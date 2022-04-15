Макрон увеличил отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, увеличил на два процентных пункта отрыв от кандидата «Национального объединения» Марин Ле Пен перед вторым туром выборов главы Пятой республики, который пройдет 24 апреля. Такие данные приводит социологическая служба BVA.

По итогам опроса, проведенного 13-14 апреля, за Макрона готовы проголосовать 54%, а за Ле Пен – 46% респондентов, передает ТАСС.

По данным исследований этой же компании, проведенных 6-7 апреля, в случае второго тура с участием этих политиков Макрона были готовы поддержать 53%, а Ле Пен 47% опрошенных.

По мнению социологов, явка во втором туре может составить 73%, что сопоставимо с участием населения в первом туре, когда на избирательные участки пришли 73,7% французов.

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. французов, обладающих активным избирательным правом.

На ваш взгляд Кто победит на президентских выборах во Франции? Марин Ле Пен

Эммануэль Макрон



Первый тур президентских выборов состоялся во Франции 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки всех бюллетеней Макрон получил 27,84% голосов, Ле Пен – 23,15%. Во втором туре, который пройдет 24 апреля, повторится дуэль прошлых выборов, когда в финальном поединке за Елисейский дворец сошлись эти же политики. В 2017 году Макрон получил 66,1%, Ле Пен – 33,9% голосов избирателей.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что первый тур президентских выборов во Франции завершился в пользу Макрона, но Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален. Второй тур станет для французов классической схваткой телевизора с холодильником, в ходе которого Макрона ждут неприятные сюрпризы.

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