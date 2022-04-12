В Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством

Антироссийская санкционная политика приведет Германию к краху во всех сферах экономики – наращивание госдолга, оказание военной помощи Украине, а также возможный отказ от российского природного газа идут вразрез с интересами Германии, говорится в публикации издания Compact.

По мнению автора, намерение министра экономики страны Роберта Хабека заменить российский газ американским несет не просто вред интересам Германии, но и идет против принципов партии «Зеленых», в которой состоит. Дело в том, что США экспортируют сланцевое топливо, добыча которого наносит экологии серьезный ущерб, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, транспортировка газа из США требует дополнительных вложений – для приема топлива в Германии необходимо построить специальные терминалы, что займет минимум два года и потребует миллиардных инвестиций. Как утверждает издание, деньги на проект правительство возьмет в кредит.

Автор публикации указывает на то, что, по подсчетам экономических экспертов, Германия «уже задолжала по горло на пять-семь триллионов евро и по старым положениям Основного закона не имеет права занимать ни цента больше».

Автор призвал заключить с Россией договор, в котором будет гарантирован нейтралитет Украины, а также прекратить поставки военной помощи Киеву. Помимо прочего, Германии следует добиться национального освобождения: выйти из НАТО и Евросоюза, вывести американские войска со своей территории, отказаться от европейского стабилизационного механизма и перестать погашать долги других стран. Кроме того, издание призвало снизить подоходный налог, ввести всеобщую воинскую повинность, запретить бундесверу проводить операции за рубежом, объявить нейтральный статус Германии и вдвое уменьшить численность парламента.

Сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России пригшнозируют и ведущие экономические институты ФРГ, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на совместный прогноз, подготовленный для Минэкономики Германии.



По оценке экспертов, в случае немедленного эмбарго на энергоносители из России ВВП Германии может упасть на 2,2% в 2023 году, самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года – с минусом почти в 5%. При этом число безработных в Германии может увеличиться на 418 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, а уровень годовой инфляции составит 5%.



Быстро сократить импорт газа из России не получится, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на брифинге в Варшаве. «Мы ищем возможности сократить зависимость, но говорим с точки зрения нашей структуры экономики, в которую входит сильная химическая промышленность, это не пойдет так быстро, как сейчас желали бы некоторые», – сказал президент. Он отметил, что ущерб от санкций должен нести тот, против кого направлены ограничения. Европа не должна «нанести себе больший ущерб, чем тот, который предполагается нанести России».

Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.