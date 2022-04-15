Жена Медведчука заявила о поступающих угрозах

Жена главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко в ходе пресс-конференции в Москве сообщила, что получает угрозы расправы, а потому не имеет возможности разыскать мужа.

«Я обращаюсь к независимым активистам, журналистам, чтобы они попробовали разыскать и лично посетить моего мужа. Я не могу сама это сделать из-за продолжающих поступать в мой адрес угроз расправы», – приводит ее слова ТАСС.

Марченко напомнила о заявлении советника главы МВД Украины Денисенко, который во время телеэфира потребовал «провести максимально быстрое судебное заседание» в отношении политика, «дать ему срок, выбить из него показания и после этого обменять».

Она также заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал на просьбу освободить ее мужа. «Никакой реакции на мое обращение пока я, к сожалению, не получила. Я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского», – призналась она. «На такие вопросы он не отвечает, он сам себе закон», – добавила Марченко.

Марченко добавила, что ей до сих пор не известно местонахождение мужа. «В настоящее время местонахождение моего мужа нам неизвестно, что делает невозможным обеспечение надлежащей правовой защиты и надлежащего медицинского надзора», – сказала она.

Она также отметила, что политик не собирался покидать Украину. «Ни на один день [Виктор Медведчук] не покидал территорию Украины», – сказала она. «Я пыталась уговорить Виктора уехать, я не буду рассказывать детали угроз, которые поступали в адрес семьи. Но он сказал, что все, что с ним будет происходить, он выдержит», – заявила Марченко.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.

Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.

В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком на достоверность, а также напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.

Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена.

Газета ВЗГЛЯД писала, что расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха.

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