Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выходят во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.

За Ле Пен проголосовало 23,15% французов. Третье место занял лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%, сообщает ТАСС.

Единственным из остальных кандидатов, кто смог преодолеть барьер в 5%, стал основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур, он набрал 7,07% голосов и занял четвертую строчку.

На пятом месте завершила президентскую гонку в первом туре кандидат от партии «Республиканцы» и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс с 4,78%. Кандидат от партии «Европа – Экология – «Зеленые» Яник Жадо набирает 4,63%, руководитель левой партии «Сопротивляемся!» Жан Лассаль – 3,13%, национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель – 2,28%, глава правого оппозиционного движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Аньян – 2,06%, кандидат от Социалистической партии и мэр Парижа Анн Идальго – 1,75%, муниципальный советник города Бордо Филипп Путу – 0,77%, кандидат от партии «Рабочая борьба» Натали Арто – 0,56%.

Явка в первом туре президентских выборов составила 73,69%, МВД информирует, что она стала самой низкой с 2002 года.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что первый тур президентских выборов во Франции завершился в пользу Макрона, но Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален. Второй тур станет для французов классической схваткой телевизора с холодильником, в ходе которого Макрона ждут неприятные сюрпризы.

Подсчет голосов сопровождался во Франции беспорядками, поджогами и мародерством. Так граждане Франции дают понять, что не хотят видеть главой государства ни одного из вышедших в финал кандидатов.

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