу журналист Олег Блохин в своем Telegram-канале сообщил, что в Мариуполе в районе металлургического завода имени Ильича взяли в плен командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Отметим, что точной информации о том, какой именно офицер попал в плен нет. До последнего момента комбригом 36 обмп был полковник Владимир Баранюк, но как отмечает военный эксперт Борис Рожин, «его давно не было видно». По данным портала «Военное обозрение», сейчас обязанности командира бригады выполняет майор ВСУ Сергей Волына, и о его пленении не сообщаются. «Сообщают, что в районе завода Ильича в плен попал полковник Андрей Гнатов, который ранее командовал 36-й обрмп», – со ссылкой на свои источники указал в Telegram-канале военный эксперт Рожин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов территорию завода имени Ильича. Двумя днями ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в результате успешных наступательных действий российских ВС и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

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