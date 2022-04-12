Сдавшиеся морпехи ВСУ помогли в операции милиции ДНР в Мариуполе

Сдавшиеся в плен украинские морпехи добровольно приняли участие в операции народной милиции ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела высокопоставленного офицера.

«Несколько украинских морпехов из 36-й бригады ВСУ, сдавшихся в плен донбасским подразделениям, добровольно вызвались принять участие в операции НМ ДНР по эвакуации с завода Ильича в Мариуполе тела нашего высокопоставленного офицера», – говорится в Telegram-канале проекта WarGonzo.

Источники рассказали, что офицер попал в засаду непосредственно во время выполнения боевой задачи при освобождении Мариуполя.

«Долгое время неонацисты отказывались передавать тело или сообщать о его местонахождении. Вместо этого боевики «Азова» выложили видео с издевательствами над трупом», – сообщает проект.

«После вчерашней операции по ликвидации прорыва неонацистов с завода Ильича сдавшиеся в плен украинские морпехи не просто поделились информацией о том, где находится тело генерала, но и вызвались участвовать в операции НМ ДНР по его эвакуации. А именно выступили в роли проводников и показали безопасный путь», – уточняется в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.