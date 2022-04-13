Экстремистов из «СССР» отдали под суд на Урале

Полиция передала в суд уголовное дело 12 участников запрещенной экстремистской группы «Союз Советских Социалистических Республик» (СССР), сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Главное следственное управление ГУМВД по Свердловской области направило в суд резонансное уголовное дело, возбужденное в отношении межрегионального общественного объединения «Союз Советских Социалистических Республик», признанного в нашей стране в 2019 году экстремистской организацией и, соответственно, запрещенной», – цитирует РИА «Новости» Горелых.

По его сведениям, в период с 11 июля 2019 года по 28 мая 2020 года группа проводила собрания, лекции, распространяла буклеты, агитационные материалы, дискредитирующие органы власти Российской Федерации.

Следственные органы полиции по данным фактам возбудили 12 уголовных дел об экстремистской организации. Впоследствии МВД объединило эти дела в одно.

Фигурантами оказались три екатеринбуржца и девять жителей Нижнего Тагила, из них три женщины. Мерой пресечения для них стала подписка о невыезде.

Следствие длилось 19 месяцев. Собранные материалы – около 20 томов – направлены для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Организация, также известная как «Домой в СССР», просто «СССР» и «Союз славянских сил Руси» до запрета в 2019 году располагала филиалами в десятках регионов России.

Ранее против москвича возбудили уголовное дело, он, по версии следствия, координировал деятельность запрещенной в России экстремистской организации «Союз славянских сил Руси» (СССР).

В 2020 году в Кирове разоблачили филиал «Союза славянских сил Руси» («СССР»).

Напомним, в августе 2019 года Верховный суд Республики Коми признал экстремистской организацией межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси», которое выступает за воссоединение республик СССР, не считая его легитимным.

Организацию организовал уроженец Душанбе Сергей Тараскин, который также является лидером «Союза славянских сил Руси». Он с 1986 года работает врачом-стоматологом.