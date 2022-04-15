Жена Медведчука обвинила СБУ в пытках мужа

Супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.

«У нас есть серьезные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей. Это рассуждение основано на фактах и также установлено на некоторых личных показаниях сотрудников Виктора (Медведчука), которые были задержаны в конце февраля-начале марта. Многие из них сообщают о жестоких физических пытках», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT.

По словам Марченко, если присмотреться к обнародованным фотоснимкам Медведчука, не останется никаких сомнений в том, что его пытали. «Нет никаких сомнений, что его избивали в первые часы после задержания. На видео... мы также видим синие опухшие уши, что служит также фактором физического насилия», – заявила она.

Марченко добавила, что картина выглядит очень тревожно, учитывая желание расправы со стороны украинского президента Владимира Зеленского с политическим лидером оппозиции, а также что СБУ находится в непосредственном подчинении президента Украины.

В качестве доказательства она привела слова советника главы МВД Вадима Денисенко на следующий день после задержания Медведчука о том, что они собираются «провести максимально быстро судебное заседание... Выбить из него определенные показания».

«Это утверждение доказывает желание властей использовать запрещенные физические методы воздействия... Другими словами, они собираются или уже его пытают «, – заявила Марченко.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.

Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.

В Кремле напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.

Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Марченко также сообщала, что получает угрозы расправы, а потому не имеет возможности разыскать мужа.

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