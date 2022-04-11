Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов во Франции

Взгляд
11 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
Разделы

Чего добивается Центробанк неожиданными решениями

Российский регулятор принял экстренное решение Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Банк России уже второй раз меняет ключевую ставку на экстренном заседании. На этот раз он резко снизил ставку с 20% до 17%. Раньше Центробанк при высокой инфляции даже не думал делать столь поспешные шаги. Однако ситуация в экономике сейчас во многом уникальна, а регулятор начал действовать в рамках новой экономической логики. К чему это приведет? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем грозит России «перезагрузка» НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о «фундаментальной трансформации» альянса из-за военной спецоперации России на Украине Dwi Anoraganingrum/
Global Look Press
НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений. Как Москва ответит на историческую реформу НАТО? Означает ли инициатива альянса риск прямого столкновения с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Определена главная награда для участников спецоперации на Украине

«За отвагу» – настоящая солдатская медаль Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
У каждой битвы свои герои и свои награды. В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие за мужество и героизм в ходе боевых действий удостаиваются высоких званий отличия – Героев России, орденов Мужества, Георгиевских крестов, медалей Жукова и Суворова. Но самой массовой при награждениях стала медаль «За отвагу». Почему именно она? Подробности...
Перейти в раздел…

США взрывают Пакистан за особый взгляд на Россию

Многотысячные акции протеста с требованием вернуть отставленного премьера проходят в Пакистане REUTERS/Fayaz Aziz
Похоже, Соединенные Штаты устроили очередной государственный переворот в стране, которая еще не так давно была их надежным союзником. Речь идет о Пакистане, премьер которого теперь свергнут, после чего начались массовые беспорядки. А одной из причин происходящего мог стать российско-пакистанский проект поставок сжиженного природного газа. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

На Украине рождается настоящая российская элита

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Ветераны украинской кампании должны стать той новой свежей кровью, которой так не хватало России все последние годы. Их будет много. Их будут десятки тысяч. И вернувшись, они обязательно потребуют свое место в новой жизни. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Вместо долгой ситуации 60-х, 70-х, 80-х годов, когда форматы Хрущев – Кеннеди, Брежнев – Никсон и Горбачев – Рейган в прямом смысле снижали напряженность и спасали мир в условиях растущей ядерной неопределенности, сейчас шансы на создание таких форматов микроскопические. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Постмодернизм закончился 24 февраля 2022 года

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Мы подошли к рубежу, за которым надо выбрать свою сторону. Времена демократической широты мышления, которое обязательно предполагает наличие множества точек зрения, канули в Лету. Теперь в нашем мире осталось только две стороны – за и против. Можно либо быть со своей страной, либо против нее. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Перейти в раздел…

Битва за Париж

Обсуждение: 7 комментариев

Поляки хотят стать главными в Европе

Обсуждение: 8 комментариев

Зеленский разозлил греков

Перейти в раздел…

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лукьянов указал на концептуальные изменения в отношении Евросоюза к России
    Глава ДНР пообещал ускорить освобождение территории республики Минченко назвал единственный шанс Ле Пен победить Макрона В РАФ назвали «страшной глупостью» нацистский жест российского гонщика Потанин решил выкупить у французов Росбанк
    «Калибры» уничтожили поставленный Украине из Европы дивизион С-300 Германия собралась поставить армии Украины 50 танков «Леопард 1» Турция пригрозила США покупкой российских Су-57 ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ
    В Харьковской области сдались в плен украинские войска на новых танках Лавров оценил слова Борреля о военном решении кризиса на Украине Китай призвал избегать обвинений до окончания расследования удара по Краматорску В городах Германии прошли акции в поддержку России

    Главная тема


    США взрывают Пакистан за особый взгляд на Россию

    денацификация Украины


    Российский спецназ ликвидировал одного из главарей «Правого сектора»

    «они на этом зарабатывают»


    В России оценили намерение ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя»

    «реальная военная угроза»


    Коротченко разъяснил ответ России на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

    Видео

    выборы президента


    Лидера Франции определит битва телевизора с холодильником

    государственный переворот


    США взрывают Пакистан за особый взгляд на Россию

    безопасность в Европе


    Чем грозит России «перезагрузка» НАТО

    специальный репортаж


    Как город атомщиков Запорожской АЭС справляется с нештатной ситуацией

    снабжение ресурсами


    Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

    прощание с Жириновским


    Максим Соколов: Памяти великого Вольфовича

    символы красивой жизни


    Игорь Караулов: Преодолеть магию модных брендов

    операция Z


    Владимир Прохватилов: Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

    на ваш взгляд


    Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?

    Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов во Франции

    11 апреля 2022, 14:53

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выходят во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.

    За Ле Пен проголосовало 23,15% французов. Третье место занял лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%, сообщает ТАСС.

    Единственным из остальных кандидатов, кто смог преодолеть барьер в 5%, стал основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур, он набрал 7,07% голосов и занял четвертую строчку.

    На пятом месте завершила президентскую гонку в первом туре кандидат от партии «Республиканцы» и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс с 4,78%. Кандидат от партии «Европа – Экология – «Зеленые» Яник Жадо набирает 4,63%, руководитель левой партии «Сопротивляемся!» Жан Лассаль – 3,13%, национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель – 2,28%, глава правого оппозиционного движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Аньян – 2,06%, кандидат от Социалистической партии и мэр Парижа Анн Идальго – 1,75%, муниципальный советник города Бордо Филипп Путу – 0,77%, кандидат от партии «Рабочая борьба» Натали Арто – 0,56%.

    Явка в первом туре президентских выборов составила 73,69%, МВД информирует, что она стала самой низкой с 2002 года.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что первый тур президентских выборов во Франции завершился в пользу Макрона, но Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален. Второй тур станет для французов классической схваткой телевизора с холодильником, в ходе которого Макрона ждут неприятные сюрпризы.

    Подсчет голосов сопровождался во Франции беспорядками, поджогами и мародерством. Так граждане Франции дают понять, что не хотят видеть главой государства ни одного из вышедших в финал кандидатов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Во Франции после объявления результатов первого тура выборов вспыхнули беспорядки
    		    11 апреля 2022, 03:47
    Фото: Ruiz Estelle/ABACA/Reuters
    Текст: Наталья Ануфриева

    Около 600 человек вышли на манифестацию в городе Ренн после объявления результатов первого тура президентских выборов, во время акции начались беспорядки, сообщает радиостанция France Bleu.

    Недовольные итогами выборов пришли в исторический центр Ренна примерно в 20.30 (21.30 мск). Призывы выйти на акцию распространялись в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Через некоторое время участники акции начали шествие по городу. Часть из них призывали «не блокировать Марин Ле Пен», другие выступали сразу против обоих кандидатов, которые примут участие во втором туре выборов, в том числе против действующего президента Эммануэля Макрона.

    В районе 22.00 (23.00 мск) участники акции возвели баррикаду из металлических ограждений, деревянных балок и других элементов городского оборудования. Протестующие разбили витрины магазина и кафе, а также банка и полицейского участка.

    Некоторые митингующие подожгли мусорные баки и металлические ограждения, на место прибыли пожарные, которые принялись тушить огонь.

    Между тем Макрон, по предварительным данным, лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 27,41% голосов после обработки 95% бюллетеней, передает ТАСС.

    На втором месте находится кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая получает 24,03% голосов.

    Идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сокращает отрыв от Ле Пен и набирает 21,57% голосов.

    Напомним, после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен, но на 75% подсчитанных голосов в лидеры вышел Макрон.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (44)
    Ле Пен вырвалась вперед на выборах президента Франции

    10 апреля 2022, 23:09

    Текст: Алексей Дегтярёв

    На выборах президента во Франции в первом туре пока лидирует кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, соответствующие данные приводит МВД страны.

    После подсчета 50% голосов Ле Пен вырвалась вперед с 27,53% голосов, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 26,67% голосов, передает ТАСС.

    Напомним, во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.

    Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (32)
    Франция захотела оставить у себя две картины из коллекции Морозовых
    		    9 апреля 2022, 13:07
    Фото: Sandrine Marty/Hans Lucas/Reuters

    Две картины, представленные на выставке коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, остаются пока во Франции, сообщило министерство культуры Франции.

    В министерстве отметили, что первая картина, якобы принадлежащая российскому бизнесмену, «будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов», передает ТАСС.

    Второе полотно, как добавили в ведомстве, принадлежит Днепропетровскому художественному музею. Это полотно будет во Франции до тех пор, пока не появятся условия для ее безопасного возвращения.

    Напомним, выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» проходила в фонде «Луи Виттон» с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. 

    Коментарии (48)
    Минченко назвал единственный шанс Ле Пен победить Макрона
    		    11 апреля 2022, 12:10
    Фото: REUTERS/Eric Feferberg
    Текст: Алёна Задорожная

    «Только крупный политический скандал с участием Макрона может помочь Ле Пен выйти вперед во втором туре», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов, по итогам которого в лидерах оказались Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

    «Ле Пен смогла так серьезно сократить отрыв от Макрона благодаря тому, что изменила тематику своей риторики с миграционной на социальную тему», – рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но социологи предрекают победу именно Эммануэлю Макрону. По словам Минченко, это связано сразу с несколькими факторами.

    «Дело в том, что на нынешнего президента работает вся медийная машина. Кроме того, у него очевидно больше средств на продвижение своих идей. Ну и немаловажную роль играет тот факт, что он заручился мощной поддержкой элит», – поясняет собеседник.

    Еще один важный аспект касается того, за кого будут голосовать те, кто в первом туре предпочел отдать свой голос другим кандидатам. «Мы уже видим, что Жан-Люк Меланшон, занявший третье место, призвал своих сторонников не поддерживать Марин Ле Пен. Но в то же время он не высказался в поддержку Макрона. Совсем иначе обстоят дела с Эриком Земмуром. Весь его электорат почти наверняка пойдет голосовать за Марин Ле Пен», – уверен Минченко.

    По словам эксперта, есть только один фактор, который мог бы сыграть на руку Ле Пен и подарить ей первенство по итогам второго тура. «Ей нужен крупный политический скандал с участием Макрона. В последнее время он активно позиционировал себя главным переговорщиком и чуть ли не лицом современной европейской дипломатии. Но один неверный шаг, например, по ситуации в Донбассе – и Марин Ле Пен выйдет вперед», – подчеркнул собеседник.

    В воскресенье во Франции стартовали выборы президента. Первый тур завершился в пользу Эммануэля Макрона (27,6%), но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален (23,41%). Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

    Вместе с тем во Франции вспыхнули беспорядки после объявления результатов первого тура выборов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему нового лидера Франции определит битва телевизора с холодильником.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Макрон и Ле Пен стали лидерами в первом туре выборов

    10 апреля 2022, 20:16

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов, сообщает бельгийская газета LaLibre со ссылкой на полученные изданием первые данные exit poll.

    В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля, сообщает РИА «Новости».

    По информации издания, за Макроном и Ле Пен следует лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Затем идут кандидат от центристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за каждого из них проголосовали по 8% французов, пришедших на участки.

    Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (24)
    Макрон лидирует на выборах во Франции

    10 апреля 2022, 21:40

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.

    Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля, сообщает РИА «Новости».


    Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.

    Между тем, лидер французской Компартии Фабьен Руссель явно не выразил поддержки Эммануэлю Макрону, но призвал своих сторонников голосовать против Марин Ле Пен во втором туре.

    «Я никогда не позволю госпоже Ле Пен прийти к власти. Мы никогда не позволим, чтобы крайне правые и их идеи стали чем-то обыкновенным. Я призываю всех французов использовать единственный имеющийся в нашем распоряжении бюллетень, чтобы победить ее во втором туре», – написал Руссель в Twitter.

    Руссель, по данным телеканала BFMTV, набирает 2,1% на выборах.

    Ранее сообщалось, что Макрон и Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (15)
    Макрон стал вторым на выборах в столичном регионе Франции

    11 апреля 2022, 06:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который уже не претендует на второй тур, занял первое место в столичном регионе с 30,24% голосов, а действующий президент Эммануэль Макрон получил 30,19% и занял вторую позицию, следует из данных МВД республики.

    На третьем месте после подсчета всех бюллетеней – глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 12,97%, на четвертом – крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур с 7,46%, передает РИА «Новости».

    Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс с 6,19%.

    При этом в самом Париже ситуация другая: во французской столице Макрон получил 35,33%, Меланшон – 30,09%, а Земмур – 8,16%, Марин Ле Пен заняла шестое место с 5,54%.

    Напомним, в штабе Меланшона заявили, что он не сможет пройти во второй тур выборов 24 апреля. По последним общим данным МВД после подсчета 97% голосов, Макрон – на первом месте с 27,6% голосов, Ле Пен – на втором с 23,41% и замыкает тройку лидеров Меланшон с 21,95%.

    Вместе с тем во Франции вспыхнули беспорядки после объявления результатов первого тура выборов.

    Коментарии (2)
    В Париже появились «предвыборные плакаты» с котами
    		    10 апреля 2022, 18:55
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президентские выборы во Франции нашли свое отражение в местной рекламе, один из производителей кошачьего корма изобразил на своих рекламных плакатах в Париже котов в костюмах с лозунгами наподобие агитационных афиш кандидатов.

    Стиль рекламных плакатов производителя кошачьего корма напоминает тот, который использовали кандидаты на пост французского лидера: серьезный фотопортрет в костюме, под которым написан предвыборный лозунг. В рекламных баннерах кошачьего корма меняются только породы котов и их костюмы, напоминая разных претендентов на пост президента, сообщает РИА «Новости».

    Среди лозунгов «котов-кандидатов» – «Свобода, равенство и больше паштета!», «Перемены в питании – прямо сейчас!», «У Республики - сиеста!».

    Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура. 

    Коментарии (7)
    Названы задержанные в Париже картины с российской выставки
    		    9 апреля 2022, 14:50
    Фото: Петр Кончаловский
    Текст: Кристина Цыцура

    Задержанными в Париже картинами оказались «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.

    Задержанная картина Кончаловского была написана в 1910 году, она принадлежит российскому предпринимателю Петру Авену. Другая картина – портрет Тимофея Морозова, созданный в 1891 году Серовым и принадлежащий Московскому музею авангарда, передает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете Le Monde.

    Позже пресс-служба посольства России в Париже прокомментировала информацию французских СМИ о задержании двух картин из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых.

    «Решаются вопросы логистики. В нынешних условиях это непросто», – заявили в пресс-службе.

    Напомним, агентство АФП сообщило в субботу о задержании двух картин из российской экспозиции, не указав их названий и авторов. 

    Коментарии (10)
    Макрон обогнал Ле Пен и вышел в лидеры на президентских выборах во Франции

    11 апреля 2022, 00:06

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Действующий президент Франции Эммануэль Макрон обошел соперницу от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после подсчета трех четвертей голосов.

    Макрон после подсчета 75% голосов набрал 27,25% голосов, Ле Пен –26,22%, Жан-Люк Меланшон – 19,26%, Эрик Земмур – 6,87% Соответствующие данные приводятся на сайте президентских выборов Франции.

    Ранее после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен.

    Во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.

    Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (12)
    Кандидат в президенты Франции призвал не голосовать за Ле Пен

    10 апреля 2022, 22:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призвал не отдавать голоса Марин Ле Пен.

    «Нельзя дать власть мадам Ле Пен», – цитирует Меланшона РИА «Новости».

    Об этом он заявил в предвыборном штабе после объявления результатов exit-poll. Он также призвал продолжать борьбу.

    Напомним, во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.

    Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов, сообщила бельгийская газета LaLibre со ссылкой на первые данные exit poll.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    Макрон продолжил удерживать лидерство в первом туре выборов президента Франции

    11 апреля 2022, 01:49

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Действующий президент Франции Эммануэль Макрон удерживает лидерство на выборах главы государства, по итогам обработки 90% бюллетеней он набирает 27,4% голосов, сообщило МВД страны.

    Второе место удерживает кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен (24,58% голосов), идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набирает 20,96%, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Франции.

    Напомним, после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен, но на 75% подсчитанных голосов в лидеры вышел Макрон.

    Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    Во Франции стартовал первый тур президентских выборов
    		    10 апреля 2022, 10:49
    Фото: Panoramic/Keystone Press Agency
    Текст: Евгений Романов

    Во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков.

    Избирательные участки в большинстве французских коммун будут открыты до 20.00 мск, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они будут работать до 21.00 мск, передает РИА «Новости»

    Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом этапе. 

    За пост главы государства борются 12 политиков. Согласно опросу компании Elabe, наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Ранее политолог Сергей Федоров заявил газете ВЗГЛЯД, что никто из основной тройки претендентов не сможет одержать победу в первом туре. «В результате мы увидим борьбу между действующим президентом и Марин Ле Пен», – отметил он. 

    В минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%. Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    Французам не понравилось предложение «жертвовать собой» ради Украины

    9 апреля 2022, 11:29

    Текст: Кристина Цыцура

    Читатели газеты Le Figaro начали активно обсуждать предложение властей Франции отказаться точечно от газа и электричества по всей Франции из-за возможного сбоя в поставках энергоносителей из России.

    Эта новость вызвала шквал критики со стороны пользователей. Кто-то отмечал, что «это еще цветочки», передает РИА «Новости».

    Один из пользователей написал: «После выборов Макрон раскроет нам истинную цель противостояния, которое не коснулось нас напрямую, но в котором мы по глупости приняли сторону американцев.

    По словам пользователя под ником booba69, Франция движется в сторону глобальной нищеты и социального бедствия.

    «И что самое ироничное, украинцы этим пользуются и продолжают получать разрешения на пребывание во Франции. Выходит, мы должны пожертвовать собой...», – размышляет 3770601.

    «Другими словами, в один прекрасный день грядущей зимой мы рискуем оказаться без электроэнергии, потому что Франция совместно со странами-членами НАТО не смогла заставить Зеленского достигнуть мирного соглашения», – заключил DidierLAGARDE.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа срочно ищет замену российскому газу – эмбарго на поставку энергоносителей из России пока не введено, но активнейшим образом обсуждается.

    Коментарии (3)
    Макрон проголосовал на выборах президента Франции

    10 апреля 2022, 15:36

    Текст: Евгений Романов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в голосовании во временном здании мэрии города Ле-Туке, который располагается на севере государства.

    Действующий президент прибыл на избирательный участок вместе со своей женой Брижит. На протяжении 15 минут чета разговаривала с местными жителями, которые ожидали их возле здания, передает РИА «Новости».

    Макрон отдал свой голос последним из 12 кандидатов, которые участвовали в первом туре выборов.

    Эксперты называют кандидата «Национального объединения» Марин Ле Пен первой соперницей действующего президента. Она голосовала в этом же департаменте Па-де-Кале, но в другой коммуне – Энен-Бомон.

    По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.

    Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. 

    Коментарии (4)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •