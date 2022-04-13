Россиянам стали блокировать платежи по картам китайской системы UnionPay

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13 апреля, среда | Последнее обновление — 11:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ходаковский рассказал о работе с украинскими военнопленными в Мариуполе
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У русского наступления нет своего саундтрека – а все потому, что десятилетия культуры потеряны, потрачены, трачены молью. Кто из сферы искусств сегодня задумался хотя бы – не то, что попросился в гущу событий?
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Главное – победить на земле, на воде и в небе. На экранах телевизоров, смартфонов и мониторов, на листах бумаги мы тогда тоже победим. И учебники исправим. А наоборот – вряд ли.
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Если до Москвы или Ростова-на-Дону Западу не достать, то это не отменяет для него необходимости усилить наступление на «пятую колонну» у себя – в виде русскоязычной диаспоры. И с немалой вероятностью делать он это будет так, как принято в военные времена.
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россиянам стали блокировать платежи по картам китайской системы UnionPay
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Многие зарубежные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и от китайской UnionPay, сообщают СМИ.
«Русский стандарт» и МТС-банк начали выпуск карт платежной системы (ПС) UnionPay, таким образом, число банков-эмитентов ПС в России выросло до десяти кредитных организаций. Спрос на UnionPay остается ажиотажным. Если до введения санкций объем эмиссии карт этой ПС в стране оценивался в 50 тыс. штук, то теперь речь идет уже о 500 тыс. штук. При этом существенная доля выпущенных в последнее время карт – виртуальные, то есть для оплаты товаров и услуг, бронирования и прочего в интернете, передает «Коммерсант».
Китайская ПС работает в 180 странах, в том числе в СШA и ЕС. На фоне ажиотажного спроса стоимость выпуска и обслуживания карт UnionPay уже составляет от нескольких тысяч до более чем 10 тыс. рублей в год. Однако, свидетельствуют многочисленные жалобы в соцсетях и на профильных форумах, свои задачи карта выполняет не всегда.
Протестировать UnionPay за рубежом физически в нынешней ситуации удалось лишь единицам, и отзывы разные. Например, в США карту почти нигде не приняли, жалуется один из ее держателей, хотя в других странах пока о таких проблемах неизвестно. Более актуально, что и покупки в Сети оплачивать картой UnionPay часто не удается.
Банки такую проблему не афишируют, но в колл-центрах не стали скрывать, что невозможность оплаты – распространенное явление. На официальные запросы ни в одном из банков, выпускающих карты UnionPay в России, не ответили.
В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне спецоперации на Украиной решили попросту не обслуживать всех россиян, хотя санкции этого не предусматривают.
«Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от ПС», – сказал один из источников.
Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова пояснила, что торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы, он есть только у банков-участников ПС. БИН – первые шесть цифр номера карты, содержащие информацию в том числе о стране выпуска. «Выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера», – уточнила она.
Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что возможные в таких ситуациях ограничения наверняка связаны с простым технологическим решением – вместо того, чтобы разбираться, под санкциями банк, который выпустил карту, или нет, торговые точки предпочитают заблокировать всю страну. Однако, подчеркивает эксперт, по правилам ПС банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.
При этом повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay. Михайлова отмечает, что «основной задачей любой ПС является обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт системы, МПС имеют многолетние выстроенные механизмы по мониторингу качества работы инфраструктуры, это обязанность платежной системы – обеспечить прием эквайером всех карт ПС».
Однако в UnionPay в ситуацию пока не вмешиваются.
Напомним, платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии.
Китайская платежная система UnionPay стала пользоваться большим спросом у клиентов, банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского «пластика». Они также установили плату до 15 тыс. рублей за выпуск карты UnionPay.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из России американские платежные системы.
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Пентагон задумался о поставках Киеву вооружений для ударов по аэродромам России
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Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, нежели передаваемые Западом Киеву в настоящее время, сообщила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.
«И, да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, – в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции [действия]», – заявила первый заместитель главы американского военного ведомства, передает ТАСС.
Она отвечала на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать в том числе военные аэродромы на территории России.
«Пока не будет объявлено об этих [новых] пакетах [военной помощи Киеву], я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И, считаю, вы увидите больше [такого] в предстоящие дни», – сказала замминистра.
Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что западное оружие поставляется на Украину 8–10 авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн.
Эксперт оценил попытку США уговорить Индию не дружить с Россией
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«Американцы давно хотят тесного сотрудничества с Индией. Но Нью-Дели не согласится на роль младшего партнера. Кроме того, Москва представляет серьезный интерес для Индии», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Сергей Лунев. Ранее Вашингтон предложил Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах.
«Долгие годы Индии удается следовать своему принципу балансирования между великими державами, которому уже более 75 лет. Нью-Дели только дважды склонялся под давлением США. Особенно ярко это проявилось в 2005 году в МАГАТЭ, когда они изменили свою позицию по ядерной программе Ирана под давлением Соединенных Штатов. Аналогичная ситуация была и в 2019 году», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Сравнительная политика», доктор исторических наук Сергей Лунев.
По словам эксперта, Индия прекрасно понимает, что поступить с Россией по аналогии с Ираном они не могут, иначе это будет означать переформатирование всей внешней политики. Лунев также отметил, что Индия серьезно заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Россией.
«Наиболее важной сферой для взаимоотношений двух стран является военно-техническое сотрудничество», – пояснил собеседник. «Индия занимает одно из первых мест в мире по импорту вооружений. И несмотря на то, что в последнее время доля России с 75% опустилась ниже 50%, Москва остается главным партнером по этому направлению», – уточнил Лунев.
Немаловажную роль в сотрудничестве между странами играют также атомная энергетика и космическая отрасль. Что касается заявления Джо Байдена о том, что Индия якобы не заинтересована в увеличении поставок российской нефти, это не соответствует действительности, заверил Лунев.
«Индия зациклена на углеводородах. Конкретно на импорт нефти приходится почти треть всего импорта Индии. И она отчаянно ищет возможности налаживать сотрудничество по углеводородам по всему земному шару. Поэтому Индия очень заинтересована в наших поставках, которые в настоящий момент еще и ведутся по льготным ценам. Отсюда и такая реакция Нью-Дели на заявления Байдена», – заключил Лунев.
В понедельник США и Индия провели
переговоры в формате «два плюс два», в которой приняли участие глава Госдепа Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, его индийский коллега Раджнатх Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар.
По итогам переговоров Вашингтон предложил Нью-Дели стать предпочтительным партнером практически во всех сферах. «Отношения Индии и России развивались в течение десятилетий, в те времена, когда Соединенные Штаты не могли быть партнером Индии. Теперь другое время. Сегодня мы может и хотим быть предпочтительным партнером для Индии практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности», – приводит слова Энтони Блинкена ТАСС.
Был затронут и вопрос потенциального отказа от российской нефти. В ответ на предложение глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия сама понимает, что отвечает ее интересам.
«Это, кажется, мой черед получать от прессы множество советов и предложений. Так что спасибо, что присоединились... Поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», – передает «Коммерсант» его слова во время трансляции Reuters в YouTube. По словам главы МИД Индии, закупки нефти у России необходимы для энергетической безопасности страны. Однако он заметил, что Индия закупает у России нефти за месяц меньше, чем Европа за полдня.
Сдавшиеся морпехи ВСУ помогли в операции милиции ДНР в Мариуполе
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Сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
«Несколько украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сдавшихся в плен донбасским подразделениям, добровольно вызвались принять участие в операции НМ ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела нашего высокопоставленного офицера», – говорится в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Источники рассказали, что офицер попал в засаду непосредственно во время выполнения боевой задачи при освобождении Мариуполя.
«Долгое время неонацисты отказывались передавать тело или сообщать о его местонахождении. Вместо этого боевики «Азова» выложили видео с издевательствами над трупом», – сообщает проект.
«После вчерашней операции по ликвидации прорыва неонацистов с завода Ильича сдавшиеся в плен украинские морпехи не просто поделились информацией о том, где находится тело генерала, но и вызвались участвовать в операции НМ ДНР по его эвакуации. А именно выступили в роли проводников и показали безопасный путь», – уточняется в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.
WSJ: У европейцев мрачное настроение из-за последствий санкций против России
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Рост цен на топливо, гигантские счета за коммунальные услуги и подорожание продовольственных продуктов негативно отражается на настроении европейцев поддерживать антироссийские санкции, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, европейцы, в первую очередь, недовольны тем, что экономика стран из-за антироссийских санкций потеряла возможность восстановиться после пандемии. Например, цены на энергоносители в еврозоне в марте выросли на 12,5% по сравнению с февралем, а годом ранее они были на 44,7% ниже. Согласно опросам, 82% немцев, 79% итальянцев и 78% испанцев ожидают роста трат своих домохозяйств в ближайший год. При этом, по словам жителей Парижа, топливные расходы стали неуправляемыми, передает РИА «Новости».
Морена Коломби, работающая в косметической компании недалеко от Милана, заявила WSJ, что ее последний двухмесячный счет за отопление составил 1250 евро (эквивалентно более чем 100 тыс. рублей). За тот же период прошлого года ей приходилось платить 450 евро.
В последние три месяца 2021-го почасовая заработная плата в Евросоюзе была на 1,5% выше, чем годом ранее, а средний уровень инфляции составил 4,7% – все это привело к падению реальной заработной платы на 3,1%. В связи с этим авторы статьи задаются вопросом: насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические издержки из-за затяжной конфронтации с Россией.
Как пишет издание, экономические трудности создают для Европы риск уйти «вправо», что подтверждают промежуточные результаты французской президентской гонки и рост популярности правых в Италии. «Во Франции кампания Ле Пен была сосредоточена на экономических последствиях растущей инфляции. Она проводила митинги в небольших сельских городках, обещая снизить налоги на топливо и другие предметы первой необходимости и дать предприятиям стимулы для повышения заработной платы. <...> Маттео Сальвини, лидер итальянской антимигрантской партии «Лига», также сосредоточился на налогах и экономике», – отмечается в материале.
Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о бесполезности санкций против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит нефтяное эмбарго Европе, а также разбирала, кто победит во втором туре выборов во Франции, который станет классической схваткой телевизора с холодильником.
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Военкор: Около тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
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В Мариуполе сдались в плен около тысячи украинских морпехов, сообщил репортер ВГТРК Александр Сладков. По другим данным, в Мариуполе в плен сдались два батальона ВСУ, сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов.
«1000 морпехов ВСУ сдаются в плен МВД и МГБ ДНР. Наблюдаю за процессом. 300 раненых, 90 не способных передвигаться самостоятельно. Здоровых может быть более 800. Если все завершится по плану, [то] оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им. Ильича, падет. Это результат общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе. Тогда остается «Азовсталь» с нацистами», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
По другим данным, в Мариуполе сдались два батальона ВСУ, среди них более 200 раненых, сообщается в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Накануне российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции Народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
Ранее в ночь понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на Азовмаше (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие всу пытали скрыться бегством в полях, но были пойманы. Всего, по данным Минобороны России, в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер ВГТРК Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.
Напомним, в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Крупнейший в мире нефтетрейдер собрался отказаться от сырья из России
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Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью, сообщило Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
Согласно данным, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», а процесс отказа от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, «если не поступят иные распоряжения, будет завершен к концу 2022 года». Отмечается, что компания не будет заключать какие-либо новые сделки, касающиеся российской нефти, а все ее текущие закупки осуществляются в рамках подписанных ранее контрактов, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Индии отверг советы отказаться от приобретения российской нефти, подчеркнув необходимость закупок для энергетической безопасности страны. Днем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо исключил возможность замены нефти из России в ЕС.
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СБУ подтвердила информацию о задержании Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает телеканал RT.
«СБУ вслед за [президентом Украины Владимиром] Зеленским сообщила о задержании Медведчука, опубликовав еще одно фото», – говорится в сообщении Telegram-канала «RT на русском».
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что фото с Медведчуком необходимо проверить в связи с большим количеством фейков.
В Одессе начала работу группа НАТО по слежению за кораблями ВМФ России
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Секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group, начала работать в Одессе, задача группы – наблюдение за российскими кораблями в Черном море, сообщил источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках.
«В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 км. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», – рассказал собеседник РИА «Новости».
По словам источника, цель группы – «не допустить высадки российского десанта в Одесской области и выдавать целеуказание местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских ПКР «Нептун».
Ранее украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе.
СМИ: Зеленский отказался принять президента Германии из-за его «отношений с Россией»
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается в ближайшее время посетить Киев, но украинская сторона пока не подтверждает готовность его принять из-за прежней его роли в выстраивании отношений с Россией, сообщает Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.
По данным издания, одна из возможных дат встречи – 13 апреля. Но в Киеве якобы пока не готовы к переговорам в этот день. Не исключено, что она состоится позже. При этом с другими европейскими политиками украинский президент Владимир Зеленский готов встретиться завтра, передает ТАСС.
Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии в сохранении «паутины контактов» с Москвой.
До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.
Штайнмайер, который является президентом с 2017 года, а до этого в разные годы дважды был главой МИД, ранее заявлял, что допускал ошибки в выстраивании отношений с Россией. В частности, он утверждал, что ему не стоило поддерживать «Северный поток – 2».
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Зеленский сообщил о задержании Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в форме ВСУ и наручниках, передает RT.
Медведчук находился под домашним арестом по «угольному делу», по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.
Сообщалось, что после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины политик покинул адрес пребывания, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.
Пресс-секретарь президента России заявил РИА «Новости», что фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков.
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на попавших в плен украинских военных.
Зеленский выступил с утверждением, что Медведчук якобы скрывался 48 дней и попытался «сбежать за границу». Президент Украины сослался на то, что Медведчук на фото одет в военную форму, и предложил России обменять главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на попавших в плен украинских военных, передает РИА «Новости».
«Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).
В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.
Политолог: Спецслужбы Украины могли схватить Медведчука еще в феврале
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«Я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее украинские власти опубликовали фото депутата Верховной рады Виктора Медведчука, закованного в наручники.
«Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это. В последнее время на Украине очень много известных людей исчезло с радаров. Я боюсь даже публично называть некоторые имена, чтобы им не навредить. Есть сведения, что некоторые из них арестованы, кого-то пытали. Про иных есть и более страшные слухи», – рассказывает украинский политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
В феврале, после начала российской спецоперации Медведчук перестал появляться в публичном пространстве, а генпрокурор Украины заявила о том, что политик якобы сбежал из-под домашнего ареста, под которым он находился. «Тогда я слышал разговоры о том, что лидер ОПЗЖ в Закарпатье пересек границу и покинул Украину. Но, как мы теперь видим, этого не произошло», – добавил политолог.
Собеседник выразил надежду на то, что Россия приложит усилия для того, чтобы обменять Медведчука и целый ряд других политических деятелей Украины на военнопленных. «Скажем, Киев может передать лидера ОПЗЖ Москве в рамках равноценного по численности группового обмена. Перед этим некоторое время займет торг по количеству меняемых. Однако, я не уверен, согласится ли Украина вести такие переговоры», – признался Корнилов.
«Зеленский получил своего личного заложника и радуется, не понимая, что ему сильно сузили коридор для переговоров, – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов. – Не сомневаюсь, что Виктора Медведчука ему подсунули специально после визита Бориса Джонсона. А у России появился прекрасный кейс для демонстрации того, как Зе расправляется с неугодными оппозиционерами, но не трогает олигархов и в их числе Порошенко».
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука. Президент опубликовал в своем Telegram фото нардепа в армейской форме и наручниках, передает RT.
Против Медведчука на Украине ведется два уголовных дела – так называемое «газовое» о событиях 2014–2020 годов и «угольное» – о событиях 2014–2015 годов. Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
В январе нынешнего года суд Печерского района Киева продлил Медведчуку домашний арест. А 21 февраля, накануне российской спецоперации, появились сообщения о том, что сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом политика. «Возле дома дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице», – писали местные СМИ. Позднее в Генпрокуратуре Украины заявили, что политик сбежал из-под домашнего ареста.
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Газпром провел презентацию отечественных газовых плит и встраиваемой бытовой техники
На предприятии АО «Газпром бытовые системы» в Чайковском (Пермский край) состоялась презентация новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники.
Участие принимали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, гендиректор АО «Газпром бытовые системы» Алексей Самсоненко и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.
Линейка включает в себя более 20 моделей. Особое внимание было уделено многофункциональности, надежности и удобству в эксплуатации. Запланированный объем производства новой линейки в 2022 году – более 40 тыс. единиц стационарных плит, варочных поверхностей и духовых шкафов.
«Как часть группы Газпром, мы участвуем в программе развития газоснабжения и газификации регионов России. Объем реализации основного ассортимента нашим предприятием в Чайковском – более 400 тыс. в год стационарных плит и встраиваемой техники, а новой линейки – 40 тыс. Такие мощности позволяют нам эффективно справляться с задачами, на 100% обеспечивая потребность населения Пермского края и – в перспективе – России в целом», – рассказал Алексей Самсоненко.
Отмечается, что продукция соответствует требованиям и стандартам технического обслуживания внутридомового газового оборудования.
«Благодаря открытию новых отечественных заводов, развитию новых линеек продукции каждый житель страны сегодня может купить надежное российское газовое оборудование – плиту, котел, узел учета. И все для того, чтобы по-настоящему безопасно, удобно и комфортно пользоваться экологичным топливом в быту», – подчеркнул гендиректор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
«Пермский край является активным участником программ газификации и догазификации. Помимо этого, регион предоставляет компенсацию при покупке или замене газового оборудования льготным категориям граждан. В 2021 году поддержкой воспользовались почти 4 тыс. жителей на общую сумму более 46 млн руб. из средств краевого бюджета. Для дальнейшей реализации этих мероприятий значимо, что все необходимое оборудование, которое не уступает по качеству зарубежным производителям и главное, не зависит от иностранных комплектующих, производится у нас в регионе», – отметил Дмитрий Махонин.
Артиллерия России уничтожила более 120 националистов в районе Попасной
Российская артиллерия в районе Попасной под Донецком нанесла удары по шести опорным пунктам 24-й украинской бригады, уничтожено более 120 человек, 11 единиц бронетехники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Попасная Донецкой области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он заявил, что удалось уничтожить более 120 человек, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей различного назначения.
Ранее сообщалось, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.
Стало известно о нахождении 200 наемников из Хорватии на Украине
Хорватские журналисты утверждают, что на Украине действуют 200 наемников из Хорватии, которые прибыли в Мариуполь до российской спецоперации, сказал посол России в Загребе Андрей Нестеренко в эфире телеканала «Россия 24».
«Я могу оперировать не официальными данными, а той информацией, которая появлялась здесь в средствах массовой информации. Речь шла о двухстах наемниках. Причем местные журналисты, ссылаясь на свои закрытые источники, утверждали, что эти наемники прибыли в Мариуполь еще до начала нашей спецоперации», – приводит его слова РИА «Новости».
Дипломат считает, что у Хорватии было убеждение, что военные действия вот-вот начнутся, и они «вынуждены» участвовать.
«Подтверждением тому, что в Мариуполе были хорватские наемники, является то, что на одном из зданий, опять же, согласно утверждениям хорватских СМИ, располагался штаб «Азова» (против бойцов этого националистического полка в России возбуждено уголовное дело) и рядом с флагом «Азова» хорваты повесили свой флаг, этому имеются документальные подтверждения», – уточнил Нестеренко.
Он подчеркнул, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть цифры.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.
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