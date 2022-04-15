Власти выделили 700 млн рублей на импортозамещение спортивного инвентаря

Около 700 млн рублей выделено на решение вопросов импортозамещения и подготовку комплекса мер по стандартизации отечественного оборудования и инвентаря, заявил министр спорта Олег Матыцин на встрече с представителями спортивной отрасли страны.

В ходе беседы обсуждались меры, принятые правительством России для поддержки спорта высших достижений в текущей ситуации, развития массового спорта и движения «Мы вместе. Спорт».

«Мы уделяем внимание вопросу импортозамещения. У нас подготовлен комплекс мер по стандартизации нашего оборудования и инвентаря. Около 700 млн профинансировано на такие вопросы. Кроме того, отмечу, что еще до пандемии была утверждена стратегия производства таких товаров до 2025 года», – передает РИА «Новости» слова Матыцина.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что правительство разработало комплекс мер для поддержки производства спортинвентаря. «Будет проиндексирован объем средств, выделенных из федерального бюджета организациям всех субъектов России на закупку спортивного оборудования на сумму более 1 млрд рублей», – сказал он.

«Минспорт проработал меры по модернизации существующих спортивных центров и созданию новых. Мы экстренно выделили на эти меры 800 млн рублей. Конечно, фокус на том, чтобы наши сборные могли продолжить тренироваться в том режиме, который был запланирован», – добавил вице-премьер.

Ранее концерн Adidas объявил о приостановке работы магазинов в России.

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