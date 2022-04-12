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В Севастополе открыли первый в России центр цифрового образования «IT-Куб. Гагарин»
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Уникальный «IT-Куб. Гагарин» – первый и единственный в стране центр аэрокосмической направленности для цифрового образования детей открыли в Севастополе.
Такой «IT-Куб» первый и пока единственный в России. По замыслу основателей, в Севастополе появится будущая IT-шная долина. «С моей точки зрения, айтишная история требует многих факторов. Начиная от климата, образовательного потенциала, университета. Крым, с моей точки зрения, идеально подходит, чтобы делать в России такую айтишную долину», – заявил во время открытия основатель технопарка «IT-Крым» Дмитрий Гачко, сообщает «Севастополь.ру».
«Создание таких центров – это благо. Большое благо и для детей, и для взрослых. Ну, во-первых, ребенок становится организован, что приходит сюда и начинает заниматься чем-то. Считаю, что чем раньше ребенок что-то начинает делать своей головой и своими руками, тем лучше», – сказал летчик-космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов.
С открытием уникального образовательного центра поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В одной из аудиторий на стене сделали надпись «Если быть, то быть первым». Это слова Валерия Чкалова – легендарного летчика-испытателя, Героя Советского Союза. И лучшего напутствия для наших ребят не подобрать. Уверен, с теми условиями, которые созданы для ребят благодаря нацпроекту «Образование», появление русской «Кремниевой долины» в Севастополе – не мечта, а цель, которую мы вполне сможем достигнуть», – сказал он.
Официально «IT-Куб» аэрокосмической направленности появился в День космонавтики. Название в этой связи почетное: в честь Юрия Гагарина, летчика-космонавта, Героя Советского Союза, первого человека, полетевшего в космос.
Главная цель уникального центра – связать космос с IT. База и наработки – Роскосмоса. В центре цифрового образования занимается почти 500 детей от 5 до 18 лет по шести основным направлениям, связанных с программированием. Программы – долгосрочные и краткосрочные интенсивы. Обучение бесплатное. Самые первые наработки юных воспитанников уже есть.
Британские СМИ назвали ситуацию на Украине «редким успехом» внешней политики Лондона
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Британия долгое время добивалась успеха во внешней политике, а поездку премьер-министра Бориса Джонсона в Киев следует рассматривать как кульминацию успешной политики в виде поставок оружия Украине, что «помогло сдержать первоначальное наступление России».
«Джонсон – не первый национальный лидер, посетивший Украину, и Британия не единственная страна, поставившая оружие, однако премьер-министр быстро рассчитал, что Британия должна быть готова сжечь свои и без того безнадежные отношения с Кремлем, чтобы поддержать Украину», – пишет Financial Times.
По мнению издания, после референдума по Брекситу в 2016 году британские политики боролись за согласованность во внешней политике, а с 2010 года жесткая экономия подорвала потенциал его институтов. С 1980-х годов государство все чаще управляется по принципу «точно в срок», что означает его уязвимость к потрясениям.
«На Украине звезды сошлись. Существует политический консенсус, который достигается через все основные партии. Внешняя политика Великобритании по отношению к ЕС все еще запутана... но что касается вооружения Украины, то позиция кристально ясна и тверда как гранит. Война спасла премьерство Джонсона от сомнений в его лидерстве», – отмечает издание.
При этом авторы статьи отмечают, что оборонное ведомство справилось с этой задачей, несмотря на годы жесткой экономии. «Разведывательные службы вместе со своими партнерами по Five Eyes («Пять глаз» – разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США) внимательно отслеживали наращивание военной мощи России и могли эффективно направлять политику и делиться жизненно важной информацией с Киевом», – пишет Financial Times.
По информации издания, Британия была «на удивление хорошо подготовлена к этому бою». «Русские, хлынувшие через Европу в танках, были страхом, который беспокоил страну с 1940-х годов. Не случайно Великобритания запаслась оружием, которое безжалостно эффективно против российских танков», – выражают мнение авторы.
Ранее Борис Джонсон заявил, что Британия решила направить 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов на Украину. Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни.
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Сдавшиеся морпехи ВСУ помогли в операции милиции ДНР в Мариуполе
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Сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.
«Несколько украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сдавшихся в плен донбасским подразделениям, добровольно вызвались принять участие в операции НМ ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела нашего высокопоставленного офицера», – говорится в Telegram-канале проекта WarGonzo.
Источники рассказали, что офицер попал в засаду непосредственно во время выполнения боевой задачи при освобождении Мариуполя.
«Долгое время неонацисты отказывались передавать тело или сообщать о его местонахождении. Вместо этого боевики «Азова» выложили видео с издевательствами над трупом», – сообщает проект.
«После вчерашней операции по ликвидации прорыва неонацистов с завода Ильича сдавшиеся в плен украинские морпехи не просто поделились информацией о том, где находится тело генерала, но и вызвались участвовать в операции НМ ДНР по его эвакуации. А именно выступили в роли проводников и показали безопасный путь», – уточняется в сообщении.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.
Грузия поставила Украине условия улучшения отношений
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе подтвердил готовность властей направить на Украину в знак солидарности высокую делегацию, но при этом озвучил ряд условий такого визита, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Существуют очень четкие предусловия, так как со стороны Украины был осуществлен ряд шагов, которые оскорбили грузинское государство», – сказал он.
По его словам, речь идет об отзыве украинского посла с последующим освобождением его от должности после того как Грузия, однозначно поддерживающая Украину во всех политических форматах и занимающая первое место среди стран, направляющих гуманитарную помощь украинцам, не присоединилась к финансовым санкциям против России.
Далее Ираклий Кобахидзе напомнил об «обвинениях в контрабанде» со стороны Украины – якобы через Грузию в Россию поставляются санкционные грузы, в том числе военного толка.
Он сказал, что украинская сторона не подтвердила эти обвинения, но в то же время и не опровергла их, так что «вопрос все еще актуален».
«Самый же принципиальный вопрос – это нахождение во власти на Украине лидеров радикальной оппозиции Грузии», – сказал он.
По его словам, отбывающий срок в тюрьме в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили продолжает возглавлять на Украине исполком реформ, советником Генпрокурора Украины является бывший Генпрокурор и министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, объявленный в розыск на родине, а замначальника украинской контрразведки недавно назначен Георгий Лорткипанидзе, также разыскиваемый в Грузии.
«На высшем уровне прямые контакты между этими лицами и властями Украины осуществляет (депутат ВР Украины) Давид Арахамия», – сообщил Ираклий Кобахидзе.
«Это вызывает сожаление, – сказал председатель правящей партии Грузии. – Представьте себе, если бы мы назначали на должности в Грузии лиц, которые обвинялись бы на Украине. В интересах Украины решить все названные вопросы для того, чтобы улучшились двусторонние отношения».
«Как только мы увидим прогресс по этим принципиальным вопросам, сразу же задумаемся об осуществлении визита», – заявил Ираклий Кобахидзе.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины.
США обсуждают поставки Киеву вооружений для ударов по аэродромам России
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Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, нежели передаваемые Западом Киеву в настоящее время, сообщила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.
«И, да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, – в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции [действия]», – заявила первый заместитель главы американского военного ведомства, передает ТАСС.
Она отвечала на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон изучать вариант передачи Киеву оружия, потенциально позволяющего поражать в том числе военные аэродромы на территории России.
«Пока не будет объявлено об этих [новых] пакетах [военной помощи Киеву], я бы не хотела забегать вперед наших президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И, считаю, вы увидите больше [такого] в предстоящие дни», – сказала замминистра.
Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что западное оружие поставляется на Украину 8–10 авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн.
Путин назвал главную цель спецоперации на Украине
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Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова.
По словам российского лидера, столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин.
24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Эксперт оценил попытку США уговорить Индию не дружить с Россией
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«Американцы давно хотят тесного сотрудничества с Индией. Но Нью-Дели не согласится на роль младшего партнера. Кроме того, Москва представляет серьезный интерес для Индии», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Сергей Лунев. Ранее Вашингтон предложил Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах.
«Долгие годы Индии удается следовать своему принципу балансирования между великими державами, которому уже более 75 лет. Нью-Дели только дважды склонялся под давлением США. Особенно ярко это проявилось в 2005 году в МАГАТЭ, когда они изменили свою позицию по ядерной программе Ирана под давлением Соединенных Штатов. Аналогичная ситуация была и в 2019 году», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Сравнительная политика», доктор исторических наук Сергей Лунев.
По словам эксперта, Индия прекрасно понимает, что поступить с Россией по аналогии с Ираном они не могут, иначе это будет означать переформатирование всей внешней политики. Лунев также отметил, что Индия серьезно заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Россией.
«Наиболее важной сферой для взаимоотношений двух стран является военно-техническое сотрудничество», – пояснил собеседник. «Индия занимает одно из первых мест в мире по импорту вооружений. И несмотря на то, что в последнее время доля России с 75% опустилась ниже 50%, Москва остается главным партнером по этому направлению», – уточнил Лунев.
Немаловажную роль в сотрудничестве между странами играют также атомная энергетика и космическая отрасль. Что касается заявления Джо Байдена о том, что Индия якобы не заинтересована в увеличении поставок российской нефти, это не соответствует действительности, заверил Лунев.
«Индия зациклена на углеводородах. Конкретно на импорт нефти приходится почти треть всего импорта Индии. И она отчаянно ищет возможности налаживать сотрудничество по углеводородам по всему земному шару. Поэтому Индия очень заинтересована в наших поставках, которые в настоящий момент еще и ведутся по льготным ценам. Отсюда и такая реакция Нью-Дели на заявления Байдена», – заключил Лунев.
В понедельник США и Индия провели
переговоры в формате «два плюс два», в которой приняли участие глава Госдепа Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, его индийский коллега Раджнатх Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар.
По итогам переговоров Вашингтон предложил Нью-Дели стать предпочтительным партнером практически во всех сферах. «Отношения Индии и России развивались в течение десятилетий, в те времена, когда Соединенные Штаты не могли быть партнером Индии. Теперь другое время. Сегодня мы может и хотим быть предпочтительным партнером для Индии практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности», – приводит слова Энтони Блинкена ТАСС.
Был затронут и вопрос потенциального отказа от российской нефти. В ответ на предложение глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия сама понимает, что отвечает ее интересам.
«Это, кажется, мой черед получать от прессы множество советов и предложений. Так что спасибо, что присоединились... Поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», – передает «Коммерсант» его слова во время трансляции Reuters в YouTube. По словам главы МИД Индии, закупки нефти у России необходимы для энергетической безопасности страны. Однако он заметил, что Индия закупает у России нефти за месяц меньше, чем Европа за полдня.
Минобороны сообщило подробности срыва попытки прорыва ВСУ из окружения в Мариуполе
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Российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода им. Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города <...> Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. «Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен», – рассказал генерал.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что на Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя», что по сути является аналогом фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться.
После того как ни президент Владимир Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения (обещанные вертолеты так и не прибыли), морпехи в понедельник создали «обращение 36-й бригады», пообещав дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную.
В Киеве поспешили исправить негативный эффект от этих слов и сделать из брошенных в окружении солдат очередных героев Украины.
Кроме того, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
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В Германии заявили о бесполезности санкций против России
Большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны, заявил глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Айзенберга, в случае отказа от голубого топлива из России его предприятие может буквально остаться без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. «При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», – заключил он.
Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, а из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.
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Появились подробности жизни Пугачевой и Галкина в Израиле
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Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин проживают в средиземноморском поселке Кесария в Израиле, особняк, в котором они проживают, сняли на видео.
Супруги якобы проживают на просторной каменной вилле за массивным забором, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал Yobajur.
Отмечается, что в Кесарии же проживает брат Галкина, а сама звездная семья якобы снимает дом за 1 млн рублей в месяц. Также есть данные о том, что дом находится в собственности Пугачевой, но артисты эти слухи не комментируют.
Также за последний месяц Пугачева выходила на связь с фанатами, она сообщила, что уехала отдохнуть и полечиться. По неподтвержденным данным, пара якобы намерена найти школу для своих детей в израильском городе.
Галкин заявил, что даст несколько концертов в Израиле, он также пригласил местных политиков на свои концерты.
Напомним, в начале марта Пугачева опровергала слухи о своем переезде в Израиль, она заявляла, что «лечение не является эмиграцией».
США предложили Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах
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Администрация США осознает, что отношения между Индией и Россией развивались десятилетиями, однако теперь Вашингтон собирается стать предпочтительным партнером для Нью-Дели практически во всех сферах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил об этом по итогам встречи в формате «два плюс два», в которой также приняли участие министр обороны США Ллойд Остин, его индийский коллега Раджнатх Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар, передает ТАСС.
«Отношения Индии и России развивались в течение десятилетий, в те времена, когда Соединенные Штаты не могли быть партнером Индии. Теперь другое время. Сегодня мы, может, хотим быть предпочтительным партнером для Индии практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности. И именно таким был диалог, который состоялся у нас сегодня (в понедельник)», – ответил он на вопрос журналиста о том, что США могут сделать, чтобы стать ключевым партнером Индии с точки зрения поставок вооружений, а также добиться от Нью-Дели осуждения спецоперации России на Украине.
Ранее в Пентагоне заявили о договоренности с Индией по «оборонному обмену» в космосе.
Гознак рассказал о внедрении новых купюр в России
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Внедрение модернизированных бумажных рублей не должно вызвать трудностей у банков и бизнеса благодаря преемственности между старыми и новыми банкнотами, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.
Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков.
«Это не должно вызвать никаких затруднений. Такой процесс отработан еще на банкнотах 200 и 2000 рублей. В этом смысле будет преемственность между этими банкнотами и той банкнотой, которая создается. Поэтому никаких принципиальных трудностей это вызвать не должно», – передает РИА «Новости» слова Трачука.
По его словам, процесс внедрения новых рублей будет выглядеть следующим образом: сначала Банк России объявит о том, что такие банкноты выходят в обращение, затем экземпляры новой банкноты передадут для тестирования всем, кто вовлечен в настройку банкоматов, вендинговых машин и прочего оборудования, участвующего в денежном обращении. В течение нескольких месяцев пройдет адаптация этого оборудования, и только после этого банкноты поступят в обращение.
Ранее в Банке России сообщили, что на новой сторублевой купюре будут изображены объекты, расположенные на Красной площади, Шуховская башня, центр «Зарядье», а также здание МГУ на Воробьевых горах. Зампредседателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, что на новых банкнотах номиналом в 100 рублей появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.
Напомним, в марте 2021 года регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей – в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году, 10 и 50 рублей – в 2025 году.
«Адмирал Эссен» уничтожил украинский «Байрактар» у побережья Крыма
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Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник «Байрактар» у побережья Крыма, сообщили в Минобороны России.
«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Байрактар», произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По данным министерства, беспилотник осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины. Минобороны также опубликовало соответствующее видео.
Как уточнили в военном ведомстве, беспилотник был уничтожен в зоне действия кораблей Черноморского флота.
Напомним, 7 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские Вооруженные силы с начала спецоперации на Украине ликвидировали 416 беспилотных летательных аппаратов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Названы оставшиеся под угрозой голода без зерна из России страны
Антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке, рассказал доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», – передает агентство «Прайм» слова экономиста.
Белхароев добавил, что, учитывая то, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Он счел, что даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся.
При этом эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ, в которых заменить этот объем не представляется возможным.
Тем временем эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций.
Так, британская компания Octopus Energy приступила к раздаче одеял с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление.
А президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном введении карточек на продукты питания.
Также известно, что 35% американцев экономят на продуктах и бытовых товарах из-за рекордной инфляции и взлета топливных цен. Байден же открыто призывает готовиться к дефициту товаров.
Более того, Международное энергетическое агентство (IEA) советует всем жителям коллективного Запада три раза в неделю работать на дому, отказаться от командировок, ездить на ночных поездах вместо самолетов, использовать общественный транспорт и отказаться от личных автомашин.
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Военный эксперт оценил влияние диверсий в Белгородской области на спецоперацию в Донбассе
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«Сам факт диверсии нас не удивляет. К ним нужно готовиться. Но на ход наших действий в Донбассе это не повлияет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Баранец. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении железнодорожных путей в приграничном с Украиной районе.
«Начиная специальную операцию, мы предвидели, что соседнее государство будет предпринимать попытки совершения терактов. И здесь надо благодарить железнодорожников, которые выявили этот участок, потому что любой эшелон, который мог наткнуться на него, пошел бы под откос», – отметил полковник в отставке, обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
«Сейчас нужно не то что удвоить, а удесятерить бдительность. Мы видим, что противник переносит свои диверсии на железнодорожные магистрали. Совершенно понятно, что Белгородская область и другие регионы, граничащие с Украиной – это по сути прифронтовая зона, и здесь следует организовать особый режим работы всех предприятий и организаций», – подчеркнул эксперт.
«Правильно, что губернаторы приграничных регионов объявляют «желтый» уровень опасности. Люди должны понимать, что по ту сторону границы идут боевые действия. Оттуда приползают лазутчики. Враг занимается вредительством. Это надо объективно понимать и быть внимательными ко всему, что вызывает подозрения», – рассказал Баранец.
При этом подобные диверсии не отразятся на действиях ВС России в Донбассе. «Армия с мелкими террористами не борется. Там будут работать пограничники, Росгвардия, контрразведка и так далее. Но удар по нефтебазе в Белгородской области заставил наше командование сделать серьезные выводы в части организации противовоздушной обороны. Нужно быть настороже», – отметил он.
«Возможно, нам следует организовать, скажем так, «народную разведку» и каким-то факультативным образом собрать людей, которые раньше работали в милиции, полиции и Федеральной службе безопасности. Они владеют определенной технологией наблюдения за происходящим и знают, как вычислить врага», – рассказал полковник в отставке.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причины происшествия выясняют.
В понедельник высокий уровень террористической угрозы объявили в двух районах Воронежской области, а также в приграничных районах Белгородской области. Кроме того, власти Крыма с понедельника повысили до высокого уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Керчи и других районах на севере и востоке полуострова.
Напомним, что в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».
Помимо Белгородской области с начала проведения специальной военной операции фиксировались обстрелы Курской и Ростовской областей. В последнем случае удар был нанесен ракетой «Точка-У» по аэродрому в Миллерово.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Япония решила заморозить активы Сбербанка и Альфа-банка
В Токио утвердили запрет на новые инвестиции в Россию и заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, а также ввели дополнительные санкции в отношении 398 человек и 28 организаций, сообщает МИД страны.
С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям. С этого же дня замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка, передает ТАСС.
Кроме того, введены дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России, меры, в частности, коснулись депутатов Госдумы.
Ранее Япония запретила импорт древесины и водки из России. До этого страна запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и расширила другие санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.
В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору.
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