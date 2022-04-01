Немецкий эксперт назвала прекращение поставок российского газа катастрофой для экономики Германии

Прекращение поставок газа из России чревато катастрофическими последствиями для экономики, устранить ущерб удастся лишь с большим трудом, выразила мнение советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер, которая консультирует правительство ФРГ по вопросам строительства и энергетики.

«Если остановятся базовые отрасли промышленности, возникнет эффект домино, который будет уже невозможно остановить и можно будет исправить лишь с большим трудом», – передает Deutsche Welle (внесен в список СМИ-иноагентов) ее слова со ссылкой на агентство dpa.

При этом в качестве примера Мессари-Беккер указала на строительную промышленность, которая, по ее словам, «в решающей степени» зависит от таких нуждающихся в газе отраслей, как химическая, сталелитейная и цементная промышленность. «В строительной отрасли пострадали бы почти полмиллиона рабочих мест», – отметила она.

Кроме того, советник правительства призвала политиков «мобилизовать без идеологии все национальные резервы» и при необходимости рассмотреть вопрос о продлении срока эксплуатации таких обычных электростанций, как угольные. Это «в любом случае уместнее, чем ставить под угрозу социальную рыночную экономику, строившуюся на протяжении десятилетий», – подчеркнула она.

По словам политика, главная цель заключается в том, чтобы любыми средствами избежать ситуации, при которой из-за нехватки газа придется выбирать, какие предприятия снабжать топливом, а какие – нет. Такой выбор станет неизбежным, если в Германии активируют режим чрезвычайной ситуации в газовой сфере, пояснила она.

Накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре обменялись мнениями насчет очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел накануне в Стамбуле. Кроме того, Путин информировал коллегу по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях.

«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.

В свою очередь, Шольц «не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», – уточнили в пресс-службе канцлера. Также Шольц заявил, что «платежи по-прежнему будут осуществляться исключительно в евро и будут переводиться в обычном режиме в Газпромбанк, на которого санкции не распространяются, а затем банк конвертирует деньги в рубли».

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