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В Германии назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством
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Антироссийская санкционная политика приведет Германию к краху во всех сферах экономики – наращивание госдолга, оказание военной помощи Украине, а также возможный отказ от российского природного газа идут вразрез с интересами Германии, говорится в публикации издания Compact.
По мнению автора, намерение министра экономики страны Роберта Хабека заменить российский газ американским несет не просто вред интересам Германии, но и идет против принципов партии «Зеленых», в которой состоит. Дело в том, что США экспортируют сланцевое топливо, добыча которого наносит экологии серьезный ущерб, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, транспортировка газа из США требует дополнительных вложений – для приема топлива в Германии необходимо построить специальные терминалы, что займет минимум два года и потребует миллиардных инвестиций. Как утверждает издание, деньги на проект правительство возьмет в кредит.
Автор публикации указывает на то, что, по подсчетам экономических экспертов, Германия «уже задолжала по горло на пять-семь триллионов евро и по старым положениям Основного закона не имеет права занимать ни цента больше».
Автор призвал заключить с Россией договор, в котором будет гарантирован нейтралитет Украины, а также прекратить поставки военной помощи Киеву. Помимо прочего, Германии следует добиться национального освобождения: выйти из НАТО и Евросоюза, вывести американские войска со своей территории, отказаться от европейского стабилизационного механизма и перестать погашать долги других стран. Кроме того, издание призвало снизить подоходный налог, ввести всеобщую воинскую повинность, запретить бундесверу проводить операции за рубежом, объявить нейтральный статус Германии и вдвое уменьшить численность парламента.
Сокращение экономики и жесткую рецессию в 2023 году в случае прекращения поставок энергоносителей из России пригшнозируют и ведущие экономические институты ФРГ, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на совместный прогноз, подготовленный для Минэкономики Германии.
По оценке экспертов, в случае немедленного эмбарго на энергоносители из России ВВП Германии может упасть на 2,2% в 2023 году, самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года – с минусом почти в 5%. При этом число безработных в Германии может увеличиться на 418 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, а уровень годовой инфляции составит 5%.
Быстро сократить импорт газа из России не получится, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на брифинге в Варшаве. «Мы ищем возможности сократить зависимость, но говорим с точки зрения нашей структуры экономики, в которую входит сильная химическая промышленность, это не пойдет так быстро, как сейчас желали бы некоторые», – сказал президент. Он отметил, что ущерб от санкций должен нести тот, против кого направлены ограничения. Европа не должна «нанести себе больший ущерб, чем тот, который предполагается нанести России».
Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупреждал о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупреждала о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Минобороны предупредило о возможных ударах по командным центрам в Киеве
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Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Ранее в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути.
Позже в деревне Гордеевка Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить причастных к атакам ВСУ на приграничные области России.
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СКР установил имена участников «Грузинского национального легиона»
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Российские следователи выяснили имена 24-х участников «Грузинского национального легиона», участвующего в боевых действиях на стороне Украины, сообщил Следственный комитет России.
Уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили расследуется по статье «Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте», сообщается на сайте ведомства.
Также на него заведено дело по статье «Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения».
Мамулашвили, по версии следствия, создал это вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность 24 гражданина Грузии. Они до настоящего времени принимают участие в боях против ЛНР, ДНР и ВС России.
«На сегодняшний день следствием установлены личности 24 наемников. Это граждане Грузии Леван Фифия (дата рождения устанавливается), Лаша Рухая 07.01.1990 года рождения; Левон Айрапетян 12.03.2000 года рождения; Васил Алибегашвили 23.09.1984 года рождения; Эрекле Амиранашвили 17.07.1991 года рождения; Века Апресови 01.01.1991 года рождения; Элгуджа Багратион 23.02.1973 года рождения; Вахтанг Барабадзе 31.10.1978 года рождения; Георгий Барамидзе 21.03.1984 года рождения; Бека Басилая 16.07.1988 года рождения; Зураб Бедошвили 04.06.1985 года рождения; Гела Белашадзе 15.08.1972 года рождения; Михаил Бенделиани 19.06.1996 года рождения; Акаки Берианидзе 17.07.1970 года рождения; Гия Бериашвили 15.05.1976 года рождения; Дем Бежикелашвили 12.12.1993 года рождения; Ника Блуашвили 12.02.1990 года рождения; Ратти Бурдули 19.12.1994 года рождения; Гела Эрадзе 15.09.1991 года рождения; Тамаз Чиковани 14.12.1964 года рождения; Бадри Чоплиани 23.09.1976 года рождения; Руслан Давитадзе 03.06.1987 года рождения; Михал Деметрашвили 18.12.1976 года рождения; Шот Деметрашвили 04.01.1994 года рождения», – указали в СК.
Их подозревают по статье об участии военных наемников в вооруженном конфликте.
Следователи также установили других лиц, причастных к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», и других наемных подразделений.
В начале марта СМИ сообщали, что действовавший в Афганистане и Ираке «Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине.
По этим данным, деятельность легиона координируется ВСУ и спецслужбами Украины. Мамулашвили ранее выезжал на территорию США, где встречался с украинской и грузинской диаспорами, а также с «представителями военных организаций США».
35-летний участник «Грузинского легиона» Теймураз Хизанишвили был якобы причастен к пыткам над российскими военнопленными. Также, согласно открытым данным из Сети, он был охранником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обещала возмездие причастным к издевательствам и пыткам над российскими военнопленными.
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В Киеве неизвестные в форме потребовали у пятизвездочного отеля предоставить номера бесплатно
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В украинской столице неизвестные в военной форме ворвались в пятизвездочный отель Premier Palace, они потребовали предоставить им бесплатно номера для проживания вынужденных переселенцев, сообщают украинские СМИ.
Мужчины потребовали, чтобы гостиница предоставила свои номера для проживания вынужденных переселенцев, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
В свою очередь, телеканал «Суспильне» рассказал, что в гостиницу в среду ворвались около сотни человек. Они потребовали, чтобы администрация предоставила номера людям, которые остались без жилья в Киеве и Киевские области.
Кроме того, они потребовали национализировать бизнес хозяев гостиницы, так как фактическими бенефициарами отеля якобы являются граждане РФ. Один из тех, кто пришел в гостиницу – Василий Мягкий, – он рассказал корреспондентке телеканала, что что в гостиницу пришли гражданские, которые возмущены информацией о владельцах отеля и пришли «помочь с национализацией гостиницы».
Сейчас на место прибыла полиция, на месте работают следователи и оперативники, проводится опрос всех причастных.
СК обнаружил списки личного состава батальона «Азов»
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Военные следователи нашли служебную документацию батальона «Азов» (запрещен в России), где содержатся данные по личному составу. Сведения были обнаружены при осмотре двух баз на Азовском море, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
«В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), военные следователи Следственного комитета РФ провели осмотр двух мест постоянного базирования военнослужащих батальона «Азов», расположенных на побережье Азовского моря в селах Урзуф и Юрьевка. В результате осмотра мест проживания, тренировок, хранения оружия и боеприпасов, базы хранения техники и горюче-смазочных материалов были обнаружены служебная документация, содержащая сведения по личному составу батальона «Азов» с отражением их анкетных данных», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков нацбатальона «Азов», все заложники, в том числе иностранные, на свободе.
Российские военные уничтожили истребитель и вертолет на аэродроме Днепр
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За ночь высокоточным оружием уничтожены 12 военных объектов Украины, среди них на аэродроме Днепр поражены истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь – два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме Днепр уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация российских военно-космических сил за минувшие сутки поразила 48 военных объектов Украины.
«Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники», – рассказал генерал.
По его словам, Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили почти 700 летательных аппаратов, в том числе 448 беспилотников.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал Конашенков.
Ранее утром сообщалось, что российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили все намеченные цели бронетехники вооруженных сил Украины.
Напомним, российское Минобороны опубликовало кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских силовиков.
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В Минобороны сообщили о создании Украиной нацбатов из уголовников
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Киевский режим завершает формирование в Харькове трех новых нацбатов из уголовников, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов («Слабожанщина», «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2»), укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», – передает слова генерала РИА «Новости».
Главная задача этих батальонов – «блокирование Харькова с южной стороны и предотвращение выхода из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, в случае их отступления или попытки сдаться в плен».
Отмечается, что подобными действиями украинские власти демонстрируют бесчеловечное отношение к мирным жителям.
«Призываем ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры и оказать влияние на украинскую сторону для спасения мирных граждан», – сказал начальник НЦУО.
Ранее сообщалось о рассекреченом опорном пункте украинских националистов, его обнаружили военнослужащие Росгвардии.
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Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в 7 млрд долларов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо не менее 7 млрд долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты. Об этом он заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее визита в Киев, сообщило агентство Bloomberg.
Зеленский также поднял вопрос о проблемах с экспортом зерна. Глава ЕК заявила, что сообщество намерено использовать ускоренные процедуры для пересечения границ по этому аспекту, передает ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Между тем кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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Националисты заблокировали 450 мирных жителей в монастыре под Волновахой
Украинские боевики заблокировали 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре, расположенном в селе Никольское Волновахского района ДНР, дорога к обители простреливается, эвакуацию произвести невозможно, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой народной республики неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулинозависимые», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.
По его словам, «монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые, в обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей».
«Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами», – подчеркнул Мизинцев.
Также он заявил, что украинские националисты держат в заложниках 6,2 тыс. иностранцев из 11 стран. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран, добавил генерал.
Ранее Мизинцев заявил, что боевики на Украине пытают жителей Славянска Донецкой народной республики (ДНР), угрожают им передачей в Службу безопасности Украины (СБУ) и расправой над родственниками за пророссийские взгляды.
Также Мизинцев заявлял, что украинские власти уклоняются от обеспечения безопасного выхода судов из портов Украины.
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Число сдавшихся в плен украинских морпехов в Мариуполе достигло 1350 человек
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Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что по состоянию на вечер 13 апреля 1350 украинских морпехов сдались в плен силам ДНР.
«Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских ВС и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Военкор Александр Сладков сообщал, что среди пленных морпехов есть в том числе британский наемник.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.
В Минобороны заявили о полном освобождении порта Мариуполя от боевиков «Азова»
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Порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков нацбатальона «Азов», все заложники, в том числе иностранные, на свободе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.
Ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий ВС России и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Газета ВЗГЛЯД писала, как массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
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Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине
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Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.
Из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем, передает РИА «Новости».
Кроме того, как указали в Минобороны США, в список вошли десять мобильных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/MPQ-36, два трехмерных радара малой и средней дальности для использования в ПВО для прямого наведения AN/TPQ-64, 100 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости («Хамви»), беспилотные аппараты береговой охраны, а также средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, медицинское оборудование, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. оптических и лазерных дальномеров, взрывчатые вещества C-4, подрывные средства, противопехотные мины направленного поражения M18A1 Claymore («Клеймор»), передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь-десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
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Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине «геноцидом»
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд назвал происходящее на Украине «геноцидом».
«То, что происходит на Украине, это геноцид», – передает РИА «Новости» заявление Трампа в телефонном интервью телеканалу Fox News.
Накануне Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы «пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем», подчеркнув, что, по его мнению, на Украине якобы происходит «геноцид» местного населения.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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ВСУ обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Вооруженные силы Украины обстреляли колонну автомобилей с беженцами в Харьковской области, двое человек погибли, трое ранены, сообщили в генпрокуратуре Луганской народной республики.
«13 апреля украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колона автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины. В результате минометного и обстрела из автоматов погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
На данный момент обстоятельства происшествия устанавливают следователи, возбуждено уголовное дело.
Накануне украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 14 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» за пять минут.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Названы имена причастных к биологическим программам на Украине граждан США и ЕС
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Министерство обороны России озвучило список должностных лиц США и Евросоюза, которые причастны к реализации военно-биологических программ на Украине.
«Пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра гражданин США Куртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете <...>. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года», – рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает его слова ТАСС.
Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Филипп Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, добавил Кириллов.
Напомним, 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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В России указали на виновников начала войны в Донбассе
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«Указ Турчинова от 14 апреля 2014 года привел к бойне в Донбассе. Когда военный трибунал начнет рассматривать преступления украинских властей, расследование необходимо начать именно с этого документа», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор Владимир Крымский.
«Сегодня уже мало кто помнит историю вопроса. И еще меньше тех, кто помнит, что война в Донбассе началась именно с указа Турчинова, который тогда занимал должность исполняющего обязанности президента Украины», – сказал директор Первого Московского кадетского корпуса, генерал-майор Владимир Крымский.
По словам собеседника, полномасштабная реализация указа началась после того, как в мае 2014 года жители Донбасса, не согласившись с результатами переворота в Киеве, заявили о своей независимости. «Затем, после выборов в конце мая, должность президента занял Петр Порошенко, который продолжил дело Турчинова. В результате летние месяцы 2014 года стали одними из самых страшных в жизни жителей республик», – продолжил Крымский.
Генерал-майор выразил сожаления в связи с тем, что во время «Иловайского и Дебальцевского котлов не удалось ликвидировать группировку противника». «Те, кого тогда выпустили из котлов, в итоге составили ядро вооруженных сил Украины в Донбассе, с которыми нам приходится бороться по сей день», – отметил Крымский.
Он также напомнил, что призванные урегулировать ситуацию в Донбассе Минские соглашения не принесли должного результата. «Эти договоренности оказались пустым звуком по вине украинских властей и их западных партнеров. За восемь лет погибло по разным подсчетам порядка 13–14 тыс. жителей Донбасса. Это и есть тот геноцид, о котором говорил президент Владимир Путин еще в феврале этого года. Страшно представить, сколько из погибших – детей», – продолжил Крымский.
«Я надеюсь, когда-нибудь военный трибунал начнет рассмотрение преступлений, совершенных украинскими властями, и само расследование начнется с того документа, который подписал Турчинов», – заключил собеседник.
Напомним, 14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещен текст указа №405/2014 о начале так называемой «антитеррористической операции», которая привела к вооруженному конфликту на востоке страны между ВС Украины и националистическими батальонами с одной стороны и ополчением республик Донбасса. С тех пор Россией были предприняты неоднократные попытки урегулировать конлфикт, в том числе с помощью Минских соглашений. Однако украинская сторона отказалась их исполнять.
24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
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