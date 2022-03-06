American Express решила прекратить работу в России и Белоруссии

Американская финансовая компания American Express приостанавливает осуществление операций на территории России и Белоруссии.

«Изданные во всем мире карты American Express больше не будут работать в банках и банкоматах в России», – приводит ТАСС сообщение компании.

Также поясняется, что выпущенные в России карты не будут функционировать за пределами страны. Также будут прекращены все деловые операции в Белоруссии.

Ранее ЦБ предупредил об отключении сервисов Apple Pay, Google Pay для карт Visa и Mastercard в России.

В субботу международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Visa дополнительно сообщила, что прекращает прием запросов авторизации российских банков с 10 марта.

Карты с платежными системами Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в стране, но не за границей.